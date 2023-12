Lexus LBX już w Polsce. Japońskie SUV-y rozdają karty w 2023 roku

Lexus nowym hitem polskiego rynku. W ciągu 11 miesięcy tego roku zarejestrowano ponad 9,5 aut japońskiej marki. To niemal 98 proc. więcej niż przed rokiem i zanosi się na rekord wszech czasów. Koniem pociągowym biznesu są trzy SUV-y: NX, RX i UX. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie. To dzięki nim Lexus strącił w listopadzie z czwartego miejsca Volvo. Teraz wygląda na to, że szwedzka marka będzie musiała przywyknąć do gorszej pozycji.

Znaki na niebie i ziemi oraz najróżniejsi analitycy mówią, że klimat jest przyjazny, bo segment SUV-ów i crossoverów ma niesamowite wzięcie. Ludzie szukają modnych samochodów, ale pożądają czegoś mniej oczywistego. I tu na scenę wjeżdża zupełnie nowy zawodnik: Lexus LBX. Ten hybrydowy model w 2024 roku ma zadecydować o stałym awansie Japończyków w rankingu. Wystylizowany z polotem trafia do nas we właściwym miejscu i czasie. Producent zakłada (a może po prostu już to wie?), że Polska będzie jednym z największych rynków zbytu tego auta. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowy Lexus LBX wygląda jak zmniejszony Lexus RX

Lexus LBX pod względem designu podąża śladem największego RX-a. Ustawiony szeroko na 18-calowych obręczach i z atletycznie ukształtowaną sylwetką przyczajoną na asfaltem sprawia wrażenie solidnego kompana podróży. Poniżej srebrnej listwy łączącej reflektory mamy charakterystyczny grill w kształcie klepsydry z trójwymiarową powierzchnią naszpikowaną 12 czujnikami i kamerami (łącznie jest ich cztery w cały aucie).

Szlachetny wizerunek podkreśla miedziany lakier Sonic Copper (foto) nakładany technologią soniczną oraz listwa LED łącząca tylne światła. Także i w tym modelu na klapie bagażnika wydrukowano duży napis LEXUS - to nowy znak szczególny japońskich aut. Z pewnością zawiesisz na nim wzrok, kiedy przejedzie obok. Poza tym trzyliterowa nazwa LBX-a podkreśla jego wyjątkowość – wcześniej w ten sposób oznaczono tylko jeden model, supersamochód LFA.

Lexus LBX to nie Toyota Yaris Cross, jest ładniejszy, szerszy i dłuższy. Jakie wymiary

Przy designerskich popisach warto odnotować, że technicznym bliźniakiem nowości Lexusa jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, stąd nowy model urósł do prawie 4,2 m długości, a wszerz przybyło aż o 6 cm (1,83 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na sportowe proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze.

Lexus LBX to wnętrze i wyposażenie z droższych modeli

Wejścia do kabiny nowego Lexusa LBX strzeże nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w RX, NX czy elektrycznym RZ. Wystarczy położyć palec na sensorze a drzwi delikatnie odskoczą. Wnętrze sportowo nastawionej wersji Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede i skóry, otula wygodą, błyszczy gadżetami. Od pierwszej chwili czuć różnicę po obcowaniu z mniej wymuskaną, tańszą odmianą Relax. Materiały są wysokiej jakości, spasowanie elementów perfekcyjne – nic nie skrzypi i nie trzeszczy nawet podczas jazdy na nierównościach. Ciężko doszukać się pójścia na skróty kosztem lexusowej solidności wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach, co jest miłym gestem ze strony producenta takich bestii jak RC F czy LC 500 (oba z benzynowym pięciolitrowym V8/464 KM).

LBX stara się też zrobić wrażenie na fanach nowych technologii. Zamiast klasycznych zegarów jest 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Connect. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pokazuje też widok z seryjnej kamery cofania. Nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym. Sam interfejs multimediów rewelacyjnie współpracuje z bezprzewodowym Apple CarPlay.

Szczęśliwie dla wielu Lexus pozostawił też osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu. Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez odrywania rąk od prowadzenia auta.

Audio Mark Levinson Premium, asystent głosowy rozumie język polski

O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku i nawet wtedy, gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu – wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Co ważne, systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie. Przy okazji kabinie nie można odmówić praktyczności. Książkowe udogodnienia, jak schowki, 2 porty USB-C, uchwyty i miejsca na napoje są tam, gdzie trzeba i mają odpowiednie rozmiary.

Lexus LBX jest standardowo wyposażony w dwustrefową klimatyzację sterowaną zdalnie z aplikacji Lexus Link. Przydatne rozwiązanie zwłaszcza teraz jesienią i zimą, kiedy jeszcze przed wyjściem z domu można w ten sposób podgrzać wnętrze (latem schłodzić kabinę). Lista pokładowych dodatków obejmuję także system nanoe X, który oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii i nieprzyjemnego zapachu, a także dba o odpowiednie nawilżenie skóry i włosów pasażerów.

Lexus LBX - jaka pojemność bagażnika?

Lexus LBX oferuje bagażnik o pojemności 402 litrów (317 l w modelu z napędem 4x4). To wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Kufer ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon czy narzędzia. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do prawie 1000 litrów. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa.

Lexus LBX i nowy napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 1.5

LBX dostał pod maskę 1.5-litrową hybrydę 5. generacji. Pod względem komponentów to rozwiązanie jest bardziej zaawansowane i mocniejsze od 116-konnego napędu z Yarisa Cross. To także pierwszy raz, kiedy w Lexusie hybryda składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej (Yaris ma litowo-jonową baterię). Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz powinien zapewnić dłuższą żywotność). Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Na papierze parametry wyglądają obiecująco. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. A jak nowa 1,5-litrowa hybryda radzi sobie na drodze?

Lexus LBX z nową hybrydą 5. generacji, jak jeździ i ile spala?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i 3,3 l udałoby się uzyskać. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,4-4,7 l/100 km.

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas jazdy pracował cicho, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działała z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Przednionapędowa odmiana na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę daje się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła.

Lexus LBX z napędem 4x4 E-Four, jak Lexus RX 350h i 450h+

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four jak w RX 450h+ i RX 350h. W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80. Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu. W każdej wersji LBX ma z przodu kolumny MacPhersona. W samochodach z napędem na przód tylne zawieszenie składa się z belki skrętnej, a w wersjach z napędem 4x4 zastosowano układ podwójnych wahaczy.

Lexus LBX - wyposażenie w systemy bezpieczeństwa

Lexus LBX dostał nową generację utalentowanych systemów asystujących, które przy każdej zdalnej aktualizacji będą jeszcze zyskiwać na umiejętnościach. Jak działają wynalazki japońskich inżynierów? Kamera zamontowana na szczycie przedniej szyby i radar schudnie ukryty w kratownicy grilla to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Lexus Safety System+. Pod tą nazwą zgrupowano m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (z asystentem skrętu na skrzyżowaniu), aktywny tempomat, układ rozpoznawania znaków oraz utrzymanie pasa ruchu. Samochód jest też wyposażony w elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM), kamerę monitorującą skupienie kierowcy, inteligentne czujniki parkowania z funkcją hamowania, system monitorowania martwego pola oraz ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu.

Opcjonalnie wyposażenie można wzbogacić o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz system kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor). Lexus LBX ma też spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC. Dzięki funkcji Advanced Park LBX sam zajmie miejsce postojowe. Z kolei układ Remote Park umożliwi zdalne zaparkowanie auta z wykorzystaniem smartfona nawet wtedy, gdy kierowca znajduje się poza autem.

Lexus LBX w Polsce znika w ciemno, już 800 zamówień bez jazdy testowej

Lexus LBX od lipca jest bohaterem serii statycznych pokazów. W tym czasie japońska marka zebrała już ponad 800 zamówień na ten model. I to w ciemno, bez jazdy próbnej. Przy czym Polacy nie żałowali sobie jeśli chodzi o wyposażenie. Najczęściej wybieraną wersją był topowy LBX Original Edition – 300 szt. tej limitowanej serii trafi nad Wisłę (na Europę przewidziano 2500 egz.). Na pokładzie m.in. system kamer panoramicznych z widokiem 360 stopni, asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu czy kolorowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie i haptyczne przyciski na kierownicy. Do tego są jeszcze matowe 18-calowe alufelgi, dodatkowe listwy zderzaków plus napis Original Edition na tylnej klapie.

Lexus LBX w wersji Elegant z pakietem Tech kusi co czwartego zamawiającego. Taki samochód w standardzie oferuje m.in. 18-calowe alufelgi, kamerę cofania ze spryskiwaczem, 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowy wyświetlaczem oraz nawigacją w chmurze, indukcyjną ładowarkę do smartfonów oraz pełen pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+3.

Lexus LBX w wersji Elegant czy Emotion?

Co piąty zamawiany LBX to wersja Emotion z pakietem Tech. W tej odmianie auto zyskuje dodatkowo dwukolorowe malowanie nadwozia, inny wzór 18-calowych felg, perforowaną tapicerkę ze skóry syntetycznej oraz przyciemniane szyby z tyłu.

Spośród 17 dostępnych lakierów największym wzięciem cieszy się dwubarwne malowanie bi-tone z czarnym dachem i lakierem Sonic Copper. Drugie jest całkowite krycie lakierem Sonic Copper. Podium zamyka LBX z dwukolorowym nadwoziem Sonic Chrome. Ponadto połowa zamówionych do tej pory LBX-ów dostanie tapicerkę z ekologicznego zamszu Ultrasuede.

Ile kosztuje Lexus LBX? Taniej o 16 tys. zł. Jaka cena?

Lexus LBX kosztuje w Polsce od 149 tys. zł. Jednak ciekawiej wyglądają oferty na wyższe specyfikacje. LBX Elegant z pakietem Tech to rabat 16 tys. zł, stąd auto kosztuje od 163 900 zł. Także model LBX Emotion z pakietem Tech potaniał o 16 tys. zł do 167 900 zł. Odmiany Relax i Cool wzbogacone o pakiet Tech zeszły z ceny po 13 tys. zł – można je mieć odpowiednio za 175 900 zł i 179 900 zł.

Lexus LBX - opinia

Pierwsze wrażenie? Nowy Lexus LBX na drodze rozpieszcza wyciszeniem kabiny i zwinnym prowadzeniem połączonym z niskim zużyciem paliwa. Dopieszczone wnętrze, bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i najnowsze multimedia powinny przypaść do gustu nawet osobom, dla których to będzie pierwszy Lexus. Dotychczasowi użytkownicy większych SUV-ów japońskiej marki będą zaskoczeni troską o detale, a nowi nie pożałują decyzji. Szczególnie, że rozsądnie skonfigurowany LBX wymaga ok. 180 tys. zł – to zdecydowanie mniej niż kosztuje bezpośredni rywal, czyli Audi Q2. Nowy Lexus LBX jako najmniejszy i najtańszy przedstawiciel marki mocno obniża próg wejścia do świata aut premium.

Lexus LBX FWD AWD SILNIK Typ silnika M15A-FXE M15A-FXE Liczba cylindrów i układ 3-cylindrowy, rzędowy 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) Średnica tłoka x skok cylindra mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 Pojemność cm3 1490 1490 Stopień sprężenia 14.0 14.0 Wtrysk paliwa EFI EFI Układ dolotowy Wolnossący Wolnossący Norma emisji EURO6E z OBD EURO6E z OBD Typ paliwa benzyna benzyna Rekomendowana liczba oktanów 95 lub więcej 95 lub więcej Moc maks. kW/obr./min 67/5500 67/5500 Maks. moment obrotowy Nm/obr./min 120/3600-4800 120/3600-4800 Zużycie paliwa WLTP (cykl mieszany) Maks. l/100km 4,7 5,0 Min. l/100km 4,4 4,6 Emisje CO2 WLTP (cykl mieszany) Maks. g/km 107,45 113,42 Min. g/km 100,35 104,97 SILNIK ELEKTRYCZNY Typ Przedni Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Tylny Indukcyjny silnik asynchroniczny Moc maks. Przód kW 69,0 69.0 Tył kW 4,7 Maks. moment obrotowy Przód Nm 185,0 185,0 Tył Nm 52,0 BATERIA HYBRYDOWA Typ baterii Niklowo-wodorkowa Niklowo-wodorkowa Napięcie nominalne V 201,6 201,6 Liczba ogniw 168 168 Napięcie systemowe V 280 280 Pojemność baterii Ah 5,0 5,0 Łączna moc baterii kWh 1,0 1,0 ŁĄCZNA MOC UKŁADU Moc maksymalna*7 kW 100 100 OSIĄGI Prędkość maks. km/h 170 170 Przyspieszenie Od 0 do 100 km/h s 9,2 9,6

Lexus LBX FWD AWD NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY Nadwozie Długość m 4190 4190 Szerokość m 1825 1825 Wysokość m 1560 1560 Rozstaw osi m 2580 2580 Rozstaw kół Przód m 1570 1570 Tył m 1570 1570 Przestrzeń biodrowa Przód m 1306,3 1306,3 Tył m 1075,6 1075,6 Wnętrze Długość m 1820 1820 Szerokość m 1445 1445 Wysokość m 1195 1195 Odległość między rzędami Od przodu do tyłu m 814,7 814,7 Liczba miejsc osoby 5 5 Zwis Przód m 870 870 Tył m 740 740 Współczynnik oporu powietrza 0,34 0,34 Prześwit minimalny m 220 220 Najniżej umiejscowiony element Przednie zawieszenie Przednie zawieszenie Kąt natarcia stopnie 16,1 16,1 Kąt zjazdu stopnie 14,5 14,5 Masa własna Przód Min.- Maks. kg 775 - 795 775 - 795 Tył Min. - Maks. kg 505 - 555 590 - 620 Łącznie Min. - Maks. kg 1280 - 1350 1365 - 1415 Masa całkowita Przód kg 905 905 Tył kg 850 915 Łącznie kg 1755 1820 Bagażnik Pojemność (VDA) Fotele rozłożone l 402 317 Maksymalna l 992-994 - Uciąg Z hamulcem kg 750 750 Bez hamulca kg 650 650 Zbiornik paliwa l 36 36