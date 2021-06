Volkswagen Multivan nowej generacji ujawniony i patrzy na świat reflektorami diodowymi Matrix IQ.LIGHT, które łączy listwa świateł dziennych w kratce chłodnicy. Od razu widać, że projektanci w poszukiwaniu inspiracji porządnie przewertowali ponad 35 lat historii tego modelu i wybrali najciekawsze smaczki. Pierwszy z brzegu przykład to ściągnięta z T3 pozioma linia, która biegnie wokół nadwozia. Z drugiej generacji, czyli T4 (u nas najbardziej znanego pod postacią radiowozu policji) podpatrzono maskę silnika wyciągniętą mocno do przodu pod przednią szybą. Zmieniły się też proporcje. Efekt? Już w dniu premiery nowy Multivan zdobył prestiżowe wyróżnienie Red Dot, określane mianem designerskiego Oscara...

Reklama

Technicznie piąty Multivan to również całkowicie świeża konstrukcja – od kół po czubek dachu. Zrywa z pochodzeniem od prostego dostawczaka, jakby awansował o dwie klasy. Ponieważ powstał na platformie MQB, z której już korzysta Golf VIII czy nowa Octavia, bliżej mu teraz do samochodów osobowych. Producent twierdzi, że każdy element nadwozia zaprojektowano od początku i dopracowano aerodynamiczne w efekcie współczynnik oporu powietrza Cd wynosi 0,30. To tyle co mniejszy Caddy i niemal tak jak Golf. Magia tej liczby dla użytkownika oznacza oszczędne zużycie paliwa oraz lepszy komfort akustyczny w kabinie.

W porównaniu do starego modelu, nowy Multivan w wersji podstawowej jest teraz dłuższy (4973 mm; +69 mm), szerszy (+37 mm do 1941 mm) i niższy o 47 mm do 1903 mm. Rozstaw osi wynosi zyskał 124 mm i teraz wynosi 3124 mm. Dostępny jest również w wersji przedłużonej. Przy identycznym rozstawie osi, od zderzaka do zderzaka ma 5173 mm, czyli jest o 131 mm bardziej kompaktowy niż poprzednik.

Nowy Volkswagen Multivan we wnętrzu jak Golf

Nowa architektura uwolniła też drogę do zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych i elektronicznych. Wnętrzem Multivan jest zapatrzony właśnie w Golfa. Już na pierwszy rzut oka widać, że największy ciężar położono tu na cyfryzację, multimedia oraz łączność. Miejsce pracy kierowcy zdominowały dwa ekrany – ten zza kierownicy to 10,25-calowy wirtualny kokpit zamiast klasycznych zegarów. Dotykowy ekran obok może mieć 10-cali. Dzięki fabrycznej karcie eSIM Multivan pozostaje stale podłączony do internetu, a to pozwala m.in. sterować nim przez aplikację w smartfonie (ryglowanie drzwi, ogrzewanie postojowe, powiadomienie o kradzieży), prowadzić wirtualny dziennik pokładowy, kontrolować tankowania, styl jazdy i lokalizować położenie.

Wzorem Golfa nowy Multivan również pozbył się pokręteł i przycisków. Inżynierowie postawili na dotykowe pola ze sterowaniem światłami, głośnością audio, ogrzewaniem szyb czy klimatyzacją. Dopełnieniem cyfrowego wnętrza jest skrzynia DSG w technologii "shift by wire" – dźwignia zmiany biegów przypomina teraz mały dżojstik niczym w Porsche 911 i nie jest już połączona mechanicznie z przekładnią, za to informację o wybranym przełożeniu przekazuje elektronicznie.

Nowy Volkswagen Multivan czaruje elastycznym wnętrzem

Nowy Multivan - jak przystało na salonkę dla rodziny czy VIP-ów - to oczywiście siedem miejsc na pokładzie. Fotele można przesuwać i obracać. Funkcjonalność słynnej konsoli środkowej ze składanymi stolikami wyniesiono na nowy poziom. Porusza się w przód i w tył w prowadnicy przebiegającej przez środek samochodu. Można ją zablokować w dowolnym miejscu. W pozycji domyślnej obie rozkładane połówki stołu i regulator wysokości są schowane. Trzy uchwyty na kubki i schowek przewidziano w górnej części konsoli. Wielofunkcyjny stolik można unieść, naciskając duży przycisk. W ten sposób uzyskuje się dostęp do kolejnych schowków - na przykład na zabawki lub większe butelki z napojami. Jednocześnie można wyciągnąć i rozłożyć obie połówki stolika: z lewej i prawej strony. Jeśli chce się cały system zdemontować, wystarczy zwolnić go za pomocą dwóch uchwytów w jego podstawie.

Reklama

Kiedy stolik ustawiony jest jako konsola środkowa między fotelem kierowcy a pasażera z przodu, można go przesunąć do drugiego lub trzeciego rzędu siedzeń i utworzyć w ten sposób przejście do tyłu. Elastyczność układu prowadnic i udoskonalenia stołu sprawiają, że nowy Multivan po raz pierwszy oferuje zarówno przejście do tyłu, jak i pełnowymiarową konsolę środkową. Przestrzeń wnętrza jest równa tej w schodzącym Multivanie 6.1. A jeśli nowy VW zostanie skonfigurowany z panoramicznym szklanym dachem (bajer dostępny pierwszy raz w tym modelu) przestrzeń nad głową jest jeszcze większa niż w poprzedniku.

Nowy Volkswagen Multivan i silniki oraz hybryda plug-in

W gamie napędów największą nowością będzie hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Pod maską Multivana eHybrid inżynierowie zestawili jednostkę 1.4 TSI, silnik elektryczny, 6-biegowe DSG oraz akumulator litowo-jonowy (13 kWh) ukryty w podłodze. Łącznie system oferuje 218 KM mocy. Układ uruchamia się domyślnie w trybie elektrycznym i dzięki czemu samochód zwłaszcza krótkie trasy pokonuje nie generując emisji dwutlenku węgla. Dopiero przy prędkości ponad 130 km/h włącza się silnik benzynowy TSI.

Równolegle z hybrydą plug-in przewidziano dwa turbodoładowane silniki: 1.5 TSI/136 KM i 2.0 TSI/204 KM. W przyszłym roku dołączy 2.0 TDI/150 KM. Wszystkie wersje układów napędowych są standardowo zestawiane z dwusprzęgłową, automatyczną skrzynią biegów DSG.

Nowy Volkswagen Multivan i systemy w wyposażeniu

Także pod względem systemów wsparcia kierowcy Volkswagen rozdaje szerokim gestem w porównaniu z poprzednim modelem. Na pokładzie może działać ponad 34 układów. Standard to m.in. system monitorowania obszaru przed pojazdem wraz z funkcją awaryjnego hamowania, wspomaganie wymijania z nowym asystentem skrętu, dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych i system ostrzegający przed zjechaniem z pasa.

Do nowinek należy: Car2X (system komunikacji z innymi pojazdami i infrastrukturą drogową), ochrona boczna (pomoc przy manewrowaniu), asystent jazdy przy bocznym wietrze, asystent skrętu (który ostrzega o nadjeżdżających pojazdach podczas skrętu i przecinania jezdni), system ostrzegania podczas wysiadania (część systemu Side Assist; ostrzega o rowerach lub innych pojazdach nadjeżdżających z tyłu w momencie wysiadania) oraz asystent jazdy IQ.DRIVE Travel Assist. Ten ostatni ułatwia jazdę półautomatyczną w zakresie prędkości od 0 do 210 km/h. IQ.DRIVE Travel Assist łączy w sobie nowy tempomat adaptacyjny ACC, a tym samym półautomatyczne prowadzenie do przodu oraz asystenta toru jazdy Lane Assist (odpowiedzialnego za prowadzenie boczne), tworząc nowy układ, który odciąża człowieka w długich trasach.