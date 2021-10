Toyota AYGO X powiększy rodzinę SUV-ów i crossoverów japońskiej marki. Litera "X" w nazwie nowego auta to zarówno symbol "cross" oznaczający crossovera, jak i nawiązanie do znaku X wkomponowanego w przedni pas AYGO aktualnej, drugiej generacji.

AYGO X, podobnie jak Yaris Cross, został opracowany w Europie. A obraz wyglądu nowości Toyoty daje prototypowy model AYGO X prologue pokazany w marcu. Japoński zawodnik z piątką drzwi nabrał muskułów niczym SUV i właśnie w takim kształcie zamierza walczyć o względy kierowców w segmencie A.

Nowy najmniejszy model Toyoty został zaprojektowany na platformie GA-B w architekturze TNGA (Toyota New Global Architecture). Z tej konstrukcji korzysta już Yaris i Yaris Cross, czyli zupełnie nowy crossover segmentu B.

Toyota Aygo X - silnik benzynowy 1.0 i spalanie

Jeśli chodzi o napęd, to Toyota bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd nowa Toyota Aygo X dostanie pod maskę silnik benzynowy. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to trzycylindrowa jednostka 1.0 o mocy ok. 70 KM produkowana w Wałbrzychu. Firma podaje spalanie w cyklu mieszanym na poziomie 3,6-3,9 l/100 km.

Toyota Aygo X - jaka cena w Polsce?

– Dzięki niskiej emisji aut hybrydowych Toyoty możemy sobie pozwolić na utrzymanie konwencjonalnego napędu w bardzo atrakcyjnym nadwoziu opartym na nowoczesnej platformie modułowej TNGA. A to oznacza, że ten zaawansowany technicznie samochód będzie przystępny cenowo i z impetem wejdzie do segmentu A – stwierdził Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

Toyota AYGO X będzie produkowana w fabryce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic w Kolinie. Premierę zaplanowano na listopad 2021 roku. Cena? Taniej niż Yaris Cross czy zwykły Yaris i więcej od obecnej generacji Aygo.

Nowa Toyota Aygo X w pigułce: