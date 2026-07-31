Trudny quiz dla kierowców. Na 4. pytaniu odpadają eksperci
dzisiaj, 14:24
Policja kontroluje samochody ciężarowe/Policja
Prawdziwy kierowca powinien znać przepisy na wylot i dobrze wiedzieć czym różni się podsterowność od nadsterowności. Ten trudny quiz sprawdza teoretyczną wiedzę, a na czwartym pytaniu wykładają się nawet zawodowcy. Zdobędziesz 10/10?
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Źródło dziennik.pl
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