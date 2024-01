Toyota Yaris Cross Hybrid 130 powiększa rodzinę japońskiej marki w Polsce. Nowa hybryda 5. generacji z silnikiem benzynowym 1.5 to większa moc i lepsze osiągi. Cena? Do wyboru trzy wersje wyposażenia, w tym szybsze multimedia z 10,5-calowym ekranem i 12,3-calowy cyfrowy kokpit za kierownicą. A to jednie próbka zmian…