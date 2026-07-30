Sprawdź, czy znasz te auta z PRL. 7/10 tylko dla mistrzów

Prototyp FSO z lat 70. / Materiały prasowe

Fiat 126p i Polonez na stałe zapisały się w historii polskich dróg, ale motoryzacja czasów PRL to znacznie więcej niż tylko dwa najbardziej rozpoznawalne modele. W tamtych latach powstawały także samochody nietypowe, rzadkie, a dziś niemal całkowicie zapomniane. Jak dobrze je znasz? Wynik powyżej 7/10 będzie dowodem, że o motoryzacji PRL wiesz naprawdę dużo. Sprawdź się w naszym quizie!

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