Umiesz jeździć na suwak? Kiedy pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo? Jaki jest minimalny odstęp na autostradzie? Choć te zasady wydają się proste, to właśnie na nich wykłada się większość z nas. Rozwiąż ten QUIZ i sprawdź, czy znasz przepisy. Statystyki są nieubłagane – komplet punktów zdobywa tylko dobry kierowca, a wynik powyżej 7/10 to już powód do dumy...

Przejdź do quizu