W centrum akcji Family Days znalazły się dwa modele hybryd plug-in: CHERY TIGGO 8 PHEV oraz CHERY TIGGO 7 PHEV. Producent przekonuje, że oba SUV-y odpowiadają na różne potrzeby rodzin - od codziennych dojazdów po długie wakacyjne podróże. Marka stawia przy tym na połączenie nowoczesnych technologii, komfortu rodzinnego auta i kosztów użytkowania, które mają pozostać rozsądne nawet przy codziennej eksploatacji.

Jak podkreśla CHERY, Family Days to nie tylko promocja sprzedażowa, lecz także okazja do sprawdzenia podczas jazd próbnych, jak w praktyce działa technologia CHERY Super Hybrid.

CHERY zaprasza rodziny na Family Days. Dzień Dziecka to dobry czas, by pomyśleć o komforcie na co dzień i podczas zbliżających się wakacji

TIGGO 8 PHEV: 7-osobowy SUV dla rodzin i długich tras

Najmocniej eksponowanym modelem w kampanii jest TIGGO 8 PHEV - duży, 7-osobowy SUV plug-in hybrid, który ma odpowiadać na potrzeby rodzin szukających najbardziej optymalnego kompromisu między przestrzenią, osiągami i ekonomią jazdy.

Auto oferuje moc systemową 279 KM, zasięg do 1100 km oraz spalanie od 0,7 l/100 km według WLTP. Producent podkreśla przy tym praktyczny charakter samochodu: trzy rzędy siedzeń, pojemny bagażnik i wyposażenie, które ma sprawdzać się zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i wakacyjnych podróży. Jak zapewnia producent, to model auta dopasowanego do polskiego rytmu dnia: porannych korków, odbierania dzieci ze szkoły, spontanicznych wyjazdów za miasto czy rodzinnych tras nad morze lub w góry.

Wedle CHERY, jego technologia hybrydowa ma działać w sposób niemal niewidoczny dla kierowcy. Układ sam decyduje, kiedy korzystać z napędu elektrycznego, a kiedy uruchomić silnik spalinowy. W ruchu miejskim samochód może poruszać się głównie na prądzie, natomiast podczas dalszych tras przełącza się w tryb hybrydowy, dbając o niskie zużycie paliwa i odpowiedni zasięg.

W praktyce oznacza to samochód, który odpowiada na współczesne potrzeby rodzin: zapewnia codzienną mobilność w mieście i jednocześnie możliwość spontanicznego wyjazdu bez konieczności planowania ładowania czy szukania infrastruktury dla aut elektrycznych. To właśnie ten kompromis między elektromobilnością a klasycznym komfortem podróżowania producenci hybryd plug-in coraz częściej wskazują dziś jako jeden z najważniejszych trendów na rynku rodzinnych SUV-ów.

TIGGO 7 PHEV: rodzinny SUV plug-in hybrid do miasta

Drugim filarem kampanii jest TIGGO 7 PHEV, czyli bardziej kompaktowy rodzinny SUV, kierowany przede wszystkim do użytkowników poruszających się po dużych miastach, a marzących o aucie uniwersalnym, nie tracącym funkcjonalności także na dłuższych trasach i podczas wakacyjnych wypadów.

CHERY opisuje, że ten model został stworzony do codziennych dojazdów, zakupów, parkowania pod biurowcami i przemieszczania się między dzielnicami dużych aglomeracji. W korkach auto może poruszać się w trybie elektrycznym, natomiast na drogach szybkiego ruchu płynnie przechodzi w tryb hybrydowy.

W obu modelach mocno akcentowane są komfort podróżowania, wyciszenie kabiny, nowoczesne multimedia i systemy wspomagania kierowcy. W przypadku większego TIGGO 8 PHEV marka podkreśla także funkcję V2L, umożliwiającą zasilanie urządzeń elektrycznych bezpośrednio z samochodu – od ekspresu do kawy po sprzęt turystyczny.

Chińskie SUV-y chcą konkurować technologią, komfortem i funkcjonalnością, a nie tylko ceną

Segment rodzinnych SUV-ów plug-in hybrid jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się obszarów rynku motoryzacyjnego. Coraz więcej kierowców szuka samochodu, który pozwoli ograniczyć koszty paliwa, zachowa komfort rodzinnego auta i jednocześnie nie będzie wymagał pełnego przejścia na elektromobilność.

CHERY wyraźnie stara się odejść od stereotypu „chińskie SUV-y = tanie samochody”. Zamiast tego marka buduje przekaz oparty na technologiach, rozwoju własnych systemów hybrydowych oraz wysokim poziomie wyposażenia.

Producent przypomina, że działa globalnie od ponad 25 lat, eksportuje samochody do ponad 80 krajów i rozwija własne centra badawczo-rozwojowe. Firma informuje również, że do połowy 2025 r. zgłosiła ponad 40 tys. patentów związanych m.in. z technologiami hybrydowymi i systemami bezpieczeństwa. W 2025 r. grupa została uwzględniona na liście Fortune Global 500 i przekroczyła poziom 5 mln samochodów sprzedanych poza Chinami.

Dla polskiego rynku może to być istotny sygnał, że konkurencja w segmencie SUV-ów coraz mocniej przenosi się dziś z poziomu samej ceny na obszar technologii, wyposażenia i doświadczenia użytkownika oraz jakości i trwałości. To również powód, dla którego nowe marki próbują przekonywać klientów nie tylko atrakcyjnym finansowaniem, ale także długą gwarancją, rozbudowanymi systemami bezpieczeństwa i rozwiązaniami znanymi dotąd głównie z droższych modeli premium.

Family Days w salonach CHERY. Gdzie można zobaczyć modele TIGGO?

Akcja Family Days potrwa od 1 do 15 czerwca w salonach CHERY w całej Polsce i będzie połączona z ofertami przygotowanymi z okazji Dnia Dziecka.

Klienci odwiedzający salony będą mogli poznać modele z gamy TIGGO, odbyć jazdy próbne oraz sprawdzić warunki specjalnych ofert finansowania. Marka informuje również o dostępności finansowania od 0 proc., ubezpieczenia OC/AC i GAP, każde za 1 zł oraz 7-letniej gwarancji, czy braku dopłaty za lakier metalizowany i perłowy

Modele TIGGO 7 PHEV i TIGGO 8 PHEV są już dostępne w autoryzowanych salonach CHERY w największych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku czy Bydgoszczy. Marka rozwija obecnie ogólnopolską sieć dealerską i serwisową, dzięki której klienci mogą nie tylko obejrzeć samochody, lecz także lokalnie, w dogodnym dla siebie czasie, umówić jazdy próbne i zapoznać się z możliwościami technologii CHERY Super Hybrid w codziennym użytkowaniu.

KR