Kia Niro nowej, drugiej generacji właśnie zadebiutowała w Seulu. Na scenie pojawił się model elektryczny e-Niro oraz hybryda. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce?

Wygląd to rewolucja w porównaniu do obecnego modelu. A to jeden z efektów zastosowania nowej platformy i zapatrzenia projektantów w skrzydlaty prototyp HabaNiro z 2019 roku. Pierwsze wrażenia? Niedaleko pada jabłko od jabłoni...

Styliści pełnymi garściami czerpali w koncepcyjnego HabaNiro, które można uznać za drzewo owocowe. Nowe Niro produkcyjne odziedziczyło sportowe proporcje, dwukolorowe nadwozie z kabiną przesuniętą do tyłu, kształt świateł przednich i tylnych, koła rozstawione maksymalnie na rogach karoserii czy słupek C pochylony do przodu.

Kia Niro większa i bardziej przestronna

Nowe Niro będzie też większe od pierwszej generacji. Samochód urósł aż o 65 mm wzdłuż i o 10 mm na wysokość – teraz długość wynosi 4420 mm, a wysokość to 1545 mm.

Rozstaw osi zyskał 20 mm do 2720 mm (to nawet lepiej niż nowa Kia Sportage - 2680 mm), a to na drodze przełoży się na stabilne prowadzenie.

Kia Niro to wnętrze jak w EV6 i bagażnik o pojemności 370 l

Za drzwiami kabina na wzór EV6, a to oznacza intuicyjną obsługę i wysoką jakość. Pokład urządzono z materiałów pochodzących z recyklingu. Podsufitka, siedzenia, panele na drzwiach są wykonane z przetworzonych odpadów z domieszką materiałów organicznych.

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Mistrzem pierwszego wrażenia jest potężny bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości, który łączy zestaw wskaźników przed kierowcą i wyświetlacz systemu multimedialnego na konsoli środkowej. Oba mają po 10,25 cala. Niżej także dotykowy panel sterowania klimatyzacją i ogrzewania wnętrza.

Naturalnie w nowym nadwoziu wygospodarowano przestronniejsze wnętrze – nad głowami przybyło 10 mm, a pasażerowie z tyłu mają od 20 do 40 mm więcej miejsca na nogi (tylna kanapa regulowana).

Bagażnik? W porównaniu do kufra schodzącej generacji kolejne Niro zapewni o 15 l więcej, czyli ponad 370 l.

Nowa Kia Niro i e-Niro oraz wyposażenie

Wyposażenie obejmuje m.in. system zdalnego parkowania, fotel pasażera z funkcją relaksacyjną (rozkłada się elektrycznie jak leżanka), wyświetlacz Head-up. Do sterowania skrzynią biegów przewidziano pokrętło shift by wire.

Niro II będzie też naszpikowane systemami bezpieczeństwa, a lista obejmuje przykładowo: układ autonomicznego hamowania, asystenta zmiany pasa ruchu na autostradzie czy funkcję blokady otwarcia tylnych drzwi połączoną z asystentem martwego pola.

Elektryczna Kia e-Niro i Niro hybryda, jaki zasięg?

Niro powstała na platformie od początku pomyślanej o różnych typach napędu. Klasyczna hybryda HEV to 140 KM mocy (265 Nm).

Mocniejsza Niro PHEV, czyli hybryda plug-in z ładowaniem z gniazdka, to już 183 KM (265 Nm) i ok. 60 km zasięgu w trybie elektrycznym.

Od teraz Kia wprowadza tryb jazdy Greenzone Drive Mode, który automatycznie przełącza napęd hybrydowy typu plug-in na napęd elektryczny. Podczas jazdy w tzw. zielonych strefach, w oparciu o wskazówki systemu nawigacji, samochód automatycznie zaczyna wykorzystywać do napędu EV. Nowe Niro rozpoznaje również ulubione miejsca kierowcy, na przykład dom czy biuro w centrum miasta, zapamiętane w nawigacji jako tzw. zielona strefa.

Nowe Niro jako samochód elektryczny będzie dostępne w dwóch wersjach. Bazowa to akumulator 48 kWh i 150-konny silnik (254 Nm). Z takim napędem producent obiecuje ok. 350 km zasięgu.

e-Niro II z największym akumulatorem 64,5 kWh to już zasięg na poziomie 460 km. Tu kierowca może liczyć na 217 KM mocy (254 Nm).

Nowa Kia e-Niro z gniazdkiem w nosie, naładuje inny samochód elektryczny

Nowa Kia e-Niro pozostała wierna poprzednikowi - z przodu, w osłonie w kształcie tygrysiego nosa, wbudowano port ładowania. Samochód dostanie też technologię Vehicle to Load (V2L), która działa jako źródło prądu (110/220 V). Dzięki temu będzie możliwe zasilanie o mocy do 3,6 kW np. 55-calowego telewizora i klimatyzatora przez ponad 24 godziny. W razie potrzeby z akumulatora auta można naładować również inny samochód elektryczny (Vehicle-2-Vehicle V2V).

Nowa Kia Niro hybryda, hybryda plug-in i elektryczne e-Niro w Polsce pojawią się w trzecim kwartale 2022 roku. To będzie potrójne uderzenie koreańskiej marki...