Opel Grandland odmłodniał duszą i ciałem. W ocenie projektantów zmiany są głębokie, a pod karoserią kryją się nowinki techniczne i bogatsze wyposażenie. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Niemiecki SUV stracił literkę X, ale zyskał szeroki grill o nazwie Vizor, który po raz pierwszy otrzymała Mokka nowej generacji, a po niej Crossland i w przyszłości Astra. To rozwiązanie stylistyczne niczym szyba w kasku motocyklowym zakrywa twarz auta. Za lśniącym czernią panelem odpornym na zarysowania i wstrząsy zgrupowano czujniki systemów elektronicznych.

Reklama

Nowością skradzioną z droższej Insigni są adaptacyjne pikselowe światła IntelliLux LED. 168 elementów LED – po 84 na każdy reflektor – zapewnia płynną adaptację wiązki do warunków jazdy i otoczenia, bez oślepiania innych uczestników ruchu. Moduły LED pod wąskim kloszem lampy głównej tworzą trzyrzędową matrycę, włączając się i wyłączając w zależności od potrzeb. W trybie świateł mijania dolny rząd pikseli dostosowuje kształt wiązki do promienia zakrętu. Granica światła jest wyraźnie zaznaczona, a dynamicznie zapalane i gaszone piksele zapewniają optymalny zasięg. Z kolei funkcja matrycowa środkowego i górnego rzędu umożliwia dokładne "wycinanie" pojazdów nadjeżdżających z przeciwka w ciągu milisekund. Pozostały obszar pozostaje w pełni oświetlony główną wiązką.

Opel Grandland - nowy styl i wyposażenie z droższych aut

Kolejną nowinką na pokładzie Grandlanda, którą podkradziono z modelu Insignia jest Night Vision. Tu kamera termowizyjna wykrywa ludzi i zwierzęta z odległości do 100 m przed samochodem jako obiekty cieplejsze od ich otoczenia. System ostrzega o obecności na przykład pieszych w polu widzenia kamery i wskazuje ich położenie na 12‑calowym ekranie kokpitu kierowcy. A jeśli już jesteśmy za kierownicą, to tu mistrzem pierwszego wrażenia jest Pure Panel, czyli połączone taflą szkła dwa panoramiczne ekrany. To w pełni cyfrowe rozwiązanie zadebiutowało w modelu Mokka i trzeba przyznać, że w tym aucie spisuje się bardzo dobrze – jest intuicyjne w obsłudze, a najpotrzebniejsze informacje widać jak na dłoni. Nie inaczej powinno być w przypadku większego SUV-a.

Grandland ze skrzynią automatyczną zyskał również system Highway Integration Assist. Ten zestaw różnych asystentów sprzężonych z kamerą i czujnikami radarowymi ma odciążyć kierowcę w dłuższych trasach. Adaptacyjny tempomat utrzyma odległość od pojazdu poprzedzającego dostosowaną do zaprogramowanej prędkości, a także aktywnie utrzymuje odmłodzonego Opla na środku pasa ruchu. Szybkość jazdy jest korygowana w górę lub w dół w ślad za pojazdem z przodu, ale bez przekraczania ustalonego limitu. W razie potrzeby układ potrafi także zatrzymać samochód, a dzięki funkcji Stop & Go ruszyć i kontynuować podróż.

Opel Grandland w nowej odsłonie i standardowe wyposażenie

Do tego odnowiony Opel Grandland skrywa szereg innych pomocników kierowcy. Układ panoramicznych kamer z przodu i z tyłu zapewnia widok 360 stopni i ułatwia manewrowanie. Na ekranie systemu multimedialnego można wyświetlić obraz sprzed i zza auta, a także widok z góry. Asystent automatycznego parkowania rozpoznaje miejsca do parkowania równoległego i prostopadłego oraz potrafi automatycznie ustawić samochód w takim miejscu oraz z niego wyjechać. System monitorowania martwego pola zapobiega kolizji przy skręcaniu lub zmianie pasa ruchu. Standardowe wyposażenie obejmuje alarm przedkolizyjny z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego, system wykrywania pieszych, ostrzeżenie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz tempomat. Pokładowe multimedia bezprzewodowo współdziałają z Apple CarPlay i Android Auto. Najwyższa wersja systemu Multimedia Navi Pro w czasie rzeczywistym informuje o sytuacji w ruchu drogowym.

Reklama

Na pokładzie czekają wszechstronnie ustawiane fotele AGR (atest przyznawany przez lekarzy ortopedów) – świetnie wyglądają, umożliwiają szeroki zakres regulacji, od elektrycznego pochylania siedziska po elektro-pneumatyczne sterowanie podparciem lędźwiowego odcinka kręgosłupa. W wersji z tapicerką skórzaną są również podgrzewane i wentylowane. Do tego lista obejmuje system bezkluczykowego otwierania zamków i uruchamiania silnika oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

Opel Grandland - silniki i cena w Polsce?

Napęd? Opel wierzy w demokrację, stąd do wyboru silniki benzynowe, wysokoprężne i ładowany z gniazdka układ hybrydowy typu plug-in (także 4x4).

W Polsce odnowiony Grandland pojawi się jeszcze latem. Wtedy też poznamy ceny. Pierwsze auta "made in Germany", prosto z fabryki w Eisenach, trafią na drogi jesienią.