Maserati GranTurismo jako coupe debiutowało w 2007 roku, a cabrio dołączyło do oferty 2 lata później. Ten model z miejsca stał się najpopularniejszym sportowym autem włoskiej stajni. Zaprojektowany zgodnie z najlepszą szkołą włoskiego stylu wytyczonego przez legendarnego Pininfarinę zdobył uznanie nie tylko za urodę lecz również za klasyczne podejście do napędu – moc z wolnossącego V8 trafiała na tylne koła. Silnik zaprojektowany we współpracy z Ferrari był wytwarzany przez tę firmę w Maranello. Brzmienie ośmiu cylindrów obezwładniało, zachwycało, powodowało gęsią skórkę i siało postrach w okolicy. Włosi produkcję GranTurismo wygasili w 2019 roku…

Teraz okazuje się, że Maserati szykuje nową generację GranTurismo, ale już nie zrobi takiego rabanu jak poprzednik. Nowe GT będzie pierwszym samochodem elektrycznym z trójzębem Neptuna w herbie. Zamaskowany prototyp sfotografowano na ulicach Modeny...

Nowe GranTurismo - elektryczne Maserati

Pod względem stylistycznym można spodziewać się nawiązania do MC20 – świadczyć o tym może choćby pociągły kształt reflektorów i poziome ułożenie świateł do jazdy dziennej. Kiedy patrzy się na zamaskowaną sylwetkę nowego GranTurismo, od razu widać, że rządzą tu tylne koła.

Prototypy przechodzą obecnie testy w najróżniejszych warunkach drogowych i klimatycznych. Wieść niesie, że elektryczne GranTurismo zadebiutuje jeszcze w tym roku, a sprzedaż ruszy w 2022. Do tego czasy Włosi powinni pochwalić się potencjałem napędu i zasięgiem...

Maserati Grecale - nowy SUV

Maserati – jako jedna z marek koncernu STELLANTIS – najwidoczniej dostała wiatru w żagle. Niedawno sensację wzbudził nowy model MC20 z własnym silnikiem 3.0 V6 zwanym Nettuno, czyli Neptun. A w przygotowaniu jest SUV Grecale, który z pewnością pojawi się jako hybryda plug-in. Auto przetestował już Carlos Tavares, dyrektor generalny koncernu.

Obecnie samochody Maserati są produkowane w trzech fabrykach. Ghibli i Quattroporte powstają w Grugliasco nieopodal Turynu w zakładach Avvocato Giovanni Agnelli. SUV Levante – w fabryce Mirafiori w Turynie. A MC20 w Modenie, pod dachem historycznej fabryki Viale Ciro Menotti.