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Trudny quiz dla kierowców. Na 4. pytaniu odpadają eksperci

Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
dzisiaj, 14:24
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Policja kontroluje samochody ciężarowe/Policja
Prawdziwy kierowca powinien znać przepisy na wylot i dobrze wiedzieć czym różni się podsterowność od nadsterowności. Ten trudny quiz sprawdza teoretyczną wiedzę, a na czwartym pytaniu wykładają się nawet zawodowcy. Zdobędziesz 10/10?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcaprzepisyquiz
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