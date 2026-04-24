Nowa Kia trzęsie rynkiem. Jest ładna, szybka i wygodna. Cena?

Tomasz Sewastianowicz
wczoraj, 06:12
[aktualizacja wczoraj, 22:45]
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show. Pod maską silnik benzynowy lub hybryda/Tomasz Sewastianowicz
Nowa Kia Seltos ma wnętrze tak przestronne jak Sportage, wyróżniający styl i duży bagażnik. Pod maską pracuje mocny silnik benzynowy 1.6 Turbo lub oszczędna, klasyczna hybryda 1.6 o dwóch poziomach mocy. Sprawdziłem szczegóły podczas premiery w Poznaniu. Ceny i wyposażenie to może być dla konkurencji prawdziwy zimny prysznic.

Nowa Kia Seltos kradnie show w Poznaniu. Koreański SUV ma świetny styl

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie, z czego 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. Rozmach może imponować, jednak rzeczywistość niedawno zweryfikowała ambitne plany i koreańska marka już nie pędzi na ślepo w kierunku totalnej elektryfikacji.

Obok samochodów elektrycznych radykalnie zwiększa wybór aut hybrydowych (HEV) – w 2028 roku będzie miała już dziewięć modeli spalinowo-elektrycznych. Najlepszym dowodem tej zmiany strategii jest nowa Kia Seltos, która dosłownie wyskoczyła z pudełka podczas Poznań Motor Show 2026. Czym zamierza przekonać kierowców?

Sportage ma się czego bać? Tak wygląda Kia Seltos

Kia Seltos z nadwoziem o długości 4,4 m wjeżdża do świata kompaktowych SUV-ów, w którym już czeka m.in. Toyota Corolla Cross czy Skoda Karoq. Wyróżniający się na tle konkurencji design to zasługa przemyślanych zabiegów projektantów. Pierwszą z brzegu ciekawostką jest dach "lewitujący" nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu na wysokości bagażnika.

nowa-kia-seltos-debiutuje-podczas-poznan-motor-show-39124943.jpeg
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show
nowa-kia-seltos-debiutuje-podczas-poznan-motor-show-39124967.jpg
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show

Awangardowy styl podkreśla szeroka, czarna osłona chłodnicy wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają kierowcę efektowną animacją. Tylną część bryły SUV-a tworzy duży spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, prosto ścięta klapa i lampy zachodzące na jej środek. Pod względem designu – klasa!

Seltos szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Nawet wycieraczkę tylnej szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą i sterują przepływem powietrza w czasie jazdy. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

nowa-kia-seltos-39115987.jpg
Nowa Kia Seltos
nowa-kia-seltos-debiutuje-podczas-poznan-motor-show-39124969.jpg
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show

Wnętrze jak ze statku kosmicznego. 30 cali ekranu to dopiero początek

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie tam, gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi lub zielonymi elementami wygląda znakomicie.

Seltos zrobi też wrażenie na fanach nowych technologii. Kokpit opiera się na czytelnych, cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który składa się z 12,3-calowych zegarów, 5,3-calowego panelu klimatyzacji oraz 12,3-calowej stacji multimedialnej – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Jeszcze niżej projektanci zostawili cztery klasyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa obejmuje ładowarkę, uchwyty na napoje i pojemny schowek z podłokietnikiem. Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto to standard.

nowa-kia-seltos-debiutuje-podczas-poznan-motor-show-39124968.jpg
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show

Luksus, którego pozazdroszczą. Trzy strefy komfortu w standardzie?

Sama klimatyzacja jest 3-strefowa, co oznacza, że oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim rzędzie foteli. Tunel środkowy wyposażono w dodatkowe schowki, a szeroki, odchylany podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania. Podświetlanie wnętrza oferuje aż 64 opcje kolorystyczne.

nowa-kia-seltos-39115911.jpg
Nowa Kia Seltos

Mały z zewnątrz, wielki w środku. Nowy SUV Kia zaskakuje przestrzenią

Kia Seltos ma 4430 mm długości, 1830 mm szerokości i 1600 mm wysokości. To znaczy, że od Sportage jest o 11 cm krótsza, delikatnie węższa i o 4,5 cm niższa. Rozstaw osi wynosi 2690 mm, czyli o 1 cm więcej niż w większym bracie.

nowa-kia-seltos-39115900.jpg
Nowa Kia Seltos

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele są obszerne, z podgrzewaniem i 3-stopniową elektryczną regulacją. Pasażer podobnej postury siedzący w drugim rzędzie ma dużo luzu na nogi oraz nad głową. Pochylenia oparcia tylnej kanapy można regulować. Koreański SUV z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

nowa-kia-seltos-39115926.jpg
Nowa Kia Seltos
nowa-kia-seltos-39115974.jpg
Nowa Kia Seltos

Duży bagażnik dla całej rodziny. Ile zmieści nowa Kia Seltos?

Kia Seltos zapewnia bagażnik o pojemności 536 l. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy możliwości transportowe rosną i powstaje płaska powierzchnia. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, szybko schowa swój skarb pod podwójną podłogą. Pomysłowości dopełniają praktyczne haczyki na torby.

nowa-kia-seltos-debiutuje-podczas-poznan-motor-show-39124942.jpeg
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show
nowa-kia-seltos-39115910.jpg
Nowa Kia Seltos

Koreańska rakieta 1.6 Turbo czy oszczędna hybryda?

Wreszcie napęd. Kia Seltos będzie dostępna z silnikiem benzynowym 1.6 T-GDI o mocy 180 KM i 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Koreański turbo-SUV dostanie także napęd 4x4.

W czwartym kwartale 2026 roku dołączą dwie hybrydy. Przednionapędowy Seltos HEV z silnikiem wolnossącym 1.6 GDI i sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową drugiej generacji (6DCT) zapewni 154 KM mocy. Szybszy model z dodatkowym silnikiem elektrycznym to już 178 KM i napęd na cztery koła e-AWD.

nowa-kia-seltos-39115952.jpg
Nowa Kia Seltos
nowa-kia-seltos-debiutuje-podczas-poznan-motor-show-39124961.jpeg
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show

AI na pokładzie i cyfrowy klucz. Seltos widzi więcej niż kierowca

Bezpieczeństwo zapewni bogaty pakiet systemów: układ kamer wyświetlający obraz martwego pola na ekranie zegarów oraz radar monitorujący strefy obok auta, który zapobiega kolizjom podczas zmiany pasa. Sprytny tempomat dostosuje prędkość, a w razie braku reakcji kierowcy potrafi zatrzymać samochód. Kia Seltos utrzyma dystans, dopilnuje pasa ruchu, a nawet pomoże w jego zmianie. Do tego nowy SUV ostrzega i hamuje przy wyjeździe tyłem oraz rozpoznaje pojazdy, pieszych i rowerzystów.

  • sterowanie głosowe z asystentem AI,
  • streaming muzyki,
  • audio firmy Harman Kardon,
  • cyfrowy klucz (w smartfonie),
  • 12-calowy wyświetlacz HUD.

Cena, która zmiata z planszy. Kia uderza w najczulszy punkt konkurencji

Nowa Kia Seltos w polskich salonach pojawi się w trzecim kwartale 2026 roku. Jeśli ma się sprzedawać, musi być tańsza nie tylko od Sportage (od 129 900 zł), ale także od konkurencji z Chin. Konkurencyjna Skoda Karoq kosztuje od 110 000 zł.

nowa-kia-seltos-39115934.jpg
Nowa Kia Seltos
nowa-kia-seltos-39115976.jpg
Nowa Kia Seltos

Nowa Kia Seltos - dane techniczne, silniki, wymiary, wyposażenie

Kategoria

Parametr

Szczegóły

Segment

Klasa pojazdu

C-SUV

Wymiary (mm)

Długość / Szerokość / Wysokość

4430 / 1830 / 1600

Rozstaw osi

2690

Bagażnik

536 l

Układy napędowe

1.6 T-GDI (Benzyna)

180 KM i 265 Nm

1.6 GDI (Hybryda HEV)

154 KM (2WD) / 178 KM (4WD)

Przekładnia

1.6 T-GDI

6-biegowa manualna / 7-biegowa DCT

1.6 GDI (HEV)

6-biegowa dwusprzęgłowa (DCT)

Napęd

Dostępne opcje

2WD / AWD (T-GDI) lub e-AWD (HEV)

Podwozie

Zawieszenie przód

Kolumny McPhersona

Zawieszenie tył

Belka skrętna lub układ wielowahaczowy

Koła

Felgi 16-, 18- lub 19-calowe

Dodatki

Tryby jazdy

Eco / Normal / Sport

nowa-kia-seltos-39115958.jpg
Nowa Kia Seltos
