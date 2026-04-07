Robert Kubica krytykuje zmiany w egzaminie na prawo jazdy. "Ubezpieczalnie będą miały więcej pracy"

Michał Ignasiewicz
7 kwietnia 2026, 13:41
Robert Kubica krytykuje zmiany w egzaminie na prawo jazdy. "Ubezpieczalnie będą miały więcej pracy"
Rząd planuje rewolucję w egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Zmiana będzie dotyczyć wszystkich. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że przyszli kierowcy nie będą musieli "męczyć" się na placu manewrowym, bo ta część zniknie z egzaminu. To nie spodobało się Robertowi Kubicy, który krytykuje taki pomysł.

Kubica stresował się przed egzaminem na placu manewrowym

Usunięcie z egzaminu na prawo jazdy placu manewrowego będzie rewolucyjną zmianą. Większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości i my przychylamy się do ich zdania. Prowadziliśmy od dłuższego czasu analizy na ten temat - powiedział minister Klimczak.

Do pomysłu szykowanego przez ministerstwo infrastruktury na łamach "Faktu" odniósł się jeden z najlepszych polskich kierowców. Krótko mówiąc Kubica nie jest entuzjastą planowanej reformy. Plac manewrowy to był dla mnie najbardziej stresujący moment podczas zdawania na prawo jazdy. Pamiętam swój egzamin, kiedy miałem 17 lat, dawniej można było zdawać w tym wieku. Pierwszym etapem był test i to zdałem bez problemu. Jak już przeszedłem przez plac manewrowy, to powiedziałem sobie: "Dobra, teraz chyba już będzie okej" - przyznał w rozmowie z "Faktem" Kubica.

Manewrowanie ważna część prowadzenia samochodu

Zdaniem byłego kierowcy usunięcie placu manewrowego z egzaminu na prawo jazdy w przyszłości sprawi, że na brak pracy nie będą narzekać ubezpieczyciele. Był to jeden z trudniejszych elementów. Nie wiem, jaki tok myślenia za tym stoi i nie chcę tego oceniać, ale jeśli plac zostanie usunięty, to myślę, że ubezpieczalnie będą miały w przyszłości więcej pracy. W dzisiejszych czasach jest oczywiście łatwiej, bo wiele aut posiada systemy autoparkowania, kamery i czujniki, ale manewrowanie to nadal aktywna i bardzo ważna część prowadzenia samochodu - zakończył Kubica.

