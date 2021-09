Dacia Jogger to nowy samochód rumuńskiej marki, który uniwersalnym charakterem ma trafić w gust rodzin żądnych wyjazdów i przygód poza utwardzonymi drogami. Co to za samochód? W zgrabnie ukształtowanej karoserii udało się pogodzić najlepsze cechy aut z trzech segmentów.

Jogger ma 4,55 m od zderzaka do zderzaka, a to wymiar kompaktowego kombi - dzięki temu jest najdłuższym modelem w gamie Dacii. Przestronność kombivana – rozstaw osi to niemal 2,9 m, co w kabinie przełożyło się na mnóstwo miejsca oraz rekordowy bagażnik. W konfiguracji 5-miejscowej pojemność kufra sięga 708 litrów (do krawędzi oparcia). A model 7-osobowy połknie 565 litrów (po schowaniu w podłodze trzeciego rzędu siedzeń; z kompletem pasażerów zabierze 160 l). I wreszcie atrybuty ze świata SUV-ów – 20 cm prześwitu plus plastikowe osłony.

Zależnie od wersji Dacia Jogger może być wyposażona w modułowe relingi, które kilkoma obrotami klucza da się przekształcić w poprzeczne belki o ładowności do 80 kg do mocowania boksu dachowego czy uchwytów na rowery. Ten sprytny i niedrogi system jest chroniony patentem.

Dacia Jogger – jakie silniki?

Dacia Jogger będzie dostępna z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.0 TCe o mocy 110 KM (200 Nm). Jednostka pracuje w duecie z 6-biegową skrzynią manulaną.

Alternatywą, która ucieszy polskich kierowców będzie Jogger TCe 100 z instalacją LPG (silnik 1.0 TCe/100 KM). Dwa zbiorniki (50 l benzyny i 40 l gazu) mają zapewnić ponad 1100 km zasięgu do kolejnego tankownia benzyny i LPG. Producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 7,6 l/100 km w cyklu mieszanym.

Dacia Jogger – jako najtańsza hybryda

W 2023 roku oferta zespołów napędowych zostanie uzupełniona o wersję hybrydową. Stąd Dacia Jogger stanie się najbardziej przystępną cenowo 7-miejscową hybrydą na rynku.

Technologia napędu hybrydowego będzie oparta na benzynowym silniku 1.6, dwóch silnikach elektrycznych (jeden do napędu, drugi pełniący rolę wysokonapięciowego rozrusznika) oraz wielotrybowej skrzyni biegów MMT ze sprzęgłem kłowym. Inżynierowie utrzymują, że dzięki systemowi hamowania z odzyskiwaniem energii i akumulatorowi trakcyjnemu 1,2 kWh (230 V) z technologią szybkiego ładowania Jogger będzie poruszać się po mieście w trybie w pełni elektrycznym nawet przez 80 proc. czasu jazdy. Przy tym zużycie paliwa spadnie o 40 proc. w zestawieniu z porównywalnym silnikiem spalinowym. Auto zawsze będzie ruszać w trybie EV.

Dacia Jogger – kiedy w Polsce? Cena jak za scyzoryk?

W Polsce zamówienia będzie można składać od listopada 2021 roku. Pierwsze sztuki Dacii Jogger powinny trafić do salonów w lutym 2022 roku. Cena? Tu padła deklaracja: Jogger wyróżnia się najlepszym stosunkiem ceny do przestronności i wielofunkcyjności niczym szwajcarski scyzoryk.