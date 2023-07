Reklama

Kia Sorento to flagowy, spalinowy SUV koreańskiego koncernu, którego czwarta generacja oferowana jest na rynku od 2020 roku. Aktualnie to trzeci najchętniej kupowany model marki na świecie po Sportage’u i Seltosie. W ubiegłym roku do klientów trafiło w sumie 222 570 egzemplarzy Sorento.

Teraz, po trzech latach od premiery marka zdecydowała się na gruntowny face lifting tego SUV-a, który pod pewnymi względami upodobnił go do najnowszego elektrycznego flagowca EV9, a także wprowadził kilka nowości do wyposażenia wnętrza. Co już wiemy na jego temat?

Nowa Kia Sorento – z akcentami EV9

Wraz z face liftingiem Sorento Kia wprowadziła w tym modelu najnowsze detale zaprojektowane według filozofii designu "Opposites United" (przeciwieństw, które się uzupełniają). Jest ona charakterystyczna dla wszystkich najnowszych aut marki i podkreśla ich nowoczesny i indywidualny charakter. W przypadku Sorento najważniejsze zmiany widać w wyglądzie pasa przedniego, który zyskał całkowicie przeprojektowany grill i zderzak. Nowe reflektory ledowe przypominają teraz konstrukcję znaną już z elektrycznego EV9 i mają też wyróżniać się taką samą funkcjonalnością, w tym aktywnym, inteligentnym dopasowywaniem wiązki światła do warunków drogowych oraz innowacyjnymi światłami do jazdy dziennej "Star Map LED" z animacją powitalną.

Zakres zmian można podejrzeć na poniższych zdjęciach.

Z tyłu uwagę zwraca zmodyfikowany zderzak z dyfuzorem i wkomponowanymi światłami przeciwmgielnymi i cofania, a także nowe lampy, z charakterystyczną grafiką, która teraz łączy od góry dwa elementy świateł.

Zmiany w nadwoziu uzupełniają nowe lakiery: Interstellar Grey, Cityscape Green i Volcanic Sand Brow oraz nowe wzory aluminiowych obręczy kół.

Nowa Kia Sorento – co we wnętrzu

Kabina odświeżonego Sorento zyskała przede wszystkim zmodyfikowaną deskę rozdzielczą, w której duże pionowe kratki systemu wentylacyjnego na konsoli środkowej zastąpiono bardziej subtelnymi poziomymi, wkomponowanymi w listwę biegnącą na całej szerokości kokpitu. Nowy jest także szklany panel kryjący dwa 12,3-calowe ekrany cyfrowych zegarów i dotykowy systemu multimedialnego, a także panel do obsługi klimatyzacji. Jedną z ciekawszych innowacji, jakie znajdziemy w Sorento po face liftingu, jest czytnik linii papilarnych, który pozwala na szybką i bezpieczną identyfikację właściciela, uruchamianie auta czy uwierzytelnianie płatności on-line przy korzystaniu z pokładowych aplikacji systemowych. Wystarczy przyłożyć palec do czujnika na konsoli środkowej, tak jak np. robimy to w telefonie czy komputerze.

W ramach kuracji Sorento zyska nowe wzory tapicerek i materiały wykończeniowe. Nie znamy natomiast jeszcze szczegółów na temat innych opcji wyposażenia.

Nowa Kia Sorento – jakie silniki, kiedy w sprzedaży

Pod względem dostępnych zespołów napędowych nie spodziewamy się istotnych zmian. Oznacza to, że klienci nadal będą mieli do wyboru hybrydy 1.6 T-GDI o mocy 230 KM z napędem na przód lub obie osie albo hybrydę plug-in 1.6 T-GDI o mocy 265 KM z napędem AWD. Kia nie przewiduje wersji w pełni elektrycznej Sorento.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Kia Motors Polska wynika, że produkcja wersji europejskich nowego Sorento rozpocznie się w marcu 2024 roku, a dostawy pierwszych egzemplarzy planowane są na maj. Z oczywistych powodów nie ma jeszcze danych na temat szczegółowej specyfikacji, dostępności wersji wyposażeniowych i cen. Te ostatnie powinniśmy poznać bliżej daty sprzedażowego debiutu.