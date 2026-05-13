To będzie czarny czwartek na stacjach paliw. Od 14 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 13:18
Koniec limitów na stacjach paliw był bliski, ale rząd zmienił plany. Jednocześnie ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę
To będzie trudny poranek dla kierowców. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański właśnie ujawnił plany rządu na najbliższe dni. Kiedy wygaśnie pakiet "Ceny Paliw Niżej" i ile trzeba będzie zapłacić za benzynę 95 oraz olej napędowy od czwartku 14 maja? Mamy dobrą i złą wiadomość.

Minister zdecydował: Program "CPN" przedłużony

– Rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony do końca maja poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Do końca miesiąca „CPN” będzie przedłużony na pewno. Co dalej? Zobaczymy – dodał.

Obecnie, do 15 maja, obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest zredukowana o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Od czwartku 14 maja ceny benzyny i diesla w górę. Ile zapłacą kierowcy?

To była dobra wiadomość. Zła jest taka, że ceny zaczynają rosnąć. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, w czwartek 14 maja benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,39 zł/l. Z kolei za benzynę 98-oktanową zapłacimy 6,98 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą maksymalnie 6,92 zł/l. Oznacza to wzrost względem środowych stawek maksymalnych w przypadku benzyny i ON.

  • Benzyna 95 – 6,39 zł/l,
  • Benzyna 98 – 6,98 zł/l,
  • Olej napędowy – 6,92 zł/l.

Orlen już podniósł ceny. Hurt reaguje na światowe rynki

Potwierdzeniem nadchodzących zmian są najnowsze dane z polskiego giganta paliwowego. Orlen podniósł w środę hurtowe ceny wszystkich paliw. Najpopularniejsza benzyna 95 zdrożała o 95 zł, a szlachetniejsza "98-ka" o 103 zł na metrze sześciennym. W górę poszły też stawki za olej napędowy – tu wzrost wyniósł 78 zł.

W praktyce oznacza to, że właściciele stacji kupują od dziś paliwo drożej, co błyskawicznie przełoży się na kwoty, jakie zobaczymy na pylonach w czwartek rano. Skąd to nagłe odwrócenie trendu? Odpowiedź leży znacznie dalej niż w gmachu polskiego ministerstwa.

Trump o krok od zerwania rozejmu. Rynki reagują

Z Waszyngtonu płyną kolejne niepokojące informacje. Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump zasugerował, że jest bliski decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem.

– Rozejm jest niesamowicie słaby. To jak pacjent sztucznie podtrzymywany przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie – ocenił prezydent.

Kością niezgody są zapasy wzbogaconego uranu. Choć Trump wciąż deklaruje chęć negocjacji, otwarcie mówi o wewnętrznych sporach w Teheranie. Dla rynków paliwowych to sygnał alarmowy: deeskalacja konfliktu w rejonie Cieśniny Ormuz staje pod wielkim znakiem zapytania.

Czy obiecane 6,17 zł jest jeszcze realne? Ile kosztuje gaz LPG?

Analitycy biura Reflex w prognozach wskazywali, że w tym tygodniu ceny powinny spaść. Ich scenariusz zakładał:

  • Benzyna 95: spadek do poziomu 6,17 zł/l,
  • Diesel (ON): korekta do poziomu 6,90 zł/l,
  • LPG: cena w okolicach 3,68 zł/l.

Jednak rządowy ruch w górę właśnie przekreśla te śmiałe prognozy. Magdalena Robak z e-petrol.pl zwraca uwagę, że zapasy diesla w USA są najniższe od 2005 roku, a sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje nieprzewidywalna. Jej zdaniem bardziej realne widełki to 6,27-6,36 zł za benzynę 95 oraz 6,99-7,11 zł za olej napędowy. Z drugiej strony zmienna polityka Trumpa i sytuacja w Cieśninie Ormuz mogą sprawić, że dzisiejsze ceny okażą się najniższymi, jakie zobaczymy w tym miesiącu.

