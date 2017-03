Volkswagen nie ma zamiaru przyglądać, się jak pod jego skrzydłami bratnia Skoda podbiera klientów modelem Kodiaq. Nowy wydłużony model o nazwie Tiguan Allspace powstał na platformie z rozciągniętym o 11 cm rozstawem osi. Także karoseria urosła o 21,5 cm i mierzy 4,7 m. W efekcie niemiecki producent ma w ofercie kompaktowego SUV-a z miejscem dla siedmiu pasażerów, który długością dorównuje tego rodzaju autom z klasy średniej.

Nowy allspace plasuje się między znanym już klasycznym tiguanem a autem o półkę wyżej, jakim jest touareg.

Niemal 2,8 m rozstawu osi (tak jak w kodiaqu) zaowocowało wnętrzem, które pod względem komfortu podróżowania powinno uszczęśliwić osoby z drugiego rzędu - przybyło 54 mm miejsca na wysokości kolan.

Volkswagen Tiguan Allspace / dziennik.pl

Allspace ma być autem idealnym na dalekie wyprawy i do transportu rodziny większej niż 2+2. Idąc tropem Skody również możliwości transportowe bagażnika nowego VW są większe - w porównaniu do zwykłego tiguana pojemność kufra wzrosła z 615 do 730 l (1920 l po złożeniu tylnej kanapy).

Volkswagen Tiguan Allspace / Volkswagen

Pod względem urody allspace nawiązuje do innego nowego SUV-a Volkswagena - atlasa, opracowanego specjalnie na rynek amerykański. Ale tak jak zwykły tiguan, model siedmiomiejscowy jest dostępny z nadwoziem, którego przednia część może być utrzymana w stylu miejskim lub offroadowym.

W tej drugiej wersji samochód może być wyposażony w opcjonalny pakiet, który obejmuje sięgającą aż do zderzaka osłonę podwozia. Tiguan allspace z "terenowym przodem" dysponuje kątem natarcia większym o 7 stopni i dlatego jest bardziej wszechstronny niż model do buszowania po miejskich ulicach.

Volkswagen Tiguan Allspace / dziennik.pl

Nie tylko rozmiarami allspace ma przewyższać zwykłego tiguana. Większy VW dostanie bogatsze wyposażenie seryjne. W podstawowej wersji trendline znajdują się takie dodatki jak reling dachowy, system multimedialny wraz z pakietem connectivity (telefon i port USB), wielofunkcyjna kierownica, osłony w kształcie trapezu jako końcówki układu wydechowego oraz podłoga bagażnika o regulowanej wysokości.

Volkswagen Tiguan Allspace / Volkswagen

Jeszcze więcej oferują kolejne wersje wyposażenia. Comfortline to m.in. elektrycznie unoszona pokrywa bagażnika, reling dachowy w kolorze srebrnym. Topowa highline to dodatkowo w pełni diodowe reflektory i system Keyless Access. Na pokładzie allspace debiutuje też systemem multimedialnym nowej generacji, który może być sterowany przy pomocy gestów.

Volkswagen Tiguan Allspace / Volkswagen

Volkswagen oferuje trzy jednostki benzynowe z turbodoładowaniem -1.4 TSI/150 KM, 2.0 TSI/180 KM oraz 2.0 TSI/220 KM. Z kolei trzy turbodiesle 2.0 TDI mają moc 150 KM, 190 KM oraz 240 KM. Wszystkie jednostki wysokoprężne są wyposażane w katalizator SCR oraz w zbiornik o pojemności 12 litrów czynnika AdBlue.

Volkswagen Tiguan Allspace / dziennik.pl

Spalanie? Najtańszy tiguan allspace z napędem na przednie koła i z silnikiem 1.4 TSI o mocy 150 KM oraz z systemem czasowego odłączania dwóch cylindrów (ACT) ma według inżynierów VW zużywać przeciętnie 6,0 litrów benzyny na 100 km. Ponoć nawet wyposażony w napęd na cztery koła tiguan allspace 2.0 TDI 4MOTION o mocy 150 KM potrzebuje tylko 6,9 litrów oleju napędowego na 100 km.

Niemcy za nowego SUV-a będą płacić od 30 tys. euro. W Polsce volkswagen tiguan allspace zadebiutuje na początku kwietnia, zamówienia będą przyjmowane od maja.