Nowe Renault Scenic wjeżdża do Polski

Renault Scenic z wysokiego vana zmienia się w crossovera o awangardowym nadwoziu i przejmuje pałeczkę od krótszego o 30 cm Megane. Nowicjusz właśnie debiutuje w Polsce jako flagowy przedstawiciel nowej generacji samochodów elektrycznych francuskiej marki. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowy Scenic wita się animacją świateł LED Adaptive Vision i serwuje nam niespotykane dotąd w Renault proporcje. Z długością niemal 4,5 m plasuje się w środku segmentu aut kompaktowych – jest w sam raz, ani za mały, ani za duży. Sylwetka z ostro pochyloną kabiną, długą maską i niską linią szyb bardziej przypomina duże, przyczajone coupe z piątką drzwi niż SUV-a. Samochód stoi na szeroko rozstawionych 20-calowych (!) kołach.

Nowe Renault Scenic nie jest już mnivanem, a elektrycznym crossoverm

Renault Scenic E-Tech electric to pierwszy samochód elektryczny w całości zaprojektowany zgodnie z nowym językiem stylistycznym. Twórcy mnóstwo pracy włożyli nie tylko w design, lecz także w dopieszczenie aerodynamiki, co w przypadku modeli na prąd ma duży wpływ na poprawę zasięgu. Żarty się skończyły! Francuski producent wdraża w życie rozwiązania, które zadebiutowały w widowiskowym Scenic Vision pokazanym w maju 2022 roku. Niedaleko spadło jabłko od jabłoni…

Renault Scenic nowej generacji - wnętrze i rewelacyjne fotele

Nowy Scenic show zaczyna od wysuwanych automatycznie klamek. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem 90 stopni zapraszając do podróży w nowe czasy. Pierwsze zaskoczenie – wsiadasz i nawet nie szukasz regulacji kąta oparcia fotela, jakby stworzono go na miarę faceta o wzroście 186 cm.

Długość siedziska w sam raz, dobrze podpiera uda. Przyjemne w dotyku ekologiczne obicie daje komfort i sprężystość, ale nie rozleniwia. Pozycja do jazdy pochodzi z niskiego hatchbacka czy klasycznego sedna, za to dobrą widoczność zaczerpnięto ze świata SUV-ów. Scenic w kabinie ma też zapewniać wysoki komfort akustyczny - zadba o to m.in. solidne wygłuszenie drzwi, oczywiście materiałami pochodzącymi z recyklingu.

Renault Scenic i wnętrze ze stylistyką z Megane i Rafale

Wnętrze od progu wita stylistyką znajomą z Megane czy Rafale. Cyfrowy kokpit jest wyposażony w podwójny ekran OpenR składający się z dwóch części w układzie litery "L": poziomego ekranu TFT o przekątnej 12,3 cala i powierzchni 321 cm² na zespole zegarów (1920 x 720 pikseli) oraz pionowego ekranu dotykowego o przekątnej 12 cali i powierzchni 453 cm² pośrodku konsoli (1250 x 1562 piksele). Do tego jest wyświetlacz head-up 9,3 cala. Przy projektowaniu wszystkich funkcji związanych z dźwiękiem z Renault współpracował Jean-Michel Jarre, francuski kompozytor, pionier i legenda muzyki elektronicznej.

Lipowa okleina, pokrywająca deskę rozdzielczą i panele drzwiowe w wyższej wersji Iconic, nadaje kabinie ciepły klimat. Nowy Scenic E-Tech electric będzie pierwszym modelem elektrycznym w gamie Renault dostępnym w sportowej wersji esprit Alpine. Naprawdę ładnie nas urządzili…

Nowe Renault Scenic lubi porządek, mnóstwo schowków we wnętrzu

Na pokładzie jak okiem sięgnąć jest mnóstwo schowków – w sumie oferują niemal 39 l całkowitej pojemności, to największej w tej kategorii pojazdów. Oprócz schowka w desce rozdzielczej (4 l) i kieszeni w drzwiach (13,6 l), w przedniej części konsoli środkowej znajdziemy duży otwarty schowek (6,6 l) z dwoma dużymi uchwytami na kubki (2 l). Natomiast w 3,4-litrowym schowku pod podłokietnikiem możemy trzymać klucze lub inne drobiazgi. Z tyłu siedzeń znajdują kieszenie, każda o pojemności 2,4 litra, w których można np. schować telefon.

Renault Scenic nowej generacji - jaka pojemność bagażnika?

Kolejna niespodzianka – z tyłu miejsca mnóstwo niczym w limuzynie o klasę wyżej, z rozstawem osi na poziomie niemal 2,8 m Scenic przebija o 10 cm Megane E-Tech electric, jest też lepszy od pokazanego niedawno SUV-a Rafale (2,74 m) i zbliża się do Mercedesa klasy E (2,9 m). Najbardziej dopieszczeni mogą czuć się pasażerowie tylnej kanapy – na wysokości kolan mają niemal 28 cm przestrzeni. Oprócz tego, w wersjach wyposażonych w przyciemniany dach Solarbay (o tym niżej), jest aż 884 mm przestrzeni od siedziska do dachu. W praktyce oznacza to, że osoba o wzroście 186 cm ma nad głową mnóstwo luzu.



Bagażnik o pojemności 545 litrów należy do największych w klasie. Po złożeniu siedzeń możliwości transportowe rosną do 1670 litrów.

Nowe Renault Scenic i szklany dach o regulowanej przezroczystości

Niesamowite wrażenie robi dach Solarbay ze szkła o regulowanej przezroczystości zaprojektowany przez firmę Saint-Gobain. Został opracowany z wykorzystaniem technologii dyspersji ciekłych kryształów PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) zaczerpniętej ze świata budownictwa.

Dzięki technologii AmpliSky nie wymaga montażu żaluzji przeciwsłonecznej - wyeliminowanie prowadnic, tkanin i silnika elektrycznego pozwoliło zmniejszyć masę dachu o 6 do 8 kg, co przyczynia się do ograniczenia zużycia energii. Zastosowane rozwiązanie polega na zmianie ułożenia zawiesiny cząsteczek, zamkniętej w szkle, pod wpływem napięcia elektrycznego, w efekcie szkło staje się nieprzezroczyste w wybranej przez kierowcę części dachu. Rozwiązaniem można sterować głosowo za pomocą Asystenta Google lub przyciskiem przy lampce sufitowej. Dziewięć segmentów kaskadowo trafi przezroczystość. Efekt "WOW!" jak w banku…

Nowe Renault Scenic E-Tech electric - do wyboru silnik o mocy 170 KM lub 220 KM

Wreszcie napęd i koniec silników spalinowych. Renault Scenic E-Tech electric wykorzystuje lekki, kompaktowy silnik synchroniczny z wirnikiem uzwojonym z 8 biegunami magnetycznymi. Francuzi dumnie podkreślają, że ich jednostka nie zawiera żadnego z pierwiastków ziem rzadkich i zapewnia wyższą sprawność energetyczną w porównaniu z silnikami z magnesami stałymi. Do wyboru są dwie wersje mocy: 170 KM (280 Nm) i 220 KM (300 Nm).

Jakie przyspieszenie i zasięg nowego Renault Scenic?

Akumulatory także są dwa – bazowy o pojemności 60 kWh obejmuje 12 modułów po 24 ogniwa i w połączeniu z silnikiem 170 KM ma zapewnić ok. 430 km zasięgu. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h powinno zająć 9,3 sekundy.

Większy akumulator 87 kWh (12 modułów po 16 ogniw każdy) jest łączony z 230-konnym silnikiem, co na jednym ładowaniu powinno dać 625 km zasięgu! Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy zbyt często sprowadzać, czy taki Scenic faktycznie przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 sekundy.

Co ważne, moduły akumulatora mogą być łatwo wymieniane i oddzielnie naprawiane. Renault popisuje się także szybkością ładowania – w przypadku akumulatora 87 kWh w 30 minut pod ładowarką o mocy 150 kW można uzyskać zasięg pozwalający na jazdę do dwóch godzin po autostradzie, czyli około 50 kWh.

Renault Scenic nowej generacji - oto cena w Polsce?

Nowe Renault Scenic w najtańszej wersji techno comfort range (60 kWh) kosztuje od 202 900 zł. Za większy zasięg odmiany techno long range (87 kWh) trzeba zapłacić 219 900 zł.

Wyposażenie odmiany techno obejmuje m.in. w system multimedialny openR link z 12-calowym ekranem i nawigacją, audio Arkamys Auditorium z 6 głośnikami, 2 gniazda USB-C z przodu i z tyłu + 2 gniazda USB w tylnym podłokietniku, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika oraz pompę ciepła.

Najlepiej wyposażone Renault Scenic iconic long range (87 kWh) to wydatek od 233 900 zł. Takie auto to m.in. 20-calowe alufelgi oracle, tapicerka z materiału z recyklingu jasnoszara ze złotymi przeszyciami, system multimedialny openR link z 12-calowym ekranem i nawigacją, audio Harman Kardon z 9 głośnikami, system kontroli martwego pola z asystentem zmiany pasa ruchu.

Pierwsi kupujący auta odbiorą w drugim kwartale 2024 roku.

Nowe Renault Scenic E-Tech electric, dane techniczne, wymiary, silnik, zasięg