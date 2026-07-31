Toyota Bank podnosi limity. Na Lokacie Standard ulokujesz nawet 1 mln zł

Wielu z nas zdążyło się przyzwyczaić do bankowych promocji, które kuszą oprocentowaniem, ale przy bliższym poznaniu odstraszają niskimi limitami wpłat – rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. W efekcie osoby z większym kapitałem muszą dzielić oszczędności i zakładać konta w kilku różnych instytucjach tylko po to, by zmieścić się w odgórnych widełkach.

Toyota Bank postanowił zerwać z tym schematem. Maksymalna kwota pojedynczego depozytu na Lokacie Standard wzrosła z 40 tys. do 100 tys. zł. Ponieważ bank nadal pozwala jednemu klientowi na otwarcie do 10 takich umów, łączny limit środków możliwych do ulokowania skoczył z 400 tys. zł do okrągłego miliona złotych.

Przejrzysty zysk i brak wymogu zakładania konta

Co kluczowe, podniesienie limitów nie poszło w parze z pogorszeniem warunków. Parametry zysku pozostają stałe i przewidywalne:

4,30% w skali roku dla wariantu 6-miesięcznego,

4,20% w skali roku dla wariantu 3-miesięcznego.

Próg wejścia wciąż jest bardzo przystępny i wynosi 2000 zł. Z góry wiadomo, jaki zysk wygeneruje wpłacona kwota, co przypomina trochę jazdę hybrydą najnowszej generacji na aktywnym tempomacie – po prostu nastawiasz parametry i dokładnie wiesz, czego się spodziewać.

Największym atutem oferty pozostaje jednak jej niezależność. Aby skorzystać z Lokaty Standard, nie trzeba zakładać konta osobistego (ROR) w Toyota Banku, brać karty płatniczej ani spełniać dodatkowych warunków dotyczących miesięcznych wpływów. Cały proces odbywa się w 100% online – wniosek składa się przez internet, a tożsamość potwierdza wideoweryfikacją, bez wychodzenia z domu i wizyt w oddziale.

Polacy trzymają w bankach ponad 1,5 biliona złotych

Ruch Toyota Banku dobrze odpowiada na aktualną sytuację rynkową. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec maja 2026 roku wartość depozytów gospodarstw domowych zaliczanych do podaży pieniądza M3 wyniosła aż 1 501,3 mld zł. Polacy mają więc duże nadwyżki finansowe, ale jednocześnie coraz skrupulatniej analizują oferty i szukają prostych, bezpiecznych przystani dla swojego kapitału.

– Obserwujemy, że coraz większa liczba klientów poszukuje prostego, przewidywalnego rozwiązania, które pozwala ulokować kwoty większe niż jeszcze kilka lat temu. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się podnieść limit Lokaty Standard – tłumaczy Dawid Turkowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Innowacji w Toyota Bank Polska S.A. – Wyższy limit pozwala zarządzać środkami w bardziej uporządkowany sposób, bez konieczności dzielenia oszczędności między wiele różnych ofert. To praktyczna zmiana, która zwiększa użyteczność produktu przy zachowaniu jego przejrzystego charakteru. Co ważne, założenie lokat jest możliwe całkowicie online, bez dodatkowych wymogów i bez konieczności posiadania u nas ROR-u – dodaje.

Połączenie braku ukrytych warunków, prostej obsługi online oraz podniesionego do miliona złotych limitu sprawia, że Lokata Standard staje się jedną z najbardziej elastycznych propozycji dla osób szukających stabilnego miejsca na krótkoterminowy depozyt.