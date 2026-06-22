Do niedawna samochody elektryczne w firmowej flocie były raczej ciekawostką niż realną alternatywą. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – coraz większe zasięgi i szybko rosnąca infrastruktura ładowania ułatwiają podjęcie decyzji. Nie oznacza to jednak, że elektryk jest rozwiązaniem idealnym dla każdej firmy i każdego modelu biznesowego. We flotach liczą się konkretne liczby, realne potrzeby i odpowiedź na pytanie: czy moja firma jest gotowa na przesiadkę do EV?

Spójrzmy na temat samochodów elektrycznych w kompleksowy i rozsądny sposób – przez pryzmat możliwości, jakie mogą dać przedsiębiorcom. Te stają się coraz szersze.

Elektryk w firmowej flocie? Liczą się możliwości / guillem hernandez

Ładowanie? To już nie jest wyzwanie

Do niedawna największym problemem była dostępność ładowarek – podróżowanie wymagało kompromisów, planowania trasy i uwzględnienia relatywnie długich postojów. Jednak sieć publicznych stacji ładowania rozwija się błyskawicznie, nowe punkty pojawiają się zarówno w miastach, jak i przy głównych trasach. Coraz łatwiej znaleźć ładowarkę podczas podróży służbowej, a w planowaniu optymalnej drogi wyręcza nas fabryczna nawigacja w aucie.

Równolegle rozwija się także infrastruktura prywatna. Coraz więcej firm stawia na własne punkty ładowania w biurach, magazynach czy zakładach produkcyjnych. Takie rozwiązanie pozwala jeszcze lepiej dopasować proces ładowania do firmowej codzienności i pomaga obniżyć koszty.

Elektryk w firmowej flocie? Liczą się możliwości / guillem hernandez

Dodatkowe korzyści dla użytkowników aut elektrycznych

Rozmowa o samochodach elektrycznych często sprowadza się do kwestii ekologii – także w tej kwestii pojazdy elektryczne stają się najlepszym wyborem. Podczas jazdy nie emitują spalin, co ma szczególne znaczenie w miastach, gdzie troska o jakość powietrza jest największa. Nowoczesne baterie coraz częściej pozbawione są metali ziem rzadkich, a ich trwałość i pojemność pozwala na wieloletnią eksploatację, jak również skuteczny recykling lub ponowne zastosowanie ogniw np. w bankach energii.

Z perspektywy przedsiębiorcy równie ważne są codzienne korzyści użytkowe. W polskich miastach kierowcy samochodów elektrycznych mogą korzystać z wybranych przywilejów komunikacyjnych, w tym z możliwości jazdy buspasami, obowiązującej do końca 2027 roku. Dodatkową korzyściąjest też bezpłatne parkowanie w miejskich strefach.

Elektryk w firmowej flocie? Liczą się możliwości / guillem hernandez

Finansowanie i doradztwo dla firm

Niezależnie od rodzaju napędu, kluczowe dla firmowego odbiorcy pozostają kwestie finansowania zakupu lub użytkowania pojazdów. W tej sferze wyjątkowo mocnymi kartami gra Volkswagen Financial Services – proponuje kompleksowe rozwiązania wspierające firmy w procesie transformacji, coś więcej niż tylko proste finansowanie. Jednym z flagowych rozwiązań jest program ELECTRIFY, czyli rozwiązanie stworzone z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych elektromobilnością, którzy chcą spojrzeć na tę kwestię szerzej, niż tylko przez pryzmat zakupu samochodu.

Program VW FS łączy w jednym miejscu szereg produktów i usług związanych z elektryfikacją flot. W jego ramach poza finansowaniem oferowane jest m.in. doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań i pomoc w dopasowaniu samochodów do specyfiki działalności firmy. Takie podejście pozwala przedsiębiorcom lepiej wybrać zakres i formę elektromobilności, aby zmaksymalizować korzyści.

ELECTRIFY przewiduje także wsparcie w budowie infrastruktury ładowania. W tym obszarze Volkswagen Financial Services współpracuje z partnerami specjalizującymi się w elektromobilności, m.in. spółkami Polenergia eMobility oraz ChargeIn.

W całym tym ekosystemie ważną rolę odgrywa także digitalizacja. Volkswagen Financial Services konsekwentnie upraszcza procesy. Coraz więcej formalności można załatwić zdalnie – od wyboru sposobu finansowania, po podpisanie umowy online. Cyfrowe rozwiązania skracają czas obsługi, zwiększają przejrzystość całego procesu i pozwalają doradcom skupić się na wsparciu klientów zamiast na formalnościach.

Elektryk w firmowej flocie? Liczą się możliwości / guillem hernandez

CUPRA i nowoczesne oblicze elektromobilności

Wzrost rynku napędzają jednocześnie coraz lepsze samochody elektryczne, czego dobrym przykładem jest oferta marki CUPRA. Producent konsekwentnie rozwija gamę modeli EV, które oferująbardzo dobre parametry a przy tym wyróżniają się charakterem.

Jednym z kluczowych modeli jest CUPRA Tavascan – pierwszy w pełni elektryczny SUV coupé hiszpańskiej marki. To dowód na to, że można wybrać praktyczny i oszczędny samochód firmowy, za którym warto obejrzeć się po zaparkowaniu.

Kierowcy mogą skorzystać z finansowania Volkswagen Financial Services – w ofercie dla firm dostępny jest NAJEM, czyli rozwiązanie, które pozwala korzystać z nowego auta bez konieczności jego zakupu i z pełną kontrolą kosztów. W jednej stałej miesięcznej opłacie zawarte są m.in. ubezpieczenie, obsługa serwisowa, przeglądy oraz całodobowa pomoc Assistance, a w razie potrzeby także samochód zastępczy. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą martwić się o nieprzewidziane wydatki ani formalności związane z utrzymaniem pojazdu, a po zakończeniu umowy mogą łatwo wymienić auto na nowe.

W przypadku modelu CUPRA Tavascan opłata w ramach NAJMU dla firmy wynosi 3023 zł netto miesięcznie. Klienci indywidualni również mogą zdecydować się na to rozwiązanie – w ich przypadku miesięczna opłata wynosi 3718 zł. Podane kwoty dotyczą umów na 36 miesięcy, przy 10-procentowej wpłacie wstępnej i limicie przebiegu 20 000 km rocznie. Szczegóły można sprawdzić na stronie kalkulator.vwfs.pl.

Gama aut CUPRY rośnie – niedawno portfolio producenta zasilił mniejszy, w pełni elektryczny samochód o buntowniczym charakterze. Wyrazista CUPRA Raval to wybór dla tych, którzy szukają miejskiego, jeszcze bardziej zwinnego crossovera.

Elektromobilność staje się prostsza

Czy samochód elektryczny sprawdzi się w każdej firmie? Niekoniecznie, ale argumentów za przesiadką do EV jest dziś coraz więcej. Gdy za nowoczesnymi samochodami stoją również szyte na miarę rozwiązania finansowe, przejście na napęd elektryczny staje się znacznie prostsze. Program ELECTRIFY skierowany jest obecnie do firm, jednak w przyszłości jego oferta ma zostać rozszerzona również o propozycje dla klientów indywidualnych.

Płatna współpraca z marką Volkswagen Financial Services