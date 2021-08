Kia Sportage nowej generacji na rynek europejski zaskoczy kierowców nie tylko kształtem karoserii czy wymiarami. Dziś producent odkrył pierwsze karty. Jeszcze nigdy w 28-letniej historii tego auta nie było wersji przeznaczonej wyłącznie dla Starego Kontynentu. Samochód różni się od klasycznego SUV-a pokazanego z początkiem czerwca. Tamten model będzie dostępny w Korei. A oto jakie auto trafi do sprzedaży w Polsce…

Nowa i europejska Kia Sportage to SUV ze ściętym tyłem, który przypomina nadwozie fastback zawieszone wyżej i na dużych, nawet 19-calowych kołach. Smukła sylwetka jest przy tym pełna sztuczek stylistycznych. Pierwsza z brzegu to czarny dach lewitujący nad resztą – takie złudzenie powstaje dzięki "odcięciom" na słupkach C, które kończą się dopiero przy krawędzi bagażnika. Rozwiązanie nawiązuje wprost do elektrycznego EV6.

Z przodu dominuje czarna osłona chłodnicy, która wypełnia całą szerokość auta. Znakiem szczególnym są reflektory matrycowe LED ukształtowane w dwa bumerangi. Pod przezroczystym kloszem zamknięto sekcje lamp głównych. Boczne linie nadwozia spotykają się z tyłu ze smukłymi światłami do jazdy dziennej. Łączą się one w świetlny pas, który przebiega nad nowym logo marki. Sportage w europejskiej wersji dostał bardziej drapieżne zderzaki.

Nowa Kia Sportage, stylistyczne trzęsienie ziemi

Za odlotową stylistykę Sportage odpowiada zespół designerów z Korei, Niemiec, USA i Chin. Dowodził nimi Karim Habib, od września 2019 roku szef stylistów Kii, który wcześniej nadzorował wygląd obecnej gamy BMW. Projektując nowe wcielenie najpopularniejszego SUV-a koreańskiej marki dokonał kolejnego zwrotu w designie. Mógł zaryzykować trzęsienie ziemi, ponieważ podobny ruch już przyniósł sukces w postaci nowego Sorento czy elektrycznego i spektakularnego EV6...

Sportowe proporcje to także jeden z efektów zastosowania nowej platformy. Architektura przyczyniła się też do zmiany wymiarów. Nowy Sportage dla Europy ma 4515 mm długości, to o 14,5 cm mniej niż odpowiednik oferowany w Korei. Ale o 30 mm więcej niż SUV czwartej generacji, którego zastąpi na drogach naszego kontynentu. W porównaniu do starego modelu rozstaw osi zyskał 10 mm do 2680 mm (auto w Korei to 2755 mm), co w trasie przełoży się na stabilne prowadzenie. Naturalnie w większym nadwoziu wygospodarowano przestronniejsze wnętrze – miejsca przybędzie szczególnie z tyłu. Bagażnik? Mimo ściętego dachu zapewni aż 591 l pojemności, czyli o 100 l lepiej w porównaniu do kufra schodzącej generacji! Sportage dostępny w Korei imponuje jeszcze bardziej – jego ładownia oferuje 637 l przestrzeni transportowej.

Kia Sportage i nowe wnętrze, ładnie nas urządzili

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. W oczy rzuca się potężny bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości, na którym wyświetlane są wskaźniki oraz informacje systemu multimedialnego (dwa monitory pod taflą szkła). Producent obiecuje pierwszorzędną jakość wykonania, przyjemne tworzywa, innowacyjne technologie i łatwą obsługę

Nowa Kia Sportage - jakie silniki?

W napędach Kia stawia na elektryfikację. Na polskim rynku tylko bazowa jednostka benzynowa turbo 1.6/150 KM (250 Nm) nie dostanie wsparcia elektronów z baterii schowanej pod tylną kanapą. Ten silnik zostanie połączony z 6-biegową skrzynią manualną.

Miękką hybrydę z instalacją 48V przewidziano w trzech odsłonach – do benzynowego 1.6 T-GDI o mocy 180 KM oraz turbodiesla 1.6/136 KM. W każdym przypadku napęd na koła przenosi automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia 7DCT.

Więcej frajdy dostarczy 230-konna hybryda, która łączy benzynową jednostkę 1.6 T-GDI, silnik elektryczny o mocy 44,2 kW, polimerowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny.

Nowa Kia Sportage pojawi się też jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Samochód dostanie silnik benzynowy 1.6 T-GDi oraz elektryczny o mocy 91 KM, natomiast układ hybrydowy wygeneruje 265 KM. W aucie zastosowano akumulatory o pojemności 13,8 kWh, a zmagazynowany w nich prąd wystarczy, żeby w trybie czysto elektrycznym pokonać dystans ok. 50 km.

Nowa Kia Sportage - jaka cena w Polsce?

Kia Sportage bez kamuflażu zadebiutuje 1 września. W Polsce nowy SUV pojawi się w styczniu 2022 roku. Cena? Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że będzie zdecydowanie niższa od kwoty jaką trzeba zostawić w salonie marki Hyundai – Tucson w bazowej wersji Modern kosztuje od 105 900 zł.

Nowa Kia Sportage w pigułce: