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Sprawdź, czy znasz te auta z PRL. 7/10 tylko dla mistrzów

Maciej Lubczyński
Maciej Lubczyński
dzisiaj, 19:36
Prototyp FSO z lat 70.
Prototyp FSO z lat 70./Materiały prasowe
Fiat 126p i Polonez na stałe zapisały się w historii polskich dróg, ale motoryzacja czasów PRL to znacznie więcej niż tylko dwa najbardziej rozpoznawalne modele. W tamtych latach powstawały także samochody nietypowe, rzadkie, a dziś niemal całkowicie zapomniane. Jak dobrze je znasz? Wynik powyżej 7/10 będzie dowodem, że o motoryzacji PRL wiesz naprawdę dużo. Sprawdź się w naszym quizie!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLfiatMaluchquiz
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