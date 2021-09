Volvo XC40 Recharge z dwoma silnikami imponuje mocą, przyspieszeniem i trakcją. Elektryczne jednostki wytwarzają 408 KM i 660 Nm! Przyspieszenie do 100 km/h trwa mniej niż 5 sekund. Do tego ukryty w podłodze akumulator wydaje się działać jak magnes przyciągający auto do drogi. Napęd na cztery koła sprawia, że SUV Volvo stabilnie wchodzi i wychodzi z zakrętów. Ta sprawność niejednego może oczarować. Kubeł zimnej wody przychodzi po spojrzeniu w cennik - samochód elektryczny o motocyklowych osiągach kosztuje od 268 tys. zł. Na szczęście teraz Szwedzi radykalnie spuszczają z tonu…

W Polsce właśnie debiutuje nowa i tańsza wersja elektrycznego Volvo XC40 Recharge. Samochód jest wyposażony w jeden silnik o mocy 231 KM (330 Nm), który napędza przednią oś. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,4 s. Prędkość maksymalną ograniczono do 180 km/h. Akumulator ma pojemność 69 kWh (67 kWh netto), co przekłada się na zasięg 400 km. Ładowanie od 10 do 80 proc. ma zająć 32 minuty, jeśli skorzystamy z szybkiej ładowarki typu DC.

Volvo XC40 Recharge - jeden silnik elektryczny i zdalna aktualizacja

Na pokładzie elektryczne odmiany XC40 są wyposażone w system Android Automotive OS obejmujący takie funkcje jak: Google Assistant, Google Maps and Google Play. Samochód po opuszczeniu fabryki pozwoli na zdalną aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po pięciu latach jego funkcjonalność będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalane softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe funkcje wyposażenia czy zwiększyć wydajność elektrycznego napędu...

Volvo XC40 Recharge - opony wielosezonowe jako standard

W Europie Centralnej i Północnej elektryczne modele XC40 są wyposażone w opony wielosezonowe Recharge klasy toczenia A. Dotyczy to także Polski. Szwedzi podkreślają, że ogumienie zaprojektowano tak, by radziło sobie ze zróżnicowanymi warunkami pogodowymi. Wielosezonówki pozwalają też przez pierwsze dwa lata uniknąć zamieszania z wymianą opon z letnich na zimowe i z powrotem. Do tego opony uniwersalne zmniejszają ślad węglowy w porównaniu do zimówek.

Volvo XC40 Recharge w programie "Mój elektryk" - cena w Polsce?

W Polsce jednosilnikowe Volvo XC40 Recharge z mniejszą baterią kosztuje od 199 900 zł, czyli o 68 250 zł taniej od odmiany 4x4. Co ważne, z taką ceną szwedzki SUV wreszcie spełnia warunki programu dopłat "Mój elektryk". Przypominamy, że podstawowa dotacja do auta na prąd jaką osoba fizyczna może dostać z państwowej kasy to 18 750 zł. Z kolei Karta Dużej Rodziny uprawnia do wsparcia na poziomie 27 tys. zł. Co ważne, w przypadku rodzin wielodzietnych nie obowiązuje także limit ceny pojazdu, podczas gdy standardowo wynosi on 225 000 zł.

Volvo XC40 Recharge z Kartą Dużej Rodziny

Osoby fizyczne po uwzględnieniu 18 750 zł dopłaty wydadzą na elektryczne XC40 181 150 zł. Karta Dużej Rodziny to 27 tys. zł zwrotu z rządowego budżetu – oznacza to, że finalnie szwedzki SUV będzie kosztować ok. 173 tys. zł.

Auta można zamawiać przez platformę internetową i odebrać u wybranego dilera.