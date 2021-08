Toyota Yaris Cross wygląda zupełnie inaczej niż zwykły Yaris. Z podwyższoną karoserią opasaną nielakierowanymi osłonami skręca w stronę RAV4. Do tego są jeszcze nadmuchane błotniki z 18-calowymi kołami i lśniący czernią grill. Tylna część z przyciemnionymi lampami przypomina SUV-y Lexusa. Gdzie nie spojrzeć, zawsze można odkryć coś ciekawego. W Polsce Yaris Cross staje w szranki z takimi wyjadaczami jak Volkswagen T-Cross, Ford Puma, Skoda Kamiq, Nissan Juke, Renault Captur czy Opel Mokka. Czym chce przekonać do siebie kierowców?

Yaris Cross korzysta z tej samej platformy, co Yaris hatchback, czyli GA-B z serii TNGA (Toyota New Global Architecture). Rozstaw osi ma identyczny (2,56 cm), ale nadwozie jest o 24 cm dłuższe (do 4,18 m), szersze o 2 cm i wyższe o 6 cm. Także prześwit jest większy (17 cm). Inżynierowie podkreślają, że dodatkowe centymetry pozwoliły im stworzyć auto przestronne w środku, ale zwarte na zewnątrz. Na pokładzie swobodnie powinni poczuć się czterej dorośli. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Szeroki, głębiej profilowany fotel czule obejmuje i podpiera ciało. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do oparcia fotela przydałoby się więcej swobody, za to do sufitu zostaje ok. 5 cm luzu.

Toyota Yaris Cross - pojemność bagażnika większa niż w Corolli

Poważnym atutem Yarisa Cross jest bagażnik o pojemności sięgającej 397 l – to o 20 l lepiej niż C-HR i aż o 111 l więcej od kufra zwykłego Yarisa. Przy takich możliwościach transportowych nawet większa o klasę Corolla 5d z 361-litrowym kufrem blednie. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcjach 40:20:40. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod dzieloną podwójną podłogą. Pomysłowości Toyoty dopełniają solidne haki na siatki oraz elastyczna półka, która unosi się razem z elektrycznie sterowaną klapą (otwieraną także ruchem stopy pod zderzakiem).

Toyota Yaris Cross - nowe multimedia

Kokpit przypomina ten z hatchbacka, ale dodatkowe punkty zbiera za przemyślane detale np. duże kieszenie w drzwiach, moduł wi-fi z kartą SIM opłaconą na 4 lata, sterowanie głosowe czy bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Yaris Cross jako pierwszy model Toyoty otrzymał nowy system multimedialny Toyota Smart Connect. Układ dysponuje 9-calowym kolorowym ekranem dotykowym Full HD i mocniejszym procesorem. Wśród licznych opcji online przewidziano m.in. informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym uzyskiwane w czasie rzeczywistym. Urządzenie bezprzewodowo obsługuje interfejsy Apple CarPlay i Android. Co ważne, w ramce sprytnie wkomponowano cztery fizyczne przyciski, którym przypisano skróty do obsługi najważniejszych funkcji. Grafika wyświetlanych widoków wreszcie jest na czasie, nie trąci ATARI. Także reakcje na polecenia są zdecydowanie szybsze wobec multimediów zwykłego Yarisa.

Do tego dochodzi pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2. generacji, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, układu rozpoznawania znaków drogowych i automatycznych świateł drogowych. Na pokładzie przewidziano układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, asystenta utrzymania pasa ruchu, inteligentny tempomat adaptacyjny, system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) czy system wykrywania zmęczenia kierowcy. Yaris Cross może mieć również zestaw kamer 360 stopni i wykorzystujący go system automatycznego parkowania.

Toyota Yaris Cross spala 4,4 l/100 km - silnik benzynowy i hybryda z Polski

W Polsce Yaris Cross jest oferowany z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM, do którego zamiast seryjnej 6-biegowej skrzyni manualnej można zażyczyć bezstopniowy automat Multidrive S. Jednostka jest produkowana w Jelczu-Laskowicach.

Jednak największe wzięcie – co potwierdzają zamówienia, ale o tym dalej – ma napęd hybrydowy. Produkowany w Polsce układ spalinowo-elektryczny składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 116 KM. Konstruktorzy podkreślają, że nowa hybryda będzie szybko reagować na gaz i działać gładko. Szczególnie w mieście zachwyci cichą i zwinną jazdą.

Spalanie? Z danych homologacyjnych dla polskiego rynku wynika, że Yaris Cross jest najbardziej oszczędnym hybrydowym SUV-em Toyoty. Auto w wersji z napędem na przód zużywa od 4,4 l/100 km i emituje od 101 g/km dwutlenku węgla. Z kolei Yaris Cross Hybrid z napędem na cztery koła AWD-i zużywa od 4,7 l/100 km i generuje od 106 g/km CO 2 .

Toyota Yaris Cross - hybryda i napęd 4x4 AWDi

I właśnie przewagą Yarisa Cross jest fakt, że jako jeden z niewielu pojazdów w swoje klasie może zostać wyposażony w układ 4x4. System AWDi występuje tylko w połączeniu z hybrydą - napęd tylnej osi realizuje silnik elektryczny. W normalnych warunkach moc trafia na przód, jednak na śliskiej lub miękkiej nawierzchni automatycznie włącza się dodatkowa jednostka za plecami. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie czy też na piaszczystych drogach. Yaris Cross w wersji z AWD-i otrzymał zawieszenie wielowahaczowe z tyłu oraz systemy, które wspierają jazdę poza asfaltem. Kierowca ma do dyspozycji selektor trybów jazdy w terenie Trail Mode i wspomaganie zjazdu ze wzniesienia. W razie uślizgu tryb Trail hamuje swobodnie obracające się koło i przekazuje moment obrotowy na koła o dobrej przyczepności. W ocenie inżynierów Toyoty elektryczny system AWD-i jest mniejszy i lżejszy niż mechaniczny napęd 4x4.

Toyota Yaris Cross - cena i wyposażenie w Polsce

Toyota Yaris Cross jest dostępna w pięciu wersjach: Active, Comfort, Executive, uterenowionej Adventure i limitowanej Premiere Edition. Paleta kolorów nadwozia obejmuje 8 lakierów oraz 12 dwubarwnych kombinacji z czarnym, złotym lub białym dachem.

Najtańsza odmiana Active to m.in. 16-calowe stalowe felgi, światła halogenowe, jednokolorowe nadwozie, jasnoszara podsufitka. Klimatyzacja manualna w przypadku auta z silnikiem 1.5, automatyczna dla hybrydy. Poza tym samochód zapewnia systemem multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym, USB, Apple CarPlay i Android Auto oraz usługami łączności Toyota Connected Car. Wersja ta obejmuje także pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense m.in. układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall. Do tego siedem poduszek powietrznych w standardzie, w tym poduszka centralna między przednimi fotelami.

Kierowca ma do dyspozycji także kolorowy 4,2-calowy ekran na tablicy wskaźników, elektryczne, podgrzewane lusterka, klimatyzację manualną lub automatyczną dla wersji hybrydowej, podłokietnik, a także światła LED do jazdy dziennej. Do opcjonalnego wyposażenia należy m.in. nowy asystent parkowania Toyota Teammate oraz 7-calowy kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników.

Toyota Yaris Cross w wersji Active kosztuje w Polsce od 74 900 zł (silnik benzynowy 1.5/125 KM), zaś z napędem hybrydowym od 88 900 zł. Dla porównania pięciodrzwiowa Corolla staruje z poziomu 79 900 zł, a CH-R od 107 300 zł.

Yaris Cross Comfort wizualnie wygląda już znacznie lepiej. Stoi na 16-calowych alufelgach i jest wyposażony w światła przeciwmgielne LED. Na pokładzie kamera cofania z 8-calowym ekranem, czujnik deszczu, elektrycznie regulowane szyby tylne czy ładniejsza tapicerka we wzorki. Taki model z silnikiem 1.5 kosztuje od 78 900 zł, a hybryda to wydatek 92 900 zł.

Wersja Executive to już godna prezencja i bogactwo na pokładzie. Lista seryjnego wyposażenia obejmuje m.in. 18-calowe alufelgi, inteligentny kluczyk, bezprzewodowe ładowanie telefonu, automatyczną dwustrefową klimatyzację, sportowe fotele, reflektory LED czy nawigację. Cena? Yaris Cross z jednostką 1.5 to przynajmniej 111 900 zł, hybryda startuje z poziomu 121 900 zł.

Toyota Yaris Cross Adventure i Premiere Edition

Yaris Cross Adventure występuje wyłącznie z układem hybrydowym napędzającym przednią oś lub 4x4 AWD-i. Wyróżnia go dwukolorowe nadwozie, osłona przedniego i tylnego zderzaka, relingi dachowe, 18-calowe felgi aluminiowe, czarna podsufitka oraz dedykowana tapicerka z elementami skóry i złotymi przeszyciami. Auto otrzymało nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 9-calowym kolorowym ekranem dotykowym Full HD, który można wzbogacić o nagłośnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami. Yaris Cross Hybrid w wersji Adventure jest dostępny od 115 900 zł.

Premiere Edition to najwyższa wersja Yarisa Cross (na zdjęciach). Seryjne wyposażenie tego modelu obejmuje m.in. automatyczną klapę bagażnika, wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz skórzaną tapicerkę z perforacją. Obok udogodnień odmiany Adventure samochód gwarantuje dwukolorowe nadwozie i możliwość rozbudowania systemu multimedialnego o nagłośnienie klasy premium marki JBL. Auto w tej wersji kosztuje od 122 900 zł.

Yaris Cross – kiedy jazda próbna? Polacy kupi 1000 aut, których nie ma

Przedsprzedaż nowego Yarisa Cross ruszyła 1 czerwca i do tej pory Toyota zebrała już 1000 zamówień ten model – na podstawie zdjęć, bez jazdy próbnej, w ciemno. W salonach nie ma jeszcze dostępnych egzemplarzy demonstracyjnych Yarisa Cross, a auto można zobaczyć jedynie podczas krótkich prezentacji wersji przedprodukcyjnej. Obok GR Yarisa to najlepszy rynkowy debiut auta tej marki nad Wisłą. Co ciekawe, aż 75 proc. zamówionych samochodów to hybrydy, w tym co drugi SUV zarezerwowany do tej pory ma napęd 4x4 AWD-i. A rozmowa zaczyna się od odmiany Comfort lub Executive... Najpopularniejszym wariantem jest limitowany i najlepiej wyposażony Premiere Edition (na zdjęciach). Przy czym aż 71 proc. aut jest skonfigurowanych właśnie w najwyższych wersjach. Do salonów Yaris Cross trafi 1 października – wtedy będzie można wskoczyć za kółko i wcisnąć gaz.