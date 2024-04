Toyota wprowadzi sześć nowych modeli. Stawia na stały elektrolit i 1500 km zasięgu

Toyota do 2030 roku zainwestuje globalnie 70 mld dolarów w rozwój i produkcję zelektryfikowanych samochodów. Połowa tej kwoty została przeznaczona na baterie i auta EV. Stąd do 2026 roku producent wprowadzi sześć modeli nowej generacji. Japończycy szacują, że w ciągu najbliższych dwóch lat udział pojazdów BEV osiągnie 20 proc. sprzedaży firmy, a kierowcy w Europie będą kupować ponad 250 tys. takich aut rocznie. W 2026 roku zadebiutuje nowa generacja baterii do aut elektrycznych, zapewniających zasięg ponad 800 km. W planach są także tańsze i wydajniejsze bipolarne baterie litowo-żelazowo-fosforanowe, które trafią do popularnych modeli i pozwolą na przejechanie powyżej 600 km.

Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie produkcji bipolarnych baterii litowo-jonowych z zasięgiem ponad 1000 km. Toyota prowadzi także prace nad zupełnie nową technologią baterii ze stałym elektrolitem – kierowcy mają z niej korzystać już w 2027 roku. Według aktualnych szacunków, zapewni ona zasięg do 1200 km, a czas ładowania skróci do 10 minut. Praca wre też nad inną specyfikacją tych baterii umożliwiającą przejechanie nawet 1500 km! Premiera tego rozwiązania to 2028 rok. Toyota liczy, że już w 2030 roku wyprodukuje 3,5 mln egzemplarzy swoich BEV. Kluczową rolę w realizacji planów odegra platforma e-TNGA zaprojektowana z myślą o wielkoseryjnej produkcji japońskich elektryków.

Nowa Toyota bZ4X 2024 debiutuje w Polsce. Jakie zmiany?

Modułowa konstrukcja architektury e-TNGA oznacza, że inżynierowie mogą ją dopasować do dowolnego typu pojazdów. Pozwala na użycie baterii o różnych rozmiarach i mocy, a także daje możliwość zastosowania napędu na przód lub na cztery koła. Stałe jest położenie przedniego oraz ewentualnego tylnego silnika, układ podzespołów pod maską, pozycja za kierownicą względem przednich kół oraz szerokość zespołu baterii. Zmieniać można rozstaw osi, liczbę ogniw baterii, a także długość przedniego i tylnego zwisu. Dlatego korzystając z kombinacji modułów przedniego, centralnego i tylnego, projektanci mogą tworzyć przeróżne auta. Pierwszym owocem wykorzystania e-TNGA jest Toyota bZ4X. Na polskim rynku właśnie debiutuje nowa odsłona tego SUV-a obdarowana szeregiem istotnych innowacji. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota bZ4X 2024 po najnowszych modyfikacjach podąża z duchem czasu. Inżynierowie skupili się na skróceniu czasu ładowania baterii prądem stałym w niskich temperaturach. Bateria trakcyjna zyskała zmodyfikowany system ogrzewania cieczą z nowym wymiennikiem ciepła oraz zaworem regulacji ogrzewania, który jeszcze szybciej reguluje temperaturę baterii trakcyjnej. Dzięki nowemu systemowi ogrzewania baterii bZ4X czas ładowania prądem stałym od 10 proc. do 80 proc. jest krótszy, zwłaszcza w temperaturach poniżej 0˚C.

Toyota bZ4X z ogrzewaniem promiennikowym jak Lexus. Szybsze ładowanie

Kolejna innowacja na pokładzie bZ4X to ogrzewanie promiennikowe, które poza zdrowszym wpływem na podróżujących (komfort działania przypomina wygrzewanie się w słońcu) ma też oszczędniej pobierać prąd i zmniejszać obciążenie klimatyzacji. Rozwiązanie debiutowało na pokładzie Lexusa RZ 450e, teraz trafiło do Toyoty. Promienniki ciepła umieszczono na wysokości kolan przed kierowcą i pasażerem z przodu, pod kolumną kierownicy oraz na dole deski rozdzielczej. Urządzenie w pierwszej kolejności ogrzewa stopy i nogi, a czas nagrzewania tej przestrzeni jest o 90 proc. krótszy niż w wersjach z konwencjonalnym nawiewem.

bZ4X jest też na czasie jeśli chodzi o układy bezpieczeństwa. Zestaw systemów Toyota T-MATE został wzbogacony o nowy układ automatycznego ostrzegania tylnymi światłami awaryjnymi. Ta funkcja pomaga uniknąć kolizji, kiedy bZ4X zatrzyma się np. w korku autostradowym. Układ wykorzystuje system monitorowania martwego pola oraz tylny radar, aby w razie ryzyka uderzenia ostrzec kierowcę nadjeżdżającego z tyłu auta, automatycznie włączając tylne światła awaryjne. Toyota bZ4X w wersji Executive zyskała również nowy cyfrowy kluczyk, kompatybilny z systemami operacyjnymi Apple i Android. Sprytny gadżet umożliwi uruchomienie auta z poziomu smartfona. Cyfrowy kluczyk może być współdzielony przez maksymalnie 5 osób.

Toyota bZ4X to pierwszy SUV z gwarancją na milion kilometrów

Elektryczna Toyota pod nogami skrywa litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh (64 kWh netto; 96 ogniw i napięcie 355 V). To pierwsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. Producent podkreśla, że w europejskich wersjach bZ4X stosuje ogniwa firmy Panasonic, a te mają wyjątkowo dobrze opierać się degradacji wydajności i zostały przystosowane do ładowania w bardzo niskich temperaturach.

Toyota jest tak pewna zastosowanej w bZ4x technologii baterii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu oferuje program Extended Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków!

Toyota bZ4X to 514 km zasięgu i ładowanie w 28 minut

W wersji bazowej bZ4X z 204-konnym silnikiem (265 Nm) napędzającym przednie koła od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,5 s. Po aktualizacji oprogramowania zapewni większy zasięg (do 514 km) przy mniejszym zużyciu energii na poziomie 14,4 kWh na 100 km.

Elektryczna Toyota jest przygotowana do ładowania z mocą szczytową 150 kW, dzięki czemu auto naładuje się od 10 proc. do 80 proc. w 28 minut. Co ciekawe, by chronić akumulator, system pokładowy ogranicza liczbę szybkich ładowań do czterech cykli 10-80 proc. na dobę.

Toyota bZ4X z napędem 4x4 XMODE, czyli dwa silniki elektryczne

Z kolei Toyota bZ4X z napędem 4x4 XMODE to 218 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Mocniejszy wariant bZ4X z baterii 71,4 kWh powinien zapewnić do 461 km zasięgu i 16,2 kWh/100 km zużycia energii. Przyspieszenie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 6,9 s. Podczas jazd testowych komputer bZ4X po 200-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 16,3 kW/100 km. Oznacza to, że w przypadku wersji przednionapędowej zasięg ok. 420 km wydaje się realny.

Toyota bZ4X i dzielność w terenie i wodzie

Toyota bZ4X z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach (wideo). Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu XMODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu i błocie (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control.

Toyota bZ4X ze napędem 4x4 kontra Toyota RAV4 z układem dołączanym. WIDEO z testów

Na mokrej nawierzchni bZ4X ze stałym napędem 4x4 XMODE startuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ 4x4 dołączany przez komputer i to mimo, że EV waży o niemal 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi. Jeśli ktoś za kierownicą bZ4X zabrnie daleko od szosy, to sforsuje brody o głębokości do 50 cm (wideo), podczas kiedy inne auta spalinowe mówią "pass" przy 20 cm wody przed nosem. Nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w szczelnej kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia. Japończycy zastosowali też znany z Land Cruisera system ułatwiający podjazd pod górę – na stromiźnie auto tak reguluje pedałem przyspieszenia i przeniesieniem napędu na poszczególne koła by nie stracić trakcji i zdobyć szczyt. System dobierze też odpowiednią prędkość podczas zjazdu.

Toyota bZ4X dłuższa niż RAV4 - jakie wymiary?

bZ4X ma niemal 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości). Promień skrętu wynosi 5,7 m, czyli bZ4X jest w stanie zawrócić na niemal 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla. Elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi (2850 mm, to 160 mm więcej niż w RAV4 i dokładnie tyle samo co Highlander), akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry czy właśnie Highlandera, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych.

Toyota bZ4X – jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik z regulowaną podłogą to 452 l pojemności. Wystarczająco duża przestrzeń, by pomieścić trzy duże walizki o pojemności 82 l każda lub dwa rowery górskie. Tylne fotele są składane i dzielone w proporcjach 60:40. Pod podłogą jest też miejsce na kable do ładowania i trójkąt ostrzegawczy, zmieści się tam też roleta bagażnika. Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż metr.

Nowa Toyota bZ4X wychodzi taniej niż Toyota RAV4. Ile kosztuje? "Mój elektryk" czyni cuda

Toyota bZ4X jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia – Comfort, Prestige oraz Executive. Do każdej auta producent dodaje bezpłatnie kabel do ładowania o długości 7,5 m (Typ2) z pokrowcem, nakładki progowe oraz dywaniki welurowe. Paleta lakierów obejmuje w osiem barw.

Odnowiona Toyota bZ4X w wersji Comfort kosztuje teraz od 193 900 zł. To o 53 tys. zł taniej wobec modelu przed modernizacją - wcześniej na taki samochód trzeba było wyłożyć 246 900 zł. Czyli przy nowej cenie i po uwzględnieniu dopłaty z programu "Mój elektryk" (18 750 zł lub 27 tys. zł z Kartą Dużej Rodziny) bZ4X jest nawet tańsza od hybrydowej Toyoty RAV4 - cena spada do poziomu 175 tys. zł (166,9 tys. zł z KDT).Ten ruch Japończyków przypomina sytuację sprzed kilku lat, kiedy to Toyota obniżyła ceny niepopularnych tedy hybryd do poziomu cen samochodów z silnikiem Diesla.

Toyota bZ4X w wersji Comfort występuje wyłącznie z napędem na przód, ma 18-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową klimatyzację automatyczną, inteligentny kluczyk, kamerę cofania, a także system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem, nawigacją w chmurze oraz 4-letnim pakietem transmisji danych.

Wariant Prestige zyskuje m.in. tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej, podgrzewane fotele oraz kierownicę, elektrycznie unoszoną pokrywę bagażnika, a także większy 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego oraz przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia. Tak wyposażone auto kosztuje od 214 900 zł w wersji FWD oraz od 224 900 zł z napędem XMODE.

Toyota bZ4X Executive wyróżnia się 20-calowymi felgami aluminiowymi, dwukolorowym nadwoziem z czarnym dachem, dolnym przednim grillem w kolorze satynowego chromu, chromowanymi listwami drzwi oraz dachem panoramicznym. We wnętrzu jest tapicerka ze skóry syntetycznej, fotele przednie mają wentylację, a pasażerowie przednich foteli zyskują ogrzewanie promiennikowe. Liczba systemów jest powiększona o zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM), kamerę monitorującą kierowcę czy system monitorowania martwego pola (BSM). Toyota bZ4X w wersji Executive kosztuje od 231 900 zł z napędem na przód lub od 241 900 zł napędem 4x4.

Toyota bZ4X - cennik 2024 i wersje wyposażenia

Toyota bZ4X Comfort Prestige Executive Napęd elektryczny 204 KM 4×2 193 900 zł 214 900 231 900 Napęd elektryczny 204 KM 4×4 - 224 900 241 900

Toyota bZ4X - dane techniczne, wymiary, osiągi