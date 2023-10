Citroen e-C3 to nowy i tani SUV. Nie tylko styl namiesza

Citroen C3 nowej generacji wyskoczył niczym królik z kapelusza podczas premiery w Paryżu. Francuski producent na dobry początek daje kierowcom model e-C3, czyli samochód elektryczny segmentu B-SUV. Czym ten nowicjusz ma nas do siebie przekonać?

Citroen ma we krwi tworzenie nietuzinkowych samochodów. Jednak wprawne oko wypatrzy, że nowy C3 to tak naprawdę Jeep Avenger we francuskim przebraniu. Styliści co prawda mocno napracowali się, by to ukryć i nawet sięgnęli po część swoich pomysłów zastosowanych w prototypowym modelu Oli, ale amerykańskie pochodzenie da się zauważyć z każdej strony.

Nowy Citroen e-C3 jak Jeep Avenger, jakie wymiary?

Wśród typowo citroenowskich znaków szczególnych nowicjusza jest m.in. charakterystyczne oświetlenie na trzech poziomach z jednym pionowym i dwoma poziomymi kloszami, które przypominają ostrza. Krótka i pozioma maska zrobiła miejsce dłuższej kabinie z niemal pionową szybą przednią. Auto przy 4-metrowej długości i 1,76 m szerokości wydaje się większe niż opisuje tabelka z wymiarami. Do tego może mieć 16- lub 17-calowe koła.

Wnętrze popisuje się prostotą i przestronnością. Nowy e-C3 przy wysokości 1,57 m zapewnia pasażerom siedzącym z przodu o 30 mm więcej miejsca nad głową, co przekłada się na wyższą pozycję za kierownicą i lepszą widoczność przy manewrowaniu. Do tego 163 mm prześwitu (wobec 135 mm w poprzedniku) pozwali bez stresu przebijać się przez wyboje, krawężniki czy progi zwalniające.

Citroen e-C3 jako większy SUV. Jaka pojemność bagażnika?

Nowy C3 jest o 19 mm dłuższy i o 6 mm szerszy – mimo tak nieznacznych różnic kabina niemal pod każdym względem wypada korzystniej w porównaniu do poprzednika. Luzu na łokcie pasażerów z tyłu jest o 19 mm więcej, a z przodu o 21 mm. Zdaniem Citroena przestrzeń na nogi podróżujących na tylnej kanapie jest najlepsza w swojej klasie i przekracza średnią o 20 mm. Bagażnik zapewnia 310 l pojemności.

Elektryczny Citroen e-C3 - jaki zasięg, pojemność akumulatora i ładowanie?

Wreszcie napęd. Nowy Citroen e-C3 powstał na nowej platformie opracowanej dla tanich aut koncernu Stellantis. Architektura skrywa w sobie akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 44 kWh, zapewniający zasięg do 320 km wg WLTP. Funkcja szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 100 kW umożliwia przejście od 20 do 80 procent pojemności w 26 minut.

Standardowe ładowanie prądem przemiennym od 20 do 80 proc. zajmie około 4 godzin i 10 minut przy mocy 7 kW lub 2 godziny i 50 minut w przypadku, gdy jest dostępna moc 11 kW.

Silnik o mocy 113 KM zapewni przyspieszenie od 0 do 100 km/h w około 11 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 135 km/h.

Zawieszenie zmieni Citroena e-C3 w latający dywan

e-C3 dostał zawieszenie Citroen Advanced Comfort – ten układ ma sprawić, że pasażerowie poczują się jak na latającym dywanie. Zamiast mechanicznych ograniczników w każdym narożniku pojazdu zastosowano dwa ograniczniki hydrauliczne w połączeniu z amortyzatorem i sprężyną – jeden odpowiada za kompresję, a drugi za dekompresję, czyli odbicie.

W przypadku mniejszych sił kompresji i dekompresji sprężyna i amortyzator wspólnie kontrolują ruchy w pionie, bez konieczności wspomagania ze strony ograniczników hydraulicznych. Jednak kiedy na zawieszenie oddziałują duże siły, sprężyna i amortyzator współpracują z ogranicznikami hydraulicznymi, aby stopniowo spowalniać ruch i niwelować wstrząsy przy skrajnych odchyleniach. W przeciwieństwie do ogranicznika mechanicznego, który pochłania energię, a następnie oddaje jej część w postaci wstrząsu, ogranicznik hydrauliczny pochłania i rozprasza energię w całości.

Nowy Citroen e-C3 to dwie wersje wyposażenia

Nowy Citroen e-C3 będzie dostępny w dwóch wersjach wyposażeniowych. Podstawowa seria You to m.in. reflektory LED, zawieszenie Citroen Advanced Comfort, Active Safety Brake (system hamowania awaryjnego), nowy wyświetlacz head-up, system informacyjno-rozrywkowy My Citroen Play ze stacją dokującą na smartfona, elektrycznie sterowane lusterka boczne, automatyczne oświetlenie, czujnik parkowania z tyłu, tylny spojler, tempomat, klimatyzację manualną i 6 poduszek powietrznych.

W najlepiej wyposażonej w gamie serii Max dostępne są jeszcze 17-calowe diamentowane alufelgi, dwukolorowe nadwozie z kontrastującym dachem, ozdobne relingi dachowe, przednie i tylne osłony podwozia, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,25 cala z funkcją wyświetlania ekranu smartfona, fotele Citroen Advanced Comfort, automatyczne wycieraczki, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka boczne, kierownica obszyta skórą, drugi rząd siedzeń składany w proporcji 60/40 oraz regulacja fotela kierowcy, tylne światła full LED, przyciemniane szyby z tyłu, fotele z materiału TEP, automatyczna klimatyzacja, nawigacja 3D, bezprzewodowe ładowanie, kamera cofania, elektrochromatyczne lusterko wsteczne i elektrycznie sterowane tylne szyby.

Citroen e-C3 kontra samochody w Chin. Ma kosztować od 88 tys. zł

Citroen e-C3 ma być europejską odpowiedzią na tanie samochody elektryczne z Chin. Francuzi już teraz zapowiadają, że ich nowość na wielu rynkach będzie oferowana w przystępnej cenie. Bazowa wersja You z zasięgiem na poziomie 320 km kosztuje od 23 300 euro (ok. 103 tys. zł). Jednak to nie wszystko. W 2025 roku dołączy wersja o zasięgu 200 km, w cenie 19 900 euro (ok. 88 tys. zł).

Nowy Citroen e-C3 będzie produkowany w Europie w zakładzie produkcyjnym Stellantis Trnava na Słowacji. W salonach pojawi się w drugim kwartale 2024 roku.