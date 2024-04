Dacia Jogger Hybrid - znamy ceny w Polsce

Dacia Jogger w hybrydowej wersji wjeżdża na rynek. To pierwsza hybryda marki dostępna na polskim rynku, a przy okazji jeden z najtańszych zelektryfikowanych samochodów dostępnych obecnie w salonach. Marka ogłosiła właśnie, ile kosztuje popularny model w wersji Hybrid 140. Ceny tej odmiany startują z poziomu 109 550 zł, ale za 7-osobowy wariant musimy zapłacić odrobinę więcej. W ofercie pozostały dobrze znane wersje z silnikiem benzynowym oraz ta z fabryczną instalacją LPG.

Dacia Jogger 2024 - cennik

Nowe cenniki marki na rok 2024 uwzględniają wszystkie dostępne warianty silnikowe. Najtańszy Jogger w wersji 5-osobowej to wydatek 79 900 zł, a odmiana 7-miejscowa kosztuje przynajmniej 84 400 zł. Ceny dotyczą wersji wyposażenia Essential z silnikiem ECO-G 100 pod maską - instalacja LPG jest tu w standardzie.

Hybrydowa wersja kosztuje minimum 109 550 zł lub 114 050 zł w wariancie 7-miejscowym. Te ceny dotyczą jednak poziomu wyposażenia Expression - w wersji Essential wybór hybrydy jest niemożliwy.

Tak prezentuje się pełny cennik Dacii Jogger 2024:

Silnik Liczba miejsc Essential Expression Extreme Extreme+ ECO-G 100 5 miejsc 79 900 zł 86 050 zł 90 850 zł TCe 110 87 850 zł 92 650 zł Hybrid 140 109 550 zł 114 350 zł ECO-G 100 7 miejsc 84 400 zł 90 550 zł 95 350 zł 101 450 zł TCe 110 92 350 zł 97 150 zł 103 950 zł Hybrid 140 114 050 zł 118 850 zł

Dacia Jogger Hybrid 140 - dane techniczne

Dacia Jogger w hybrydowej wersji ma pod maską benzynowy silnik wolnossący 1.6, który generuje 94 KM. Obok spalinowego serca układu zainstalowano silnik elektryczny, który rozwija 49 KM i 205 Nm. Energia magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 1,2 kWh. Układ, który sprawdził się w modelach Renault korzysta również z dodatkowego, małego silnika elektrycznego o mocy 20 KM (50 Nm), który pełni rolę prądnicy i rozrusznika, a oprócz tego synchronizuje przełożenia kłowej skrzyni biegów.

Hybrydowy Jogger jest też najszybszym wariantem modelu. Na jakie osiągi możemy liczyć? Jogger Hybrid 140 rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie 10 sekund. Prędkość maksymalna to z kolei 167 km/h. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,7-4,8 l/100 km, co przy 50-litrowym zbiorniku paliwa powinno zapewnić solidny zasięg zbliżający się do 1000 km.

Akumulator trakcyjny hybrydowej odmiany został umieszczony pod podłogą w miejscu koła zapasowego, podobnie jak zbiornik LPG w modelach wyposażonych w silnik ECO-G 100. Oznacza to, że pojemność bagażnika pozostała niezmieniona i wynosi 607 litrów w 5-osobowej konfiguracji.

Hybrydowa Dacia Jogger - wyposażenie

Zmiany dotyczące wyposażenia objęły całą gamę marki. Wszystkie modele Dacii są teraz bowiem zgodne z najświeższymi unijnymi regulacjami GSR2, które nakładają na producentów szereg obowiązków. Co nowego pojawiło się w Dacii Jogger i innych samochodach rumuńskiej marki?

Wszystkie wersje Sandero, Sandero Stepway i Joggera z gamy Model Year 2024 będą miały w standardzie takie systemy, jak:

system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości

system kontroli pasa ruchu (LDW)

system utrzymania pasa ruchu (LKA)

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS)

system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)

czujniki światła i deszczu (automatyczne światła mijania i wycieraczki)

W Dacii Jogger bazowa wersja wyposażenia Essential proponuje klimatyzację manualną, czujniki cofania, LED-owe reflektory i system multimedialny Media Control. W przypadku hybrydy, podstawową odmianą wyposażenia staje się jednak o poziom bogatsza Expression. Na co możemy więc liczyć przy wyborze najtańszego Joggera Hybrid 140?

Bez dopłaty dostępne są tu modułowe relingi dachowe, tylne szyby otwierane i zamykane elektrycznie, elektrycznie ustawiane lusterka, system multimedialny z interfejsem Apple CarPlay, kierownica pokryta eko-skórą, przyciemniane szyby i światła przeciwmgłowe.