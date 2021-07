Hyundai IONIQ 5 z elektrycznym napędem na cztery koła bezszelestnie wytoczył się z przyczepy w podziemiach Elektrowni Powiśle. Na premierowy pokaz w Polsce koreański producent sprowadził aż dwa modele z największym akumulatorem. Szary dotarł z Niemiec i posłużył jako... zasilacz do wyciskarki cytrusów. A ustawiony w honorowym miejscu IONIQ 5 w kolorze Atlas White z jasnym wnętrzem w najwyższej możliwej wersji Platinium (73 kWh, 4WD, 305 KM) to pierwszy egzemplarz zarejestrowany w naszym kraju. Jego właścicielem jest Wojciech Drzewiecki, szef Instytutu SAMAR.

– Zamówiłem samochód w ciemno. Dopiero teraz widzę, jak jest duży i szeroki. Proporcje zaskoczyły mnie pozytywnie. 3-metrowy rozstaw osi imponuje – to tyle samo, co Volkswagen California – stwierdził Drzewiecki.

IONIQ 5 - jaki jest samochód elektryczny Hyundaia

IONIQ 5 na żywo to świetny design i cyfrowy szyk. Samochód pełnymi garściami czerpie z elektrycznego prototypu 45, który Hyundai zaprezentował w 2019 roku podczas salonu we Frankfurcie. A twórcy swoim dziełem chcieli wówczas uhonorować zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro model Pony Coupe Concept z 1974 roku, który jest uznawany za jeden z najbardziej kultowych samochodów firmy. I tak styliści stworzyli naprawdę odlotowy projekt. Być może też dlatego, że rysując aerodynamiczne nadwozie typu hatchback spoglądali na projekty samolotów z lat 20.

IONIQ 5 - światła jak z Minecrafta

Znakiem szczególnym IONIQ 5 są piksele ułożone w oświetlenie auta. Zresztą motyw pikseli jest wszechobecny jak w grze Minecraft – Koreańczycy zastosowali go na felgach oraz w kabinie. Zachodząca na błotniki maska to rozwiązanie, które Hyundai wprowadza pierwszy raz w swoich pojazdach. Dzięki temu odstępy między panelami karoserii są minimalne, przez co zyskuje aerodynamika. Automatycznie wysuwane klamki licują z powierzchnią nadwozia – klik i drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym. Można wsiadać…

Hyundai IONIQ 5 - wnętrze i pojemność bagażnika

Z przodu w obszernych, komfortowych fotelach jest swobodnie i wygodnie. Jasne, przeszklone wnętrze daje poczucie fantastycznej przestronności. Także pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów IONIQ 5 odskoczył konkurencji. Przyjemne w dotyku tworzywa sprawiają wrażenie solidnych. Przy tym kabina jest niesamowicie podatna na aranżację. Siedzenia dają się elektrycznie składać, a tylne także przesuwać o 135 mm, ruchoma jest również konsola środkowa zwana Universal Island, którą można cofnąć nawet o 140 mm.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodne ustawienie do prowadzenia. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 15 cm luzu. Całkowicie płaska podłoga sprawia, że z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Podczas przerwy na ładowanie z przednich foteli można zrobić dwie leżanki i odpocząć.

W dwóch bagażnikach (tylny – 531/1591 l, przedni – w RWD 57 l, w AWD – 24 l) spokojnie zmieści się bagaż na dłuższe wakacje. Do tego elektryk uciągnie przyczepę o masie 1600 kg (gdy akumulator jest naładowany w ponad 35 proc.).

Hyundai IONIQ 5 - wyposażenie wnętrza

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Szeroki, konfigurowalny, podwójny kokpit zawiera 12,3-calowy, dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego oraz 12,3-calowy wirtualny kokpit. IONIQ 5 jest pierwszym modelem Hyundaia wykorzystującym interfejs o nazwie Jong-e (w języku koreańskim oznacza to papier) pozwalający na różne ustawienia nastroju wnętrza. Pozytywne wrażenie sprawia również duża powierzchnia projekcyjna wyświetlacza head-up, który działa w rzeczywistości rozszerzonej – to oferuje Grupa VW, ale nie ma żadna Tesla. Dzięki tej technologii – na linii wzroku kierowcy, ale przed samochodem – wyświetlane są dane dotyczące jazdy, a także informacje z systemów nawigacji oraz asystujących. Tradycyjne lusterka zewnętrzne mają wbudowane kamery, które po włączeniu kierunkowskazu pokazują na wyświetlaczu centralnym widok ukośnie do tyłu. Ta funkcja poprawia bezpieczeństwo na skrzyżowaniach.

Wdzięcznym detalem są ikonki "plus" i "minus" na pedałach – dodają luzu i podpuszczają, żeby sprawdzić co się stanie.

Hyundai IONIQ 5 - sam zmieni pas ruchu

Jest też system półautonomicznej jazdy 2.5 (HDA 2.5; jak w Teslach) z asystentem zmiany pasa ruchu, który jeśli sąsiedni pas jest wolny, pozwala IONIQ 5 na samodzielną zmianę pasa ruchu po dotknięciu kierunkowskazu. HDA 2.5 nie tylko pomaga utrzymać określoną odległość i prędkość od poprzedzającego pojazdu, ale także prowadzić samochód na środku pasa ruchu, również na zakrętach. W przypadku, gdy sąsiadujący samochód jedzie zbyt blisko, system HDA 2.5 pomaga dostosować tor jazdy tak, aby uniknąć ewentualnej kolizji.

Hyundai IONIQ 5 i ładowanie szybkie jak tankownie

Dziś w motoryzacji panuje twarda zasada legii cudzoziemskiej: Kto nie maszeruje, ten ginie. Dlatego bazę techniczną IONIQ 5 stanowi skalowalna platforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) stworzona z myślą o przyszłych samochodach elektrycznych – w 2022 roku dołączy sedan IONIQ 6, po nim duży SUV IONIQ 7 (korzysta z niej również Kia EV6). Wyróżniającą ją cechą jest 800-woltowy system akumulatorów, który umożliwia ekstremalnie szybkie ładowanie, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. 800-woltową instalację stosują marki premium (Porsche Taycan i Audi e-tron GT). Teraz za sprawą koreańskiego koncernu ma stać się dostępna "dla ludu". Stąd elektrony będzie można uzupełnić z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 5 minut. Podczas podróży można zaplanować kilka takich przerw. Co ważne, taką prędkość Hyundai podaje dla obu akumulatorów – o dużym zasięgu (72,6 kWh) i standardowym (58 kWh).

Dodatkowo IONIQ 5 może być wyposażony w dach słoneczny, który ma wytwarzać ponad 200 W energii i wspierać pokładowy system elektryczny. Inżynierowie utrzymują, że w słonecznych regionach Europy panele potrafią rocznie wydłużyć zasięg nawet o 2 tys. km. Dach solarny może zapobiec rozładowaniu akumulatora.

Hyundai IONIQ 5, dwa akumulatory, dwa silniki - jaki zasięg?

A przy wyborze układu napędowego IONIQ 5 pozwala na niemal dowolną konfigurację. Bazowy wariant jednosilnikowy o mocy 170 KM (350 Nm) w połączeniu z akumulatorem 58 kWh przyspiesza do "setki" w 8,5 sekundy. Z kolei model z akumulatorem 72,6 kWh dostał mocniejszy silnik (218 KM) przy tylnej osi - sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 7,4 sekundy.

IONIQ 5 4x4 z baterią 58 kWh (235 KM i 605 Nm) przyspiesza w 6,1 s do 100 km/h. Auto z akumulatorem 72,6 kWh i napędem na obie osie (moc silników 305 KM; 605 Nm) jest najszybsze – do 100 km/h zrywa się w 5,2 s. We wszystkich odmianach prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 185 km/h.

Zasięg? Hyundai podaje, że wersja z napędem na tył i topowym akumulatorem 72,6 kWh na jednym ładowaniu pokona ok. 470-480 km.

Hyundai IONIQ 5 - naładuje inny samochód i wyciśnie sok

Przewidziano także dzielenie się energią z akumulatora auta (technologia V2X umożliwiająca zasilanie sprzętów V2L i pojazdów V2V mocą do 3,6 kW). Czyli IONIQ 5 potrafi działać jako powerbank (110/220 V). Dzięki temu po wpięciu przez przejściówkę do portu ładowania (na pokładzie jest też zwykłe gniazdko pod siedzeniami w drugim rzędzie) można upiec indyka w dużym piekarniku, słuchać muzyki, napędzać bieżnię do ćwiczeń czy podłączyć wyciskarkę cytrusów. I to nawet kiedy auto jest wyłączone. Sok z IONIQ-a? Świeży, smaczny i zdrowy…

Hyundai IONIQ 5 - trzy wersje wyposażenia

Standardowe wyposażenie, czyli od wersji Smart obejmuje m.in. asystenta unikania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning, asystent utrzymywania pasa ruchu, monitorowanie uwagi kierowcy, ostrzeganie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu, asystent podążania na pasie ruchu, inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go, asystent jazdy autostradowej, system monitorowania tylnej kanapy oraz system ratunkowy eCall.

Wszystkie odmiany wyposażono w systemy multimediów i funkcje łączności, w tym system multimedialny z 12,3-calowym ekranem dotykowym, cyfrowe radio DAB, nawigację fabryczną z usługami Live, system Bluelink, system Bluetooth z obsługą komend głosowych, wielofunkcyjną kierownicę oraz cyfrowe zegary z 12,3-calowym kolorowym wyświetlaczem. Na pokładzie jest też m.in.: klimatyzacja automatyczna, bezkluczykowy dostęp, kamera cofania, przednie i tylne czujniki cofania, czy porty USB z przodu i tyłu. Z zewnątrz samochód wyróżniają reflektory LED i tylne światła LED oraz 19-calowe alufelgi.

Najtańsza wersja Smart może być opcjonalnie wyposażona w elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane przednich siedzeń, podgrzewaną kierownicę, przyciemniane tylne szyby, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, gniazdko do ładowania (V2L) w kabinie, a także podgrzewanie baterii.

Wersja Executive oferuje dodatkowo asystenta monitorowania martwego pola, asystenta unikania kolizji podczas cofania, asystenta bezpiecznego wysiadania, unikanie kolizji czołowych, asystenta jazdy autostradowej drugiego poziomu (HDA 2), skórzano-materiałową tapicerkę, podgrzewane tylne fotele, automatycznie wysuwane klamki, przesuwaną konsolę środkową, a także wiele stylowych dodatków, w tym metalowe nakładki na pedały czy też boczne listwy w kolorze srebrnym.

Dzięki pakietom na pokładzie odmiany Executive można mieć pompę ciepła, automatyczną klapę bagażnika, gniazdko do ładowania (V2L) na zewnątrz, system kamer 360°, system wyświetlający widok z martwego pola, asystenta unikania kolizji podczas cofania, asystenta zdalnego parkowania, system Premium Audio BOSE czy też elektrycznie sterowane, wentylowane fotele przednie z tapicerką skórzaną.

Topowa wersja Platinum (na zdjęciach) poza wyposażeniem Executive oferuje jeszcze: przednie fotele Premium Relax z funkcją pamięci ustawienia, elektrycznie sterowane tylne fotele oraz wyświetlacz Head-Up. Lista opcji przewiduje dach panoramiczny Vision oraz dach Solar z panelami fotowoltaicznymi.

Hyundai IONIQ 5 - ceny, wersje i dopłaty do samochodów elektrycznych

IONIQ 5 ze swoimi parametrami i zasięgiem z powodzeniem może pełnić rolę jedynego samochodu w rodzinie. Szczególnie, że ceny kwalifikują go do zakupu w ramach nowego dofinasowania samochodów elektrycznych "Mój elektryk", w którym ustalono limit 225 tys. zł. W przypadku osób prywatnych można liczyć na 18 750 zł zwrotu z państwowej kasy. Z kolei Karta Dużej Rodziny uprawni do dopłaty na poziomie 27 tys. zł. Program powinien ruszyć w pierwszej połowie lipca.

Hyundai IONIQ 5 Cena SMART 58 kWh 2WD 170 KM 189 900 zł SMART 73 kWh 2WD 218 KM 203 900 zł EXECUTIVE 58 kWh 2WD 170 KM 209 900 zł EXECUTIVE 73 kWh 2WD 218 KM 223 900 zł EXECUTIVE 58 kWh 4WD 235 KM 225 900 zł EXECUTIVE 73 kWh 4WD 305 KM 239 900 zł PLATINUM 58 kWh 2WD 170 KM 230 900 zł PLATINUM 73 kWh 2WD 218 KM 244 900 zł PLATINUM 58 kWh 4WD 235 KM 246 900 zł PLATINUM 73 kWh 4WD 305 KM 260 900 zł

Hyundai IONIQ 5 został objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów, a także gwarancją 8-letnią lub do 160 tys. km na akumulator.

Szanse? Tylko w Korei w ciągu 24 godzin zamówiono 12 tys. sztuk w ciemno. To może dać obraz potencjału tego auta...

Hyundai IONIQ 5 vs. Kia EV6, VW ID.4, Skoda Enyaq iV i Mustang Mach-E

IONIQ 5 za rywali ma takie auta jak: Kia EV6, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV oraz Ford Mustang Mach-E.

Jak wypadają najtańsze wersje pod względem ceny, akumulatora i mocy?

Model najtańszy Hyundai IONIQ 5 Kia EV6 Volkswagen ID.4 Skoda Enyaq iV Ford Mustang Mach-E Cena od 189 900 zł od 179 900 zł od 156 390 zł od 182 300 zł od 216 120 zł Pojemność akumulatora 58 kWh 58 kWh 52 kWh 58 kWh 68 kWh Moc silnika 170 KM 170 KM 148 KM 179 KM 269 KM

Hyundai IONIQ 5 - dane techniczne