Mercedes S 680 GUARD 4MATIC to najnowsza opancerzona limuzyna inżynierów ze Stuttgartu. Niemcy chcą tym autem skusić nie tylko służby odpowiedzialne za ochronę najważniejszych decydentów państwowych, ale także bogaczy. A za ich konstrukcją stoi 90-letnie doświadczenie. Wszystko zaczęło się w 1928 roku, od modelu Nürburg 460 - Daimler-Benz, jako pierwsza firma na świecie, zaczęła fabrycznie wyposażać swoją limuzynę w specjalne elementy ochronne, zabezpieczające podróżujących przed ostrzałem i wybuchami. Później Mercedes-Benz budował opancerzone warianty kolejnych pokoleń luksusowych i prestiżowych aut, takich jak 770, zwany "Wielkim Mercedesem" ("Grosser Mercedes"), oraz model 500.

Mercedes 770K Grosser Offener Tourenwagen to chyba najsłynniejszy samochód z czasów II wojny światowej. Auto we wrześniu 1938 roku zamówił dla Adolfa Hitlera jego osobisty kierowca oficer SS Erich Kempka. W trosce o bezpieczeństwo Fuhrera kabriolet został opancerzony. Kanclerza III Rzeszy w czasie przejazdów chroniły m.in. szyby z laminowanego szkła o grubości 40 mm. Pod poszyciem drzwi i boków karoserii ukryto stalowy pancerz gruby na 18 mm. Również podwozie zabezpieczono dodatkowymi płytami chroniącymi przed skutkami wybuchu. Opony także kryły specjalne wzmocnienia. Drzwi wyposażono w elektryczną blokadę. Pancerne auto gotowe do drogi (z płynami i bez kierowcy) waży niemal 5 ton (dokładnie 4780 kg), a jego maksymalna masa całkowita to 5420 kg.

Poza Hitlerem "Wielkiego Mercedesa" na swój oficjalny wóz osobiście wybrał cesarz Japonii Hirohito. Dzisiaj pojazd ten, dostarczony w 1935 roku, można podziwiać w Muzeum Mercedes-Benz w Unterturkheim. Luksusowego 770 "Grosser Mercedes" wykorzystywał też cesarz Wilhelm II i papież Pius XI oraz jego następca. Od 1965 r. producent oferował wiele modeli opancerzonych – oprócz legendarnej limuzyny 600 były to m.in. wersje V8 Klasy S z lat 70. i 80. W 2016 r. zadebiutował Mercedes-Maybach S 600 Guard – pierwszy model spełniający najwyższy poziom ochrony pojazdów cywilnych, o klasie odporności VR10.

Mercedes S 680 GUARD 4MATIC - nowa limuzyna ochroni prezydenta i premiera

Najnowszy Mercedes S 680 GUARD 4MATIC to rewolucja w porównaniu do poprzednich pojazdów. Na potrzeby auta inżynierowie opracowali zintegrowany system ochronny (iSS). O ile wcześniej niezbędne materiały ochronne były łączone ze standardowym nadwoziem limuzyn, tym razem opracowano specjalne nadwozie GUARD z wbudowanymi elementami ochronnymi. Samonośna struktura ochronna to rdzeń iSS, a aluminiowa karoseria służy jako przykrywka dla zbroi i zapewnia niepozorny wygląd. Oprócz opancerzenia system iSS obejmuje adaptację zawieszenia, silnika i skrzyni biegów, tak aby uzyskać prowadzenie praktycznie na poziomie pojazdu seryjnego.

Także wzmocnione szyby na pierwszy rzut oka nie różnią się od tych stosowanych w seryjnej klasie S. Zapewniają doskonałą widoczność, bez zniekształceń. Jednak materiał i grubość wielowarstwowej szklanej "kanapki" spełniają wysokie wymagania klasyfikacji bezpieczeństwa VR10. Wewnętrzne powierzchnie szkła pokryte są poliwęglanem, który chroni przed odpryskami.

Mercedes S 680 GUARD 4MATIC - opancerzony luksus

Podobnie jak w przypadku wersji seryjnej szczeliny karoserii ograniczono do minimum. S 680 GUARD 4MATIC występuje w wersji 4- i 5-miejscowej; poziomem luksusu obie dorównują seryjnym odpowiednikom. Do wyboru przewidziano ponad 80 opcji indywidualizacji, od aktywnego nastrojowego oświetlenia i wyświetlacza systemu operacyjnego OLED aż po pakiet First Class oraz tylną poduszkę powietrzną. Chętnego na najnowszą pancerną limuzynę nie obowiązują przy tym niemal żadne ograniczenia dotyczące elementów wykończeniowych czy kombinacji kolorów. Jednak ze względów bezpieczeństwa nie ma co myśleć o szklanym dachu…

Mercedes S 680 GUARD 4MATIC - ostrzał amunicją przeciwpancerną

Mercedes S 680 GUARD 4MATIC jest certyfikowany zgodnie z dyrektywami VPAM (stowarzyszenie ośrodków testowania materiałów i konstrukcji odpornych na ataki). Członkami VPAM są niezależne od firm organy oraz instytucje kontrolne. A testy pojazdu zostały przeprowadzone przez Beschussamt Ulm – jedyną jednostkę testującą i certyfikującą broń, amunicję i techniki bezpieczeństwa w niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia.

Eksperci po próbach wystawili opinię: nowa klasa S GUARD spełnia wymagania najwyższej klasy ochrony pojazdów cywilnych – VR10 – według standardu VPAM BRV w wersji trzeciej (pojazdy kuloodporne). A w ramach tego testu nadwozie i okna muszą wytrzymać ostrzał z karabinu szturmowego zasilanego amunicją przeciwpancerną. S 680 GUARD 4MATIC spełnia również wymagania niemieckiego Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). Ochrona przed atakami przy użyciu materiałów wybuchowych jest udokumentowana przez zgodność z najnowszą wersją normy VPAM ERV (pojazdy odporne na wybuchy).

Mercedes S 680 GUARD 4MATIC i "ludzkie" manekiny Primus

Niemieccy inżynierowie zauważają, że nowy Mercedes S 680 GUARD 4MATIC był nie tylko pierwszym pojazdem, który przeszedł aktualne testy, ale osiągnął też najwyższe noty we wszystkich trzech próbach (dachu, podłogi i boku), zdobywając trzy na trzy gwiazdki. Wynik testu: "brak uszkodzeń" manekinów i wskaźniki zgodnie ze schematem oceny VPAM ERV.

Po raz pierwszy certyfikacja VPAM ERV obejmowała w tym przypadku testy z tzw. manekinami biofidelicznymi Primus. Uwzględniono uszkodzenia "sztucznych pasażerów" na wszystkich siedzeniach (w zależności od testowego przypadku).

– Primus wyjątkowo dobrze sprawdza się w przypadku tej nietypowej roli: manekiny szczegółowo odwzorowują gęstość i strukturę ludzkich kości. Jako substytut kości używany jest tu aluminiowy proszek do żywic epoksydowych, a za więzadła i ścięgna służą propylenowe taśmy. Tkanki oraz narządy wewnętrzne biofidelicznego manekina wykonano są z silikonu i akrylu. Dzięki budowie przypominającej człowieka urazy są łatwo rozpoznawalne już z zewnątrz. Ocena bazowała na manekinie o największych obrażeniach. Ciekawostka: biofideliczny manekin Primus z CTS ma 42 kości (to około 1/5 ludzkiego szkieletu), a także 12 elementów tkanek miękkich i narządów wewnętrznych – wyjaśnili konstruktorzy. A manekiny opracowała firma CTS we współpracy z Politechniką Berlińską (TU Berlin) i Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Dreźnie (HTW Dresden), z uwzględnieniem wyników badań berlińskiego szpitala klinicznego Charite.

Mercedes S 680 GUARD - siłowniki drzwi i hydrauliczne podnośniki szyb

Drzwi S 680 GUARD 4MATIC przez zastosowane opancerzenie są bardzo ciężkie, dlatego wyposażono je w nowy mechanizm elektromechaniczny, który ułatwia zamykanie i otwieranie. Dotyczy to również sytuacji, gdy auto znajduje się na wzniesieniu – wówczas sprawdza się bezstopniowa blokada otwarcia drzwi. Technika czujników wykrywa, kiedy i jak drzwi należy poruszyć lub zatrzymać, bazując na algorytmach z robotyki wspomagającej człowieka (coboty). Takie rozwiązanie ułatwia pracę ochroniarzom, którzy do obsługi drzwi nie muszą używać obu rąk.

Z kolei hydraulicznie sterowane podnośniki szyb działają nawet w przypadku awarii pokładowego zasilania (zamknięcie w przypadku próby ataku). W każdych drzwiach znajduje się odpowiednia jednostka, składająca się ze sprężarki i bloku zaworowego wraz z akumulatorem ciśnieniowym.

Do tego specjalne wyposażenie opracowane dla S 680 GUARD 4MATIC obejmuje automatyczny system gaśniczy z funkcją oraz awaryjny dostęp świeżego powietrza, który chroni pasażerów przed trującymi gazami. Na liście opcji jest także syrena, światła uprzywilejowania i radio, a także system alarmowy. Samochód ma około 390-litrowy bagażnik - w środkowym podłokietniku z tyłu może znajdować się lodówka (opcja), a za nim przewidziano pancerną zaporę ogniową. Ucieczkę ze strefy ataku umożliwią opony typu run-flat Michelin PAX - nawet po przestrzelaniu można na nich przejechać ok. 30 km.

Mercedes S 680 GUARD 4MATIC - jaki silnik i moc?

A mocy podczas ewakuacji dostarczy zmodernizowany silnik 6.0 V12 biturbo o symbolu M279. Modyfikacje objęły turbosprężarki, kolektor wydechowy i kanały powietrzne. Nowością jest również zamknięty filtr cząstek stałych. Widlasta "dwunastka" produkuje 612 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi 830 Nm i jest dostępny od 2000 obr./min. Najważniejsze cechy jednostki to aluminiowa skrzynia korbowa, jednoczęściowy napęd łańcuchowy, kuty wał korbowy wykonany z hartowanej i odpuszczanej stali, kute tłoki oraz wieloiskrowy układ zapłonowy z dwunastoma podwójnymi cewkami.

Po raz pierwszy z 12-cylindrowym silnikiem połączono napęd na cztery koła. Standardowy rozkład momentu obrotowego dla tego modelu wynosi 31 proc. na przednią oś i 69 proc. na tylną. Oczywiście ze względu na masę auta zastosowano wzmocnione półosie. Mercedes S 680 GUARD 4MATIC rozpędza się do 190 km/h.

Mercedes S 680 GUARD 4MATIC - cena w Polsce?

Cena? Poprzedni opancerzony Mercedes-Maybach S 600 Guard kosztował od 470 tysięcy euro plus VAT, czyli ponad 2 mln zł netto. To daje obraz kwoty potrzebnej np. Służbie Ochrony Państwa (SOP) jeśli ta pomyśli o zakupie najnowszej limuzyny z gwiazdą na masce.