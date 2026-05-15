Od dziś 5,99 zł za paliwo. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Oto najnowsze zestawienie

Od dziś wielka obniżka cen paliw. Na tych stacjach benzyna 95 po 5,99 zł

5,99 zł za litr – tyle obecnie kosztuje benzyna 95 na stacjach Auchan Hyperoil. Sieć hipermarketów wysłała SMS-y z informacją o promocji i zaczęło się – kierowcy rzucili się na przecenę. Ile można zaoszczędzić?

To średnio o 40 groszy na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich koncernów jak Orlen, Circle K, BP czy Amic, a także względem dzisiejszej ceny maksymalnej, ustalonej przez resort energii. Promocja Auchan na najpopularniejszą benzynę potrwa do soboty, 16 maja 2026 roku. Moje dzisiejsze zdjęcie pylonu na jednej ze stacji Auchan potwierdza – 5,99 zł za benzynę 95 to fakt. Listę stacji z ofertą promocyjną znajdziesz na końcu artykułu.

Stacja paliw Auchan - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Sprawdziłem ceny na Orlen, Circle K, BP i Amic. Tyle maksymalnie zapłacimy za paliwo

To szczególnie dobra wiadomość dla kierowców w obliczu zmiennej sytuacji na rynku. Z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że do soboty 16 maja litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,39 zł, benzyny 98 – 6,98 zł, a za olej napędowy użytkownicy diesli zapłacą maksymalnie 6,85 zł/l. Zdjęcia, które zrobiłem dziś na stacjach największych graczy paliwowych w Polsce potwierdzają, że Orlen, Circle K, BP i Amic ustaliły ceny na poziomie maksimów narzuconych przez rząd.

Benzyna 95: Na każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje 6,39 zł/l.

Na każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje 6,39 zł/l. Diesel (ON) : Stawki wahają się od 6,82 zł/l (Orlen, Circle K i Amic) po 6,85 zł/l na stacji BP.

: Stawki wahają się od 6,82 zł/l (Orlen, Circle K i Amic) po 6,85 zł/l na stacji BP. Auchan wyłamał się i sprzedaje benzynę 95 po 5,99 zł/l , a olej napędowy kosztuje tam po 6,77 zł/l;

, a olej napędowy kosztuje tam po 6,77 zł/l; LPG: Autogaz kosztuje od 3,75 do 3,76 zł/l (Orlen najdroższy).

Stacja paliw Orlen - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Circle K - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Benzyna 95 w cenie paliwa premium. Taka okazja na weekend

Co ciekawe, na stacji Circle K doszło do anomalii: zwykła 95-tka i premium milesPlus kosztują dokładnie tyle samo – 6,39 zł/l. Podobnie sytuacja wygląda z olejem napędowym na BP, gdzie za 6,85 zł/l zalejemy zarówno zwykłego diesla, jak i paliwo premium (Ultimate ON). To doskonała okazja, by zafundować silnikowi lepsze paliwo bez dopłaty.

Stacja paliw BP - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Gdzie tankować najtaniej? Paliwowa mapa Polski

Obecnie najniższe rachunki zapłacą kierowcy jadący przez Podkarpacie, Górny Śląsk lub Wielkopolskę – tam benzyna 95 kosztuje średnio 6,22 zł/l. Na drugim biegunie znajduje się Małopolska, która obecnie jest najdroższym regionem dla posiadaczy aut benzynowych ze stawką 6,28 zł/l.

Zupełnie inaczej rozkłada się mapa dla silników Diesla i instalacji gazowych. Najbardziej atrakcyjne ceny oleju napędowego (6,79 zł/l) oferuje województwo pomorskie. Z kolei kierowcy z Warmii i Mazur, choć muszą płacić za diesla aż 6,86 zł/l (podobnie jak na Opolszczyźnie), mogą cieszyć się najtańszym LPG w kraju – za litr autogazu płaci się tam średnio zaledwie 3,63 zł. Najwięcej za gaz zapłacą natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska oraz Kujaw, gdzie cena dobija do 3,78 zł/l.

Stacja paliw Amic - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Co z pakietem CPN? Od 15 maja wchodzi nowa decyzja rządu

Kierowcy, którzy obawiali się daty 15 maja, mogą odetchnąć z ulgą. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że program "Ceny Paliw Niżej" (CPN) zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, czyli do 30 maja. Co to oznacza dla zmotoryzowanych? Przedłużenie tarczy osłonowej to gwarancja utrzymania obniżonych stawek VAT i akcyzy oraz mechanizmu cen maksymalnych. Szef resortu energii podkreślił, że bez tego programu Polsce groziłaby "szalejąca inflacja", która "zabiłaby wzrost gospodarczy".

Nowa lista stacji Auchan z tanią benzyną. Sprawdź adresy w swoim mieście

Poniżej publikujemy pełną listę stacji paliw Auchan, na których można zatankować benzynę 95 za 5,99 zł/l. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i są czynne całą dobę (24/7).