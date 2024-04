Nowy Hyundai i30 już w Polsce. Jak zmienił się koreański przebój?

Hyundai i30 przeżywa drugą młodość. Najważniejsze zmiany po modernizacji? Nowe wcielenie i30 będzie dostępne w 12 różnych kolorach, z czego siedem z nich to zupełnie nowe propozycje. Hyundai chwali się, że na zderzak nakładany teraz będzie specjalny rodzaj lakieru – bardziej odporny na zarysowania. Ciekawe, czy odporność na zarysowania potwierdzą na przykład klienci z Włoch i Francji? Cóż, pożyjemy, zobaczymy.

We wnętrzu odświeżonej "i30-ki" czeka m.in. tunel środkowy wykończony czarnym i błyszczącym tworzywem. Do wyboru będą cztery różne tapicerki: z tkaniny, z tkaniny i skóry, z pełnej skóry, a także z tekstylnego zamszu i skóry.

Reklama

Reklama

Jakie inne zmiany na zewnątrz? Jeśli producent zaczyna od wymieniania nowych kolorów, to wiedz, że rewolucji nie ma. No i tak: w przypadku "zwykłych" wersji zmian nie ma w zasadzie żadnych, za to Hyundai i30 N Line dostał kilka "sportowych" smaczków stylistycznych, w tym – bardziej wyrazisty wzór atrapy chłodnicy. Otwory w zderzaku otrzymały niewielkie metalowe wstawki, N Line ma też swoje unikalne wzory felg, a na zamszowych oparciach siedzeń pojawiły się poziome, czerwone linie.

Nowy Hyundai i30: są cyfrowe zegary, ale w opcji. Znika i30 N

No i wszystko pięknie, szkoda tylko, że z europejskiej oferty znika "prawdziwa" wersja N, a N Line to jedynie jej namiastka, na dodatek dostępna także z bazowymi silnikami. Ale nie rozpaczajcie, już czekają na nas przecież szybkie elektryki… Taki Ioniq 5 N umie przecież nawet naśladować zmiany biegów. I międzygazy. I dźwięk silnika spalinowego. Czego chcieć więcej?

Nowy Hyundai i30 dostanie kolorowy wyświetlacz LCD między zegarami (4,2 cala), dodano również trzy porty ładowania USB C. Aktualizacje map obywają się za pomocą technologii OTA (Over-the-Air), w opcji zamówić będzie można cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala. Do tego dostępne będą m.in.: asystent zapobiegania kolizjom czołowym (FCA), asystent pasa ruchu (LFA), inteligentny asystent ograniczenia prędkości (ISLA) i układ ROA, który zapobiega pozostawieniu kogoś lub czegoś na tylnym siedzeniu. Dzieci, psy i koty mogą więc spać bezpiecznie.

Nowy Hyundai i30: bogatsze wyposażenie standardowe

System FCA można uzupełnić o asystenta pokonywania lewoskrętu na skrzyżowaniach. Opcjonalny system bezpieczeństwa Highway Driving Assist (HDA) 1.5 zapewnia dodatkową pomoc podczas jazdy na autostradach, bo utrzymuje bezpieczną odległość od pojazdu przed nami, dostosowuje prędkość do ograniczeń i utrzymuje pojazd na bieżącym pasie ruchu. We wnętrzu i bagażniku dodano oświetlenie LED, a czujniki parkowania z przodu i z tyłu stały się wyposażeniem standardowym.