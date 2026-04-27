Oto nowe Audi. Bestseller zyskał lepszy silnik

Audi Q4 e-tron po liftingu

Elektryczny bestseller marki zyskał garść ulepszeń. Audi Q4 e-tron po liftingu wygląda łudząco podobnie do poprzednika, ale pod nadwoziem skrywa m.in. nowy silnik, napisany od podstaw system infotainment czy funkcje dostępny po raz pierwszy w marce. Zacznijmy jednak od zmian stylistycznych - co nowego pojawiło się przy okazji modernizacji?

Auto wytwarzane jest od 2021 roku i nawet teraz nie doczekało się poważnych zmian w kwestii designu. Udany projekt broni się zgrabnymi proporcjami i ładnie wkomponowanymi detalami. Centralnym elementem wysokiego, pionowego przodu pozostaje charakterystyczny grill Singleframe, który teraz jest lakierowany w kolorze nadwozia. W wersji S line pojawiają się też dodatkowe pionowe elementy stylistyczne w wykończeniu Selenite silver matte, umieszczone w narożnikach przedniego i tylnego zderzaka - to nawiązanie do innych nowych modeli Audi.

Audi Q4 e-tron - lifting / Audi

Podobną rolę pełnią nowe sygnatury świetlne lamp przednich i tylnych. Nowe światła tworzą dynamiczne wzory świetlne zmieniające się wielokrotnie w ciągu sekundy. System wykorzystuje sześć paneli OLED z łącznie 284 segmentami oraz specjalnie opracowany algorytm sterowania. Nowo ukształtowany tylny spojler poprawia właściwości aerodynamiczne, a przeprojektowany, wysoko poprowadzony dyfuzor nadaje całości sportowego wyrazu. Do wyboru dostępne są trzy nowe kolory nadwozia oraz pięć nowych wzorów obręczy kół.

Nowe Audi Q4 e-tron - wnętrze

Lifting nieco bardziej daje o sobie znać we wnętrzu - kokpit doczekał się przemeblowania w celu pomieszczenia większego ekranu systemu multimedialnego. Panoramiczny układ wyświetlaczy łączy 11,9-calowy zestaw wskaźników z 12,8-calowym ekranem dotykowym MMI. Ten większy wyświetla system multimedialny oparty o Android Automotive. To duża zmiana, dzięki której system ma działać szybciej i bardziej niezawodnie. Audi Q4 e-tron na liście opcji zyskało też 12-calowy ekran dla pasażera. Do dyspozycji pasażerów są cztery wygodne opcje ładowania smartfonów: dwie chłodzone półki do ładowania indukcyjnego (o mocy do 15 W każde) oraz dwa porty USB-C pod podłokietnikiem centralnym. Dodatkowo opcjonalnie dostępne są dwa kolejne porty USB-C dla pasażerów tylnej kanapy.

Nie zmieniła się za to pojemność bagażnika - kufer mieści 515 litrów (do 1487 litrów po złożeniu tylnej kanapy) a Q4 e-tron ma możliwość holowania przyczepy o masie do 1800 kilogramów (o 400 kg więcej niż przed liftingiem). Dopuszczalny nacisk na hak to 90 kilogramów.

Nowy silnik ma być bardziej oszczędny

Bazowa odsłona Q4 e-tron ma napęd na tylną oś, a wersje Q4 e-tron quattro są napędzane dwoma silnikami. W każdym przypadku mówimy o nowej jednostce, która ma być bardziej oszczędna - silnik o oznaczeniu AP350 wykorzystuje nową elektronikę, ma lepsze osiągi przy niskim stanie naładowania akumulatora i jest sparowany z ulepszoną przekładnią, w której wykorzystano środki smarne o niższej lepkości.

Takie poprawki sprawiają, że Q4 Sportback e-tron performance oferuje teraz zasięg do 592 kilometrów. W modelach Q4 SUV e-tron quattro performance oraz Q4 Sportback e-tron quattro performance maksymalna moc ładowania wzrosła ze 175 kW do 185 kW. W praktyce oznacza to krótsze postoje w trasie – w wybranych wariantach akumulator wysokiego napięcia można naładować od 10 do 80% w około 27 minut. W przypadku Q4 Sportback e-tron quattro performance możliwe jest zwiększenie zasięgu nawet o 185 kilometrów w około 10 minut. Wreszcie pojawiła się też możliwość wstępnego przygotowania akumulatora do ładowania. Osiągi? Bazowy wariant nowego Q4 e-tron rozpędza się do setki w 8,1 s. Najmocniejszy Q4 e-tron quattro performance potrzebuje na to 5,4 s.

Nowości w Audi Q4 e-tron - lifting 2026

Warto wspomnieć też o funkcji V2L, która umożliwia zasilanie i ładowanie urządzeń zewnętrznych. Q4 e-tron to pierwszy model marki wyposażony w funkcję ładowania dwukierunkowego. Energia dostępna jest poprzez gniazdo zasilania w bagażniku (o ciągłej mocy 2,3 kW przy 230 V AC) lub opcjonalny adapter podłączany do portu ładowania – umożliwiający korzystanie zarówno z gniazda domowego (2,3 kW), jak i gniazda kempingowego (3,6 kW).

W Niemczech można już zamawiać model po lifitngu. Cena bazowej specyfikacji Audi Q4 SUV e-tron startuje z poziomu 47 500 euro czyli równowartości ok. 201 800 zł. Wersje quattro SUV kosztują odpowiednio 55 900 euro i 59 000 euro. (ok. 237 500 zł i 250 700 zł). Dopłata do nadwozia Sportback wynosi 1 950 euro. Nowe modele będzie można zamawiać w Europie od maja, a pierwsze dostawy planowane są na lato tego roku.

