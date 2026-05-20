Wyjątkowy samochód na zamówienie. Pierwszy taki model od lat

Alfa Romeo świętuje sukces. Dwie najnowsze sztuki modelu 33 Stradale właśnie znalazły nowy dom. Co w tym niezwykłego? Po pierwsze, Włosi dotrzymali słowa i wskrzesili ikonę z lat 60. XX wieku. To dzieło inżynierów i stylistów można spokojnie zaliczyć nie tylko do najważniejszych premier w nowożytnej historii marki z Mediolanu, ale także współczesnej motoryzacji.

Jednocześnie Alfa Romeo wraca do ekskluzywnego świata aut budowanych na zamówienie – nowa 33 Stradale to pierwszy samochód typu fuoriserie (zbudowany na indywidualne zamówienie) od 1969 roku. Auto stworzono w nowo powstałej manufakturze La Bottega, gdzie projektanci, inżynierowie i historycy marki w tajemnicy spotkali się z 33 nabywcami, aby wspólnie dopracować idealną konfigurację każdego egzemplarza.

Pierwsza Alfa Romeo 33 Stradale już w USA. Niezwykłe detale

Jednym z nich był Glynn Bloomquist, amerykański przedsiębiorca i entuzjasta sportów motorowych, który jako pierwszy klient z USA odebrał auto zbudowane zgodnie z jego życzeniem. Efekt? Niesamowity.

Nadwozie w czerwonym kolorze Rosso Villa d’Este zdobi poziomy, biały pas z przodu – to bezpośrednie nawiązanie do wyścigowej Alfy Romeo Tipo 33 z lat 60. Do tego dochodzą 20-calowe, czarne felgi Progressive z diamentowym wykończeniem oraz akcentami z włókna węglowego.

Na specjalne życzenie Bloomquista wnętrze wykończono wyjątkową skórą. Zarówno tłoczenia, jak i kolorystyka czerpią inspirację z branży wnętrzarskiej, nadając fotelom i panelom kabiny charakterystyczny styl retro. Na drzwiach oraz zagłówkach wyhaftowano numer 14 – to hołd dla Enzo Ferrari, który umieszczał ten numer na Alfach Romeo w latach 20., a także dla A.J. Foyta, czterokrotnego zwycięzcy wyścigu Indy 500. Obu Bloomquist niezwykle podziwia. Drugi egzemplarz trafił bezpośrednio do muzeum Alfy Romeo w Arese.

Alfa Romeo 33 Stradale w muzeum Alfy w Arese

Drzwi motylkowe i kosmiczna troska o detale

Alfa Romeo 33 Stradale, osadzona na 20-calowych felgach o kultowym wzorze przypominającym tarczę telefonu retro, ocieka nawiązaniami do legendarnego modelu z 1967 roku. Patrzy na świat przez reflektory o charakterystycznym, eliptycznym kształcie. Motylkowe drzwi otwierane do góry to kolejny spektakularny detal z przeszłości.

Włoska nowość charakteryzuje się świetną aerodynamiką, co potwierdza współczynnik oporu powietrza Cx wynoszący 0,375. Aluminiowa rama w kształcie litery H oraz nadwozie typu monocoque z włókna węglowego gwarantują maksymalną sztywność i lekkość. Dach oraz ramy okien również wykonano z włókna węglowego i aluminium, a tylną szybę z poliwęglanu.

Piękne wnętrze bez przycisków na kierownicy

33 Stradale od progu wita ascetycznym wnętrzem. Kierownica – wzorem dawnych czasów – pozbawiona jest jakichkolwiek przycisków. Podobnie jak w kokpicie samolotu, elementy sterujące umieszczono na różnych poziomach: na dolnej konsoli środkowej oraz w centralnej części podsufitki. Wnętrze przewidziano w dwóch wersjach wyposażenia: Tributo oraz Alfa Corse.

Tributo: Wykończona w skórze i aluminium, stanowi hołd dla modelu 33 Stardale z 1967 roku. Wyróżnia się skórzaną tapicerką foteli w kolorach biscotto i ardesia (odcień zbliżony do antracytu) oraz identycznym wykończeniem deski rozdzielczej, poszycia drzwi i tunelu środkowego. Można też wybrać inne dwubarwne opcje: czerwono/czarną lub niebieski/ardesia.

Alfa Corse: To połączenie włókna węglowego i alcantary. Tapicerka foteli, deski rozdzielczej, drzwi i tunelu środkowego łączy te materiały w odcieniach czerni, czerwieni lub niebieskiego.

Potężny silnik 3.0 V6 lub elektryk. Osiągi wgniatają w fotel

Nowa Alfa Romeo 33 Stradale w wersji spalinowej skrywa umieszczony centralnie silnik 3.0 V6 twin-turbo o mocy ponad 620 KM, połączony z 8-biegową, dwusprzęgłową przekładnią DCT. Napęd trafia na tylną oś za pośrednictwem elektronicznego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu (e-LSD). Mechaniczne serce pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w mniej niż 3 sekundy.

Prędkość maksymalna wynosi aż 333 km/h (co potwierdzono podczas testów na legendarnym torze Nardo), a droga hamowania ze 100 km/h do zera wynosi rekordowe niecałe 33 metry. Jak widać, Włosi mają słabość do liczby 3.

Alternatywą jest napęd w 100% elektryczny (BEV) o mocy ponad 750 KM i zasięgu na poziomie 450 km. Osiągi tej wersji są równie sensacyjne – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mniej niż 2 sekundy.

Zaawansowane podwozie i system podnoszenia przodu

W podwoziu zastosowano zawieszenie z podwójnymi wahaczami, aktywnymi amortyzatorami oraz pół-wirtualnym układem kierowniczym na obu osiach. To autorskie rozwiązanie Alfy Romeo.

Z kolei system front-lift umożliwia podniesienie przodu auta o około 50 mm podczas pokonywania progów zwalniających czy wjazdów do garażu. Funkcję tę aktywuje się przyciskiem „Assetto” na konsoli środkowej przy prędkości poniżej 40 km/h.

Ile kosztuje Alfa Romeo 33 Stradale? Cena zwala z nóg

Alfa Romeo 33 Stradale powstanie w liczbie zaledwie 33 sztuk. Pierwsze auta trafiły już do właścicieli, którzy automatycznie stali się członkami prestiżowego "Klubu 33". Zła wiadomość dla spóźnionych milionerów jest taka, że wszystkie egzemplarze sprzedano na długo przed oficjalną premierą.

Nieoficjalnie mówi się, że samochód kosztuje około 3 miliony euro (czyli ponad 13 milionów złotych). Drogo? Jak widać nie dla wszystkich cena ma znaczenie. Takie auta kupują kolekcjonerzy, którzy postrzegają je jako lokatę kapitału

Zespół 33 i unikalny numer VIN dla każdego klienta

Na potrzeby realizacji tego wyzwania w strukturach Alfy powołano specjalny "Zespół 33". To oni zatwierdzali indywidualne zachcianki klientów, dbając jednocześnie o historyczną tożsamość projektu.

Każdy samochód jest rejestrowany według unikalnej procedury i otrzymuje spersonalizowany numer VIN. Pierwsze trzy litery (ZAR) identyfikują Alfę Romeo, kolejne pięć cyfr (10533) nawiązuje do historycznej rodziny Tipo 33, natomiast ostatnich osiem cyfr stanowi unikalną sygnaturę wybraną przez właściciela. Indywidualny kod jest grawerowany nad tunelem środkowym, a specjalna tabliczka poświadczająca specyfikację techniczną – wzorem aut z lat 60. – zdobi tył tego wyjątkowego auta.

