Od 5 maja kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Paliwo po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Koniec taniego tankowania. 5 maja cena benzyny 95 leci w górę

Sprawdziły się najgorsze prognozy. Ministerstwo Energii nie miało wyjścia i nowe ceny maksymalne poszły w górę. Z najnowszego komunikatu resortu wynika, że we wtorek 5 maja benzyna 95 ma kosztować 6,49 zł/l, natomiast szlachetniejsza "98-ka" to cena na poziomie 6,99 zł/l.

Oznacza to, że we wtorek wzrośnie cena maksymalna obu rodzajów benzyn. Stawka za diesla pozostanie na poziomie 7,31 zł/l. Skąd ten niekorzystny zwrot akcji, skoro teoretycznie chronią nas regulacje?

Rządowe limity to za mało. Wiemy, co zniszczyło stabilizację na stacjach

Przyczyną jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz pat w relacjach na linii USA–Iran. Niepewność i obawy przed eskalacją konfliktu, w połączeniu z informacjami o drastycznym spadku zapasów ropy w USA (o blisko 25 mln baryłek), wywindowały ceny ropy Brent powyżej 120 dolarów za baryłkę.

Te czynniki geopolityczne okazują się silniejsze niż lokalne regulacje polskiego rządu. Co więcej, Orlen podniósł już hurtowe ceny paliw, co właśnie przekłada się na stawki, które zobaczymy jutro na pylonach.

Stacja paliw Orlen

Analitycy nie mają złudzeń. Tyle zapłacisz za pełny bak

Zdaniem analityków tendencja jest wzrostowa. Stąd nawet jeśli podane przez rząd nowe ceny maksymalne wydają się wysokie, to już niebawem mogą stać się jedynie miłym wspomnieniem.

– Wprawdzie na rynku ropy mamy burzliwą zmienność, która utrudnia przewidywanie krótkoterminowe, jednak perspektywa wzrostu cen paliw tradycyjnych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt groszy na litrze wygląda realnie – zapowiada Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Wszystko wskazuje na to, że resort energii także we wtorek będzie musiał zrewidować cenowe limity. Oto prognozowane przez analityków stawki na najbliższy tydzień:

Benzyna 95: wzrost o 32 gr/l, do poziomu 6,55 zł/l.

Benzyna 98: przebije barierę psychologiczną, osiągając nawet 7,05 zł/l.

Olej napędowy: podwyżka o 37 gr/l, do poziomu 7,45 zł/l.

LPG: autogaz zdrożeje o ok. 7 groszy, do poziomu 3,89 zł/l.

Stacja paliw BP

Ostatnia szansa na oszczędność. Benzyna premium w cenie benzyny 95

Dziś jeszcze obowiązuje majówkowe obwieszczenie Ministra Energii. Przeglądając sytuację na stacjach, zauważyłem, że stawki są idealnie dopasowane do wytycznych resortu:

Benzyna 95: Na niemal każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje 6,45-6,46 zł/l. Żadna sieć nie odważyła się przekroczyć bariery 6,46 zł.

Na niemal każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje 6,45-6,46 zł/l. Żadna sieć nie odważyła się przekroczyć bariery 6,46 zł. Diesel (ON): Ceny standardowego oleju napędowego wahają się od 7,27 zł/l (Amic) do 7,31 zł/l (BP, Circle K).

LPG: Właściciele aut z instalacją gazową płacą obecnie 3,75-3,79 zł/l.

Co ciekawe, na stacjach Circle K doszło do rynkowej anomalii. Zwykła benzyna 95 oraz premium Miles Plus kosztują obecnie tyle samo – 6,46 zł/l. Podobnie jest z dieslem – wersja premium jest w cenie zwykłego ON (7,31 zł/l). W przypadku stacji BP po jednej stawce (7,31 zł/l) można zatankować zwykłego diesla i Ultimate ON. To doskonała okazja, by zafundować silnikowi lepszej jakości paliwo bez żadnej dopłaty, zanim cenniki zostaną zaktualizowane.

Stacja paliw Circle K