Drożej na stacjach w Polsce. Benzyna 95 mocno w górę

Na polskie stacje paliw dotarła właśnie fala podwyżek, napędzana rosnącymi cenami w hurtowniach. Efekt jest natychmiast widoczny – popularna benzyna 95 wyraźnie zdrożała. Z najnowszego raportu portalu e-petrol.pl wynika, że jej średnia cena wzrosła aż o 14 groszy w porównaniu z połową maja i wynosi obecnie 6,42 zł/l. Kierowcy samochodów benzynowych nie mieli więc zbyt wiele czasu na cieszenie się tańszym tankowaniem.

W znacznie lepszej sytuacji są właściciele aut z silnikami Diesla. Olej napędowy uniknął drastycznych podwyżek – jego cena wzrosła zaledwie o grosz w skali tygodnia, osiągając średni poziom 6,82 zł/l. Powody do zadowolenia mają z kolei kierowcy korzystający z autogazu. LPG potaniało o 4 grosze w stosunku do połowy miesiąca, dzięki czemu za litr tego paliwa płaci się dziś średnio 3,68 zł.

35 groszy taniej na litrze. Jak odebrać rabat na Orlenie?

W realiach rosnących cen rynkowych ratunkiem dla portfeli kierowców może być nowa promocja Orlenu. Koncern odpala weekendowe rabaty, które wystartują w piątek 22 maja i potrwają przez 15 kolejnych tygodni – aż do 30 sierpnia (do godziny 23:59). Zasady są proste, choć wysokość zniżki zależy od zakupów:

Rabat 20 gr/l – otrzymasz automatycznie po aktywacji kuponu w aplikacji Orlen Vitay podczas tankowania.

– otrzymasz automatycznie po aktywacji kuponu w aplikacji Orlen Vitay podczas tankowania. Rabat 35 gr/l – zyskasz, jeśli oprócz aktywacji kuponu zrobisz na stacji zakupy z oferty pozapaliwowej (np. kawa, hot-dog czy płyn do spryskiwaczy) za minimum 5 zł.

Promocja obejmuje benzynę oraz olej napędowy. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania to 50 litrów, a w całym okresie wakacyjnym kierowcy będą mogli kupić ze zniżką łącznie do 700 litrów paliwa.

Harmonogram promocji. Kiedy zatankujesz taniej?

Warto pamiętać, że w pierwszy weekend akcji oraz w okolicach dni świątecznych Orlen wydłuża czas obowiązywania niższych cen. Szczegółowy kalendarz taniego tankowania wygląda następująco:

22-24 maja

29-31 maja

4-7 czerwca (wydłużony weekend z Bożym Ciałem)

12-14 czerwca

19-21 czerwca

26-28 czerwca

3-5 lipca

10-12 lipca

17-19 lipca

24-26 lipca

31 lipca-2 sierpnia

7-9 sierpnia

14-16 sierpnia

21-23 sierpnia

28-30 sierpnia

Tankowanie paliwa na stacji Orlen

Minister wprowadza nowy limit na stacjach. Ceny paliw od 22 maja

Buforem, który ma chronić kierowców przed podwyżkami, ma być rządowy limit cen maksymalnych. Ten jednak także zależy od światowych notowań ropy naftowej i globalnej sytuacji.

Z nowego obwieszczenia ministra energii wynika, że w piątek, 22 maja, benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,48 zł za litr. Szlachetniejsza "98-ka" to wydatek na poziomie 7,06 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla za litr oleju napędowego zapłacą z kolei 6,91 zł.

Przy wykorzystaniu maksymalnej zniżki na Orlenie (-35 groszy) benzyna 95 może kosztować 6,16 zł/l. Za litr ON trzeba będzie zapłacić 6,56 zł.

Decyzja rządu w ostatniej chwili

Na finał – ważny bezpiecznik dla kierowców. Minister finansów Andrzej Domański przedłużył program "Ceny Paliw Niżej" do 31 maja. Dzięki temu, nawet jeśli sytuacja na świecie mocno tąpnie, obniżony VAT i akcyza zamortyzują uderzenie.