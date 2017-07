Monika Jaskólska, organizatorka akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa" i kierowca rajdowy Rafał Sonik odsłonili wyremontowanego fiata 126p. Maluch został odnowiony od kół po czubek dachu.

- Oto biały, bielsko-biały - krzyknęła Monika Jaskólska, organizatorka akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa" odsłaniając wyremontowanego malucha w dniu urodzin amerykańskiego aktora.

Zakup malucha sfinansował biznesmen i rajdowiec Rafał Sonik / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Warsztat BB Oldtimer Garage przygotował samochód do jazdy. Mechanicy zafundowali maluchowi gruntowny remont, a pod tylną klapę wstawiono silnik ofiarowany przez Fiat Chrysler Automobiles Poland.

Fachowcy z Carlex Design Europe całkowicie odnowili wnętrze - skóra pojawiła się na siedzeniach, boczkach drzwi, desce rozdzielczej a nawet na dźwigienkach do kierunkowskazów.

Oryginalny turkusowy lakier zastąpiono białym. Nawet opony Dębica mają biały pasek stylu retro. Auto wygląda jakby przed chwilą wyjechało z fabryki.

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Samochód poleci do Los Angeles w wakacje. Linie lotnicze Lot zadeklarowały, że przetransportują go do USA bezpłatnie. Jaskólska ma nadzieję, że razem z Hanksem wspólnie przekręcą kluczyk w stacyjce fiacika.

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Tom Hanks pod koniec października 2016 roku opublikował zdjęcie z czerwonym fiatem 126p. Amerykański aktor na fotografii, która lotem błyskawicy podbiła internet, wkłada kluczyk do zamka malucha na węgierskich numerach rejestracyjnych.

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

- Jestem podekscytowany moim nowym samochodem! - stwierdził Tom Hanks pod zdjęciem.

I jak się okazało tą fotografią aktor natchnął Monikę Jaskólską do zainicjowania akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa". Bielszczanka wpadła na pomysł by zebrać pieniądze i kupić fiata dla gwiazdora. Chciała aby kwota, która zostanie po zakupie, zasiliła konto bielskiego szpitala pediatrycznego.

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Maluch znaleziony w Suwałkach

Samochód musiał pochodzić z 1975 roku lub nawet starszy, ponieważ tylko takie pojazdy mogą jeździć jako zabytki w USA. Poszukiwania odpowiedniego modelu wreszcie dobiegły końca. Egzemplarz dla aktora znaleziono w Suwałkach - to fiat 126p z 1974 roku, czyli z początku produkcji w FSM w Bielsku-Białej.

Monika Jaskólska i Rafał Sonik / Polska Agencja Prasowa

Wytropiony w stolicy Suwalszczyzny maluch kosztował 8,5 tys. zł. Jednak zakup sfinansował biznesmen i rajdowiec Rafał Sonik, a zebrane w ramach akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa" pieniądze zostały przekazane na bielski szpital pediatryczny.

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

O akcji dowiedział się Hanks i był nią zachwycony. W mailu do Jaskólskiej przyznał, że nieco żartował z samochodu, ale dodał, iż bardzo mu się on podoba. Napisał też, że gdzieś w tyle głowy pojawiło się u niego marzenie, by mieć takie auto. Nie przypuszczał jednak, że ktoś zorganizuje akcję. Zaprosił bielszczankę wraz z dziećmi do Stanów Zjednoczonych i zadeklarował pomoc dla bielskiego szpitala - obiecał podwoić zebraną kwotę.

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

44 lata temu ruszyła produkcja Fiata 126p

Premiera fiata 126p odbyła się na Placu Defilad w Warszawie 9 listopada 1972 roku. Dzień później "Życie Warszawy" stwierdziło, że ten samochód zmienić winien nie tylko krajobraz naszych ulic i dróg, ale przyczynić się do upowszechnienia kultury technicznej. Pierwszy egzemplarz - 126p zmontowany jeszcze na włoskich częściach - zjechał z taśmy montażowej w Bielsku-Białej 6 czerwca 1973 roku.

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Według opublikowanego w 1976 roku rankingu w niemieckiej gazecie "Auto Motor und Sport" - fiat 126 był wówczas najtańszym w zakupie i eksploatacji samochodem w Europie w klasie aut małych.

20 pensji na fiata 126p

Pierwszy "maluch" kosztował 69 tysięcy złotych. Teoretycznie był to "samochód dla Kowalskiego" - tak ochrzcił go pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Prawda była bardziej przyziemna niż widoki zza biurka komunistycznego barona...

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Auto było dostępne dla przeciętnego Polaka po 20. miesiącach odkładania całej pensji. Obowiązkowo potrzebne były też: talon lub przedpłata. Wysoki popyt i mała podaż aut w PRL-u powodowały, że nowego malucha można było sprzedać od ręki na giełdzie za cenę niemal dwa razy wyższą od katalogowej!

Fiat 126p jako urodzinowy prezent dla Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel

Odnowiony fiat 126p to prezent z Bielska-Białej na 61. urodziny Toma Hanksa / Polska Agencja Prasowa / Andrzej Grygiel