Skoda Octavia to najpopularniejszy model tej marki w Polsce. A teraz pierwszy raz w historii wjeżdża na rynek odmiana Sportline - u czeskiego producenta to przedsionek do rasowej wersji RS. Z zewnątrz samochód wyróżnia się czarnymi elementami. Wygląd podkręca lśniący czernią przedni spojler, obramowanie osłony chłodnicy i wielki napis SKODA na pokrywie bagażnika. Połyskujący czarny tylny dyfuzor to także chromowane dodatki. Linię liftbacka i kombi zamyka czarny tylny spojler. A standardowe 18-calowe obręcze kół Vega Aero Pulsar z polerowanym czarnym wykończeniem można zastąpić większymi 19-calowymi alufelgami Taurus.

Po otwarciu drzwi Octavia Sportline wita lśniącymi detalami jakby wyciętymi z czarnej obudowy fortepianu. Głęboko profilowane fotele mają zintegrowane zagłówki i pokrywa je przewiewna tapicerka ThermoFlux. Do rąk lgnie mięsista wielofunkcyjna, podcięta u dołu kierownica z trzema ramionami. Z ciekawszych opcji, w które można doposażyć auto, warto wymienić zawieszenie adaptacyjne DCC - oferuje 15 ustawień od komfortowych po sportowe. Systemy bezpieczeństwa dostępne obejmują proaktywny system ochrony pasażerów Crew Protect Assist z funkcją ochrony podczas dachowania. Do tego są jeszcze układy wspomagające m.in. system antykolizyjny Collision Avoidance Assist i asystent skrętu Turn Assist, a także centralna poduszka powietrzną między przednimi fotelami.

Nowa Skoda Octavia Sportline - jakie silniki?

Pod maską Skoda Octavia Sportline może mieć silnik benzynowy lub wysokoprężny albo hybrydę typu plur-in. A moc trafia na przód bądź obie osie.

Już podstawowy dla tej wersji benzynowiec 1.5 TSI/150 KM można uznać za optymalny. W tej jednostce przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy. Ten silnik można zamówić także z opcjonalną 7-biegową skrzynią DSG w technologii mild hybrid.

Wariant z aksamitnie pracującym silnikiem 2.0 TSI/190 KM jest standardowo wyposażony w przekładnię DSG i napęd 4x4.

Silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM można mieć z opcjonalnym DSG i 4x4. Z kolei topowy 2.0 TDI/200 KM jest seryjnie łączony z napędem na cztery koła oraz automatem DSG. To najszybsze wcielenie – od zera do 100 km/h przyspiesza w 6,6 s.

Octavia iV Sportline z napędem hybrydowym typu plug-in jest najmocniejsza w ramach tego wariantu. Pod karoserią inżynierowie zestawili turbobenzynowe 1.4 TSI z jednostką elektryczną i 6-biegowym automatem DSG obsługiwanym elektronicznie w technologii shift-by-wire na wzór rozwiązania z Porsche 911. Taka konfiguracja dostarczy kierowcy 204 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 350 Nm. Zależnie od sytuacji i wybranego trybu jazdy silniki mają pracować indywidualnie lub w parze, łącząc potencjały jednostki elektrycznej i spalinowej. Podczas hamowania silnik elektryczny zamieni się w generator i odzyska energię. A w pełni naładowany akumulator powinien zapewnić nawet 70 km zasięgu na prądzie.

Nowa Skoda Octavia Sportline - ceny w Polsce

Ceny? Najtańsza Skoda Octavia Sportline kosztuje w Polsce od 117 500 zł (1.5 TSI/150 KM, 6-biegowa skrzynia manualna; kombi droższe o 3750 zł). Wersja z miękką hybrydą i 7-biegowym DSG to wydatek od 127 tys. zł.

Octavia iV Sportline, czyli z hybryda plug-in ładowana z gniazdka, została wyceniona na przynajmniej 154 350 zł. Do kombi trzeba dołożyć 3650 zł.

Bazowy silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM opakowany wersją Sportline startuje od 132 100 zł. Najszybsza Octavia Sportline 2.0 TDI/200 KM (4x4, DSG) kosztuje od 157 900 zł.

Skoda Enyaq Sportline iV wjeżdża do Polski

Także elektryczna Skoda Enyaq debiutuje jako Sportline. Pod względem stylistycznym samochód wyróżnia się spektakularnym świecącym grillem w czarnej oprawie. Zresztą czarne są też obramowania szyb, relingi dachowe i dyfuzor tylnego zderzaka. Do tego polerowane 20-calowe alufelgi Vega można wymienić na jeszcze większe 21-calowe Betria.

Enyaq Sportline jest standardowo wyposażony w adaptacyjne reflektory Full LED Matrix o sześciokątnym kształcie. Pojedynczy moduł matrycowych lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykrywa nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłącza poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę. Seryjne jest też sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm z przodu i 10 mm z tyłu.

Razem z modelem Skoda Enyaq iV Sportline debiutują stworzone dla tego auta pakiety wyposażenia pod nazwą Design Selections. Tapicerka i podsufitka są czarne. Deska rozdzielcza jest obita skórą syntetyczną w tym samym kolorze z kontrastującymi szarymi szwami. Pakiet SPORTLINE Design Selection obejmuje również czarne sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Siedzenia obszyto mikrofibrą Suedia z szarą lamówką. Trójramienna, wielofunkcyjna kierownica pokryta skórą to standard.

Skoda Enyaq Sportline iV - dwa napędy do wyboru

Skoda przewidziała wybór spośród dwóch opcji układu napędowego. Na początek w Polsce jest dostępny Enyaq Sportline iV 80 – ten elektryczny SUV skrywa w podłodze akumulator 82 kWh (77 kWh) i powinien pokonać ponad 534 km. Silnik elektryczny przy tylnej osi generuje 204 KM. Cena? Skoda Enyaq Sportline iV 80 kosztuje w Polsce od 232 800 zł.

Skoda Enyaq Sportline iV 80x - najmocniejsza i z napędem 4x4

Absolutną nowością w gamie Skody jest Enyaq Sportline iV 80x. Jak na razie to najmocniejsza wersja czeskiego SUV-a (265 KM i 425 Nm!) w dodatku z napędem 4x4 (z przodu pracuje drugi silnik elektryczny). Producent deklaruje, że pełny akumulator 82 kWh wystarczy na ponad 500 km zasięgu. Ten model pojawi się na rynku w drugiej połowie 2021 roku.