Jakie płyny w samochodzie można uzupełnić samodzielnie?

Sprawdź, jakie płyny z powodzeniem uzupełnisz samodzielnie, a w jakich przypadkach warto skorzystać z usług warsztatu samochodowego.

Te płyny eksploatacyjne uzupełnisz w aucie samodzielnie

Poniżej przykłady płynów eksploatacyjnych w samochodzie, które z powodzeniem wymienisz samodzielnie. Jeżeli jednak nie czujesz się na siłach lub masz wątpliwości, to lepiej skorzystaj z usług zaufanego warsztatu samochodowego.

Płyn do spryskiwaczy

Płyn do spryskiwaczy warto wozić w bagażniku pojazdu. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie go uzupełnić, aby zachować komfort i bezpieczeństwo jazdy. To najprostszy w wymianie płyn eksploatacyjny. Wystarczy otworzyć maskę samochodu, odnaleźć korek z charakterystycznym symbolem spryskiwacza i uzupełnić płyn do maksymalnego poziomu. Pamiętaj o tym, aby stosować produkty przeznaczone do konkretnej pory roku, np. zimą odporne na mrozy.

Olej silnikowy – uzupełnianie braków

W wielu pojazdach może dochodzić do naturalnego zużycia oleju w trakcie eksploatacji. Tym samym obowiązkiem kierowcy jest regularne kontrolowanie poziomu tego płynu. Powinien mieścić się w przedziale zaznaczonym na bagnecie (od minimum do maksimum). Pamiętaj, aby sprawdzać go przy zimnym silniku lub kilka minut po jego wyłączeniu.

Olej silnikowy można dolewać we własnym zakresie, jednak z zachowaniem ostrożności. Ustaw pojazd na płaskiej nawierzchni i wyłącz silnik. Decydując się na dolewkę, wybierz ten sam typ i lepkość oleju, jaki znajduje się w układzie i jest zalecany przez producenta. Pełna wymiana oleju silnikowego wymaga już większego przygotowania i wiedzy, dlatego większość kierowców decyduje się na skorzystanie z usług warsztatu samochodowego.

Płyn chłodniczy

Dla prawidłowej pracy silnika niezbędne jest jego chłodzenie. W procesie tym istotną rolę odgrywa płyn chłodniczy, który również można uzupełnić we własnym zakresie. Jeżeli w trakcie kontroli zauważysz, że jego poziom jest niebezpiecznie niski, dolej taki sam płyn, jaki znajduje się w zbiorniku.

W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest uzupełnienie braków wodą demineralizowaną, którą znajdziesz na większości stacji benzynowych. Za każdym razem dolewka powinna mieć miejsce, gdy silnik jest już ostudzony, co zmniejsza ryzyko poparzeń. Jeżeli potrzeba dolewania płynu chłodniczego występuje często lub jest on wyraźne zabrudzony, to wymagana jest pełna wymiana w warsztacie.

Płyn wspomagania kierownicy i AdBlue

W pojazdach wyposażonych w hydrauliczne wspomaganie kierownicy kierowca samodzielnie może kontrolować poziom płynu wspomagania kierownicy i go uzupełniać. W wielu nowoczesnych autach stosuje się już systemy elektryczne i wówczas nie ma tego płynu.

Pojazdy wyposażone w układ redukcji emisji spalin SCR wymagają regularnego dolewania płynu AdBlue na stacji benzynowej. Poziom płynu sprawdza się w panelu auta widocznym na desce rozdzielczej.

Jakie płyny lepiej wymienić w warsztacie samochodowym?

Wymiana niektórych płynów, ze względu na stopień skomplikowania lub kwestie bezpieczeństwa, powinna odbywać się w warsztacie. Dotyczy to w szczególności:

płynu hamulcowego,

oleju w automatycznej skrzyni biegów,

oleju silnikowego (opcjonalnie).

Zachęcamy do tego, aby minimum raz w miesiącu i zawsze przed planowaną dłuższą trasą sprawdzać poziom płynów eksploatacyjnych w samochodzie. W przypadku uzupełniania braków postępuj zgodnie z wskazaniami producenta pojazdu i wybieraj produkty, które już są w nim stosowane.

