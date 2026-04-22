Dziennik Gazeta Prawana logo

Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce: Od 22 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle

Tomasz Sewastianowicz
22 kwietnia 2026, 07:33
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Tankowanie benzyny 95 E10 na stacji Orlen, w tle dystrybutory paliwa, 22 kwietnia 2026
Od 22 kwietnia kierowców powitają na stacjach paliw nowe, niższe ceny benzyny 95, LPG i diesla
Zapomnij o wczorajszych raportach paliwowych – właśnie trafiły do kosza. Środa, 22 kwietnia, przynosi przełom dla portfeli kierowców. Podczas gdy Donald Trump ogłasza kluczową decyzję w sprawie Iranu, w Polsce na stacjach zaskakuje nas nowa rzeczywistość cenowa...

Trump przedłuża rozejm. Co to oznacza dla cen paliw?

Donald Trump ogłosił właśnie przedłużenie zawieszenia broni z Iranem, co daje dyplomacji bezcenny czas na wypracowanie nowego porozumienia. Rozejm będzie obowiązywał do momentu, aż Teheran przedstawi nową propozycję zakończenia konfliktu i sfinalizowania rozmów.

Mimo tej decyzji amerykański prezydent zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów, co wciąż utrzymuje pewien poziom napięcia na rynkach energii. Sygnały o kontynuowaniu dialogu wystarczyły jednak, by ceny ropy na giełdach zanurkowały – baryłka WTI kosztuje 87,76 dol., a Brent 94,15 dol. Na reakcję krajowego giganta nie trzeba było długo czekać, bo Orlen ponownie obniżył ceny hurtowe, dając realne paliwo dla optymizmu polskich kierowców.

Porównałem ceny ze stacji paliw

Jeszcze wczoraj (21 kwietnia) objechałem najpopularniejsze sieci w kraju. Sytuacja była dynamiczna, a różnice między stacjami wynosiły zaledwie kilka groszy:

  • Amic Energy: Tu znalazłem absolutnie najniższe stawki. Benzyna 95 kosztowała zaledwie 5,97 zł, a olej napędowy (ON) – 6,87 zł.
Pylon stacji Amic Energy z cenami paliw: benzyna 95 za 5,97 zł, diesel za 6,87 zł
  • Orlen: Na stacjach krajowego giganta benzyna 95 kosztowała 5,99 zł, a diesel 6,89 zł. Widać, że koncern przygotowywał grunt pod dzisiejsze limity już od kilkunastu godzin.
Tablica cenowa Orlen: Efekta 95 za 5,99 zł, diesel za 6,89 zł, LPG za 3,76 zł.
  • BP: Tutaj również za benzynę 95 trzeba było zapłacić 5,99 zł. Co ciekawe, diesel premium (Ultimate) kosztował tyle samo co zwykły ON, czyli 6,92 zł.
Pylon stacji BP: Euro super 95 za 5,99 zł, diesel Ultimate za 6,92 zł
  • Circle K: Sieć trzymała poziom cenowy zbliżony do konkurencji. Benzyna 95 (miles) kosztowała 5,99 zł, natomiast standardowy diesel i diesel miles+ były w tej samej stawce – 6,92 zł.
Ceny paliw na stacji Circle K: benzyna 95 miles za 5,99 zł, diesel za 6,92 zł

Co z cenami gazu LPG?

Użytkownicy samochodów z instalacją LPG również mają powody do zadowolenia. Ceny autogazu ustabilizowały się na poziomie poniżej 3,80 zł. Na stacji Amic Energy gaz kosztował 3,75 zł, natomiast na Orlenie i Circle K cena wynosiła odpowiednio 3,76 zł i 3,79 zł.

Analitycy e-petrol.pl przewidują, że w najbliższych dniach średnia cena autogazu w kraju może spaść nawet do poziomu 3,72-3,76 zł/l. To czyni jazdę na gazie jeszcze bardziej opłacalną przed zbliżającą się majówką.

Od dziś nowe limity. Ile zapłacimy za litr benzyny 95?

Te zdjęcia to już historia. Od dziś rzeczywistość na pylonach kreuje nowe obwieszczenie Ministra Energii i limity, które właśnie weszły w życie. Zgodnie z zapowiedziami, od środy 22 kwietnia stacje nie mogą przekraczać określonych pułapów cenowych. To najważniejsza informacja dnia dla każdego, kto planuje dziś tankowanie. Cena maksymalna za litr wynosi od teraz:

  • Benzyna 95: 5,95 zł
  • Benzyna 98: 6,50 zł
  • Olej napędowy: 6,75 zł

To oznacza, że na większości stacji, które odwiedziliśmy wczoraj, ceny diesla muszą spaść o co najmniej kilkanaście groszy na litrze.

Co z majówką? Minister Finansów uspokaja

Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy to tylko chwilowa "promocja"? Minister Domański na antenie TVN zadeklarował, że do końca kwietnia VAT i akcyza pozostaną na obniżonym poziomie. – Trudno sobie wyobrazić powrót do wyższych stawek już w pierwszych dniach maja – stwierdził szef resortu, co daje nadzieję na tanią majówkę.

Polacy chcą cen urzędowych na stałe

Mimo że mechanizmy wolnorynkowe sugerują inne rozwiązania, Polacy pokochali limity. Z sondażu Pollster dla "Super Expressu" wynika, że aż 80 proc. badanych chce utrzymania cen maksymalnych aż do końca 2026 roku. Strach przed drożyzną wywołaną konfliktami na Bliskim Wschodzie jest silniejszy niż wiara w rynkową grę popytu i podaży.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskacenalpgpaliwo
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPaliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce: Od 22 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle »
Zobacz
|
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj