Dziennik Gazeta Prawana logo

Nawet 300 tys. zł za jedną stłuczkę. Tak "łowcy blach" wyciskali ubezpieczalnie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
46 minut temu
[aktualizacja 44 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
policja, wypadek, ubezpieczenie
To największe takie śledztwo w historii Polski. 376 oskarżonych za przekręt na drogach/fot. materiały prasowe
To była operacja na niespotykaną dotąd skalę. Po sześciu latach żmudnego śledztwa, policjanci z Radomia i prokuratorzy z Siedlec zamknęli sprawę, w której przed sądem stanie aż 376 osób zaangażowanych w gigantyczny przekręt na ubezpieczeniach komunikacyjnych.

300 tysięcy złotych za jeden "strzał". Tak zarabiali kaskaderzy

Grupa nie bawiła się w drobne stłuczki starymi starymi Passatami. Do kolizji dochodziło celowo, a za kierownicą siadali tzw. "kaskaderzy", którzy wiedzieli, jak uderzyć, żeby zniszczenia wyglądały groźnie, ale nikomu nie stała się krzywda.

Zaraz po zderzeniu, zanim na miejscu pojawił się jakikolwiek patrol, prawdziwi sprawcy uciekali, a ich miejsca zajmowały podstawione osoby – tzw. "słupy". To one brały na siebie winę, opowiadając policjantom zmyślone historie o chwili nieuwagi czy wymuszeniu pierwszeństwa.

Luksusowe auta i podstawione "słupy". Fabryka odszkodowań na Mazowszu

W całym procederze wykorzystywano luksusowe samochody, które często wcześniej kradziono na specjalne zamówienie, a potem "legalizowano" na nowo. Dzięki temu oszuści wyciągali od ubezpieczycieli ogromne sumy – rekordowe odszkodowania za jedną tylko szkodę sięgały nawet 300 tysięcy zł. Skalę tego "przemysłu" najlepiej obrazują twarde dane:

  • 240 sfingowanych kolizji – tyle zdarzeń udało się udowodnić śledczym.
  • Ponad 20 mln złotych – na tyle oszacowano straty firm ubezpieczeniowych.
  • 4,3 mln zł zabezpieczonego majątku – pieniądze te mają trafić na poczet przyszłych kar i grzywien.
  • 23 luksusowe auta – policja przejęła pojazdy o wartości 2 mln zł, które zostały już zlicytowane przez skarbówkę.

20 mln strat i rekordowa liczba oskarżonych. Policja kończy gigantyczne śledztwo

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną pracowali nad tą sprawą od 2019 roku. W trakcie śledztwa nie tylko analizowali stosy dokumentacji ubezpieczeniowej, ale też fizycznie uderzali w zaplecze grupy. Zlikwidowano liczne "dziuple" samochodowe na Mazowszu, gdzie odnaleziono dziesiątki skradzionych aut i setki części.

Okazało się, że wyłudzenia to tylko wierzchołek góry lodowej. Członkowie grupy byli zamieszani także w kradzieże z włamaniem, fałszowanie dokumentów, paserstwo, a nawet handel narkotykami. Żadna ze stłuczek nie była dziełem przypadku – każdy detal, od wyboru miejsca po przelewy na konta "słupów", był skrupulatnie nadzorowany przez liderów gangu. Akt oskarżenia trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Dla 376 osób to koniec "biznesu", a początek sądowej batalii, która – biorąc pod uwagę liczbę oskarżonych – zapewne potrwa kolejne lata.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: policjakierowcyubezpieczeniastłuczka
Powiązane
Mechanik diagnozujący awarię silnika spalinowego; analiza wadliwych jednostek TSI, TDI i PureTech
Mój mechanik ostrzegł mnie: Nie ma gorszych silników niż te jednostki. Na liście TSI, TDI, THP i PureTech
Widok w pierwszej osobie na męską rękę trzymającą pistolet do tankowania, włożony do wlewu paliwa czerwonego samochodu. Na pistolecie widać logo Verva
Czarny poniedziałek na stacjach w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policja kontroluje kierowcę
Większość wykłada się na 4. pytaniu. Czy jesteś najlepszym kierowcą w Polsce? 7 na 10 to mistrz
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNawet 300 tys. zł za jedną stłuczkę. Tak "łowcy blach" wyciskali ubezpieczalnie »
Zobacz
|
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty 2026. Co będzie na języku polskim?
Zbliżenie na dłoń kierowcy tankującego zielony pistolet z benzyną 95 do wlewu paliwa w pomarańczowym samochodzie. Fotografia ilustruje temat cen paliw od 11 maja
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Policja kontroluje kierowcę
Większość wykłada się na 4. pytaniu. Czy jesteś najlepszym kierowcą w Polsce? 7 na 10 to mistrz
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj