Toyota dominuje na polskim rynku. W 2024 roku sprzedała ponad 111 tys. aut, z czego aż 82 proc. to były hybryd. Lwią cześć rekordowego wyniku dostarczyła Corolla, która nie tylko czwarty rok z rzędu jest najpopularniejszym samochodem nad Wisłą (30 tys. szt.), ale też najchętniej wybieraną hybrydą.

Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd na rynku debiutuje odmłodzona Toyota Corolla 2025. Czym różni się od wcześniejszego modelu?

Toyota Corolla w nowym stylu na wiosnę. Jak wygląda?

Toyota Corolla zgodnie z trendami zyskała więcej ekologicznych materiałów pochodzących z recyklingu. Stąd też prawdziwej skóry nie dostaniesz za żadne pieniądze. Kierownicę i gałkę dźwigni skrzyni biegów obszyto syntetycznym zamiennikiem. Corolla jako hatchback i TS kombi w wersji wyposażeniowej Style dostała nową materiałową tapicerkę z elementami tkaniny Dinamica.

Pod względem stylistycznym w sezonie 2025 najmodniejsze będą dwie kombinacje. Nowy lakier Volcano Orange w parze z czarnym dachem leży świetnie – to połączenie przewidziano dla wersji GR Sport w każdej odmianie nadwoziowej. Z kolei Corolla sedan w jednolitej nowej odmianie kolorystycznej jest dostępna w konfiguracji Style i Executive.

Nowy Lakier Volcano Orange leży świetnie

Z zewnątrz odmłodzona Corolla 2025 wyróżnia się także obudowami lusterek w kolorze fortepianowej czerni. Samochody w wersji Style mają nowy wzór 17-calowych felg o czarno-srebrnym wykończeniu i efektownym kształcie osłony śrub.

Toyota Corolla 2025 i różnice w hybrydach 1.8 i 2.0. Zniknęło 18 KM mocy

Odmłodzona Toyota Corolla 2025 to dwie hybrydy 5. generacji do wyboru. W przypadku tego modelu aż 80 proc. sprzedaży stanowi 140-konna hybryda z silnikiem 1.8. Taki model od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy.

Alternatywą jest napęd z silnikiem 2.0. Tu jednak kierowców czeka zaskoczenie – mocna hybryda padła ofiarą nowej unijnej regulacji CAFE obowiązującej od stycznia 2025 roku. Inżynierowie Toyoty żeby sprostać ostrzejszym normom emisji (i nie płacić kar) zmniejszyli moc jednostki spalinowej ze 152 KM do 133 KM. W efekcie moc systemowa hybrydy to teraz 178 KM zamiast wcześniejszych 196 KM. Zniknęło 18 KM.

Toyota Corolla z silnikiem 1.8 hybrid zużywa 4,4 l benzyny na 100 km

Akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). W efekcie Corolla z hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie.

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,4 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Ile kosztuje Toyota Corolla? Japończycy tną ceny

Toyota Corolla 1.8 hybrid sedan kosztuje od 119 600 zł, to 1800 zł mniej wobec regularnego cennika. Hatchback to wydatek od 126 000 zł (1900 zł taniej). Kombi z tym samym napędem hybrydowym wymaga przynajmniej 130 000 zł (1900 zł mniej).

