Mazda chce być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Stąd japoński producent ogłosił przyspieszenie działań w tym kierunku. Z ujawnionego właśnie planu wynika, że w latach 2022-2025 wprowadzi szereg nowych modeli wykorzystujących wszechstronną skalowalną architekturę SKYACTIV.

Harmonogram obejmuje pięć modeli hybrydowych (w tym auta wykorzystujące hybrydową technologię Toyoty), pięć modeli hybrydowych typu plug-in czyli z możliwością ładowania z gniazdka oraz trzy modele w 100 proc. elektryczne.

Mazda wprowadzi dziesięć hybryd i trzy nowe samochody elektryczne

Do tego Mazda pracuje nad własną platformą dedykowaną wyłączenie dla samochodów elektrycznych – SKYACTIV EV Scalable Architecture. Także tu uniwersalność i skalowalność konstrukcji ma otworzyć drogę do zbudowania e-aut o różnych rozmiarach i typach nadwozia. Nowe modele wejdą do sprzedaży latach 2025-2030.

I żeby nie było, że Mazda kasuje jednostki spalinowe. Wręcz przeciwnie - firma z Hiroszimy bardzo rozsądnie podchodzi do przyszłości napędów. Zakłada wzrost udziału samochodów elektrycznych, ale nie przekreśla silników konwencjonalnych.

Mazda e-Skyactiv X to rewolucja w silnikach spalinowych

– Mazda wierzy w to, że silnik spalinowy ma jeszcze przyszłość – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR manager Mazda Motor Poland. – Umiejętne zaprojektowana i opracowana jednostka może służyć przez wiele lat, choćby dlatego, że są miejsca gdzie nie da się zastąpić 1:1 silnika spalinowego elektrycznym. Czy to ze względu na infrastrukturę, czy wyzwania związane z dużymi odległościami, które trzeba przejechać. Dlatego nasze działania, które będą widoczne w najbliższych latach są prowadzone w różnych kierunkach – zapowiedział.

Te słowa dla kierowców oznaczają początek rewolucji i m.in. powrót silnika Wankla, który już niebawem pojawi się w sprzedaży. W przygotowaniu jest też silnik Diesla nowej generacji.

– W ciężkich i dużych samochodach osobowych silnik Diesla cały czas ma sens i wciąż okazuje się najwydajniejszy. To, że obecnie jest on na cenzurowanym nie jest winą samej technologii – bo ona może być dzisiaj efektywna i czysta. A taka właśnie będzie konstrukcja diesla nowej generacji Mazdy – ocenił Sołtysik.

Mazda wprowadzi nowy silnik sześciocylindrowy

I wreszcie prawdziwa bomba, czyli nowy sześciocylindrowy rzędowy silnik zarówno benzynowy, jaki i wysokoprężny, połączony z technologią mild hybrid.

– Pracujemy nad tym, a efekty pokażemy w postaci dużej platformy. To już niebawem. Dziś patrzymy na pełne spektrum rozwiązań, nie zamykamy się na żadne z nich. Nie mówimy, że rezygnujemy z prądu czy silnika spalinowego, czy diesla, bo wierzymy, że w każdym zakątku świata są miejsca, gdzie takie rozwiązania są potrzebne. I będzie je można z sukcesem wprowadzać na rynek – zapowiedział przedstawiciel Mazdy.

Mazda uratuje przed wypadkiem drogowym

Japońska firma marzy też o świecie bez wypadków drogowych, stąd wprowadzi autonomiczny system jazdy Mazda Co-Pilot Concept. Po raz pierwszy pojawi się on w postaci Mazda Co-Pilot 1.0 w dużych modelach od 2022 roku. A z czasem pojawi się układ, który bez przerwy będzie monitorować stan kierowcy. W przypadku zasłabnięcia człowieka za kółkiem komputer przełączy się na jazdę autonomiczną - sprowadzi auto w bezpieczne miejsce i wezwie służby ratunkowe.