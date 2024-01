Nowa Skoda Scala jak Octavia. Nie tylko styl robi różnicę

Skoda Scala zadebiutowała 2019 roku jako pierwszy model stworzony według nowego języka stylistycznego. Pięciodrzwiowe nadwozie po dokonaniu niewielkich zmian odziedziczyło sportowe proporcje, które pokazał światu widowiskowy prototyp Vision RS. Czesi pokazali też, że na platformie MQB A0, na której Volkswagen produkuje Polo, można zrobić przestronne auto formatu Golfa. Sprytna sztuczka przyniosła efekty. Od tamtej pory na drogi 57 państw wyjechało ponad 230 tys. sztuk Scali.

Niemcy, Czechy i Polska to główne rynki zbytu. Skoda jest jednak świadoma, że dobra passa nie może trwać w nieskończoność, stąd rewolucja stylistyczna i techniczna. Oto nowa Scala na 2024 rok. Różnice w porównaniu do starszego wcielenia widać na pierwszy rzut oka.

Skoda Scala 2024 jak Octavia, światła LED w standardzie

Nowa Skoda Scala przodem przypomina Octavię. Show kradnie szczególnie wersja Monte Carlo z 18-calowymi alufelgami, czarnym dachem i spoilerem. W pozostałych odmianach przewidziano koła w rozmiarach 16, 17 lub 18 cali. Smuklejsze reflektory sięgają aż do osłony chłodnicy – w standardzie skrywają technikę Full LED, a w Monte Carlo lub z listy opcji najbardziej zaawansowane Top LED Matrix, które przypominają kostki lodu czy kamienie szlachetne. Kratka wlotu powietrza w przednim zderzaku jest teraz podzielona dodatkowymi skrzydłami w kolorze karoserii.

Tylne lampy LED dostępne są teraz w dwóch wersjach. Bardziej zawansowany wariant TOP ma dynamiczne kierunkowskazy i nową grafikę w kształcie litery L. Nowa Scala jest dostępna w dziewięciu kolorach, w tym w ekskluzywnym odcieniu Szary Steel (foto).

Skoda Scala 2024 - wnętrze, wyposażenie i nowe ekrany

Odnowiona Skoda Scala od progu wita świeżością materiałów z recyklingu. Rewolucja zaszła również w systemach multimedialnych. Technologiczny awans to m.in. seryjnie montowany cyfrowy kokpit - 8-calowy wyświetlacz zastępuje tradycyjne zegary. Alternatywę z listy dodatków stanowi większy wirtualny kokpit o przekątnej 10,25 cala - oferuje pięć podstawowych widoków i pozwala na dowolną konfigurację prezentowanych informacji.

System multimedialny można obsługiwać za pomocą centralnego ekranu dotykowego o przekątnej od 8,25 do 9,25-cala, przycisków i pokręteł na kierownicy. Nowy panel klimatyzacji z fizycznymi przyciskami ucieszy intuicyjnym układem. Do tego sztuczna inteligencja o imieniu Laura rozumie 15 języków. Za dopłatą Scala i Kamiq może mieć cztery porty USB-C o zwiększonej do 45 W mocy dla szybszego ładowania telefonów lub innych elektronicznych gadżetów.

Skoda Scala 2024 - pojemność bagażnika o 86 litrów większa niż w Golfie

Skoda Scala pod względem rozplanowania wnętrza, przestronności i funkcjonalności pozostaje wzorem w swojej klasie. Przy długości 4,4 m zapewnia regularnie ukształtowany bagażnik o pojemności 467 litrów (1410 l po złożeniu kanapy). Dlatego przy komplecie pasażerów o 86 litrów więcej niż Golf (381/1237 l). Po raz pierwszy można zamówić elektrycznie sterowaną klapę bagażnika – wystarczy ruch stopą pod zderzakiem.

Skoda Scala. Jakie wyposażenie i zawieszenie?

Zamiast standardowego zawieszenia można wybrać układ na nierówne nawierzchnie z prześwitem zwiększonym o 15 mm. Na liście opcji jest też obniżone o 15 mm zawieszenie Sport Chassis Control, które pozwala na aktywację jednego z dwóch ustawień amortyzatorów.

Bezpieczeństwo? Tu Skoda rozdaje szerokim gestem. Standard obejmuje m.in. Front Assist z funkcją monitoringu pieszych, Lane Assist i funkcję rozpoznawania znaków drogowych. Manoeuvre Assist z tylnymi czujnikami parkowania do wykrywania przeszkód podczas manewrowania i automatycznym zatrzymaniem auta w przypadku nieuchronnej kolizji, do tego Hands-on Detection sprawdzający regularnie, czy kierowca trzyma ręce na kierownicy. Z listy opcji można dołożyć np. pakiet Assisted Drive, który obejmuje adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu i opcję wykrywania pieszych. Pakiet Assisted Drive plus oferuje dodatkowo wsparcie systemu Side Assist, który ostrzega przed autami zbliżającymi się od tyłu, z odległości do 70 m. Jest też pakiet Winter z funkcją ogrzewania kierownicy i przedniej szyby oraz opcje indywidualne takie jak alarm, hak holowniczy, podgrzewane tylne siedzenia, elektryczna regulacja foteli oraz system nagłośnienia z subwooferem.

Nowa Skoda Scala i trzy silniki benzynowe do wyboru

Silniki? Tu dobre wieści dla kierowców. Skoda Scala w nowej odsłonie stawia na sprawdzone do tej pory jednostki spalinowe. Bazowy 3-cylindrowiec 1.0 TSI o mocy 95 KM (175 Nm) połączony z 5-biegową skrzynią manualną powinien sprawdzić się jako oszczędny (5,1 l/100 km), ale niezbyt dziarski kompan (przyspiesza w 10,8 s od zera do 100 km/h).

Lepszy wariant litrowej doładowanej konstrukcji to 115 KM i 200 Nm. Dodatkowa moc to przyspieszenie 0-100 km/h w 9,5 s przy zużyciu benzyny na poziomie 5,2 l/100 km.

Nowa Skoda Scala – silnik 1.5 TSI jest najmocniejszy

Najlepsze osiągi zapewni silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM (250 Nm) – kultura pracy tej konstrukcji z układem odłączania dwóch środkowych cylindrów (ACT) w innych Skodach jest bardzo dobra. Scala z tym sercem do tej pory spisywała się bez zarzutu. Model po kuracji odmładzającej powinien zażywać ok. 5,4 l/100 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h jest najlepsze w całej gamie – zajmie 8,2 s. Obie mocniejsze jednostki można mieć 7-stopniowym dwusprzęgłowym automatem DSG 6-biegowej skrzyni manualnej.

Ile kosztuje nowa Skoda Scala? Oto ceny trzech wersji wyposażeniowych

Nowa Skoda Scala jest dostępna w trzech wersjach wyposażeniowych: Essence, Selection i Monte Carlo. To o jeden wariant mniej niż poprzednio. Podobnie jak w elektrycznym Enyaqu rodzaj tapicerki tapicerek czy detali kokpitu można wybierać z katalogu Design Selection.

Najtańsza odmiana Essence oferuje m.in. reflektory Full LED, tylne światła LED Basic, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, kontrolę odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, asystenta pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, e-call - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, czujniki parkowania z tyłu, system multimedialny z ekranem 8,25 cala (2 porty USB, 4 głośniki, Bluetooth), cyfrowe zegary z wyświetlaczem 8 cali, klimatyzację manualną, fotel kierowcy regulowany na wysokość, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie sterowane szyby przednie, lusterka boczne z regulowane elektrycznie i podgrzewane, 16-calowe alufelgi. Skoda Scala Essence z silnikiem 1.0/95 KM kosztuje od 87 200 zł.

Środkowa wersja Selection to dodatkowo: bezkluczykowy system obsługi auta Kessy, kamera cofania, czujniki parkowania z przodu z Manoeuvre Assist, tempomat, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, Smartlink z możliwością połączenia bezprzewodowo, 4 porty USB-C z szybkim ładowaniem 45 W, dodatkowe 4 głośniki, 2-ramienna kierownica obszyta skórą z przyciskami do obsługi radia i telefonu, fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość oraz pod lędźwie, wybór profilu jazdy Drive Mode Select, elektrycznie sterowane szyby tylne, kieszenie na telefon w tylnej części przednich foteli, światła przeciwmgłowe LED, dwie lamki do czytania z przodu. Tak wyposażona nowa Skoda Scala Selection z silnikiem 1.0/95 KM kosztuje od 94 100 zł.

Skoda Scala 2024 w najbogatszej wersji Monte Carlo kusi nie tylko stylem ale i wyposażeniem, które obejmuje: reflektory Full Led Matrix, światła przeciwmgłowe LED z doświetlaniem zakrętów, tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami, elektrycznie składana lusterka, 17-calowe alufelgi, dach panoramiczny, przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, skórzana sportowa kierownica Monte Carlo wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym, oświetlenie Ambiente (2 kolory - biały/czerwony), sportowe fotele z tapicerką materiałową.

Skoda Scala Monte Carlo jest dostępna z silnikiem 1.0/115 KM lub 1.5/150 KM i kosztuje odpowiednio od 114 450 zł i 123 900 zł.

Skoda Scala 2024 - nowy cennik, silniki i wersje wyposażenia