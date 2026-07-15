Sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą. Wynik 7/10 to mistrz, na 6. pytaniu większość odpada

Tomasz Sewastianowicz 16 minut temu [aktualizacja 16 minut temu ]

Za te błędy policjanci nie dają pouczenia. Sprawdź, czy przeszedłbyś kontrolę bez mandatu / Policja

Co wiesz o autostradach? Umiesz po nich jeździć? Prawy kierunkowskaz włączasz przed wjazdem na rondo, czy przed jego opuszczeniem? Kiedy można wyprzedzać na przejściu dla pieszych? Sprawdź się i rozwiąż ten quiz. Na 6. pytaniu większość odpada. Dobry kierowca powinien zdobyć minimum 7 punktów na 10 możliwych.

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