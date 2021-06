Kia Sportage nowej generacji rzuca rękawicę zachowawczo zaprojektowanej konkurencji. A wygląda sensacyjnie! Nie da się jej pomylić z sylwetką żadnego innego modelu. Stylistom chwała też za to, że ujawnione auto od poprzednika można odróżnić nawet po omacku i nocą. Samochód zyskał bardziej sportowe proporcje - to jeden z efektów zastosowania platformy, którą już wykorzystuje Hyundai Tucson (N3 HEV). Architektura przyczyniła się też do zwiększenia wymiarów. Sportage urósł o 30 mm wzdłuż i o niecałe 5 mm na wysokość – teraz długość wynosi 4515 mm, a wysokość to 1640 mm. Rozstaw osi zyskał 10 mm do 2680 mm, co na drodze przełoży się na stabilne prowadzenie. Naturalnie w większym nadwoziu wygospodarowano przestronniejsze wnętrze – miejsca przybyło szczególnie z tyłu. Bagażnik? Ten Koreańczycy wynaleźli na nowo, ponieważ w porównaniu do kufra schodzącej generacji kolejny Sportage zapewni aż 83 l więcej, czyli 586 l!

Za odlotową stylistykę Sportage odpowiada zespół designerów z Korei, Niemiec, USA i Chin. Dowodził nimi Karim Habib, od września 2019 roku szef stylistów Kii, który wcześniej nadzorował wygląd obecnej gamy BMW. Projektując nowe wcielenie najpopularniejszego SUV-a koreańskiej marki dokonał kolejnego zwrotu w designie. Mógł zaryzykować trzęsienie ziemi, ponieważ podobny ruch już przyniósł sukces w postaci nowego Sorento czy elektrycznego i spektakularnego EV6...

– W przypadku nowego Sportage nie chcieliśmy zrobić wyłącznie kroku naprzód. Naszą ambicją było przejście na zupełnie inny poziom designu w segmencie SUV-ów – powiedział Karim Habib, wiceprezes i dyrektor Global Design Center. – Wierzymy, że nowy Sportage odzwierciedla przyszłość marki Kia i jej kolejnych modeli – dodał.

Kia Sportage nowej generacji - jak wygląda?

Nowy Sportage to muskularna sylwetka pełna sztuczek stylistycznych. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki "odcięciom" na słupkach C, które kończą się dopiero przy krawędzi bagażnika pod spoilerem. Rozwiązanie nawiązuje wprost do elektrycznego EV6. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z droższej półki. Uwagę zwracają także wyraźnie zaznaczone przetłoczenia, które zdają się marszczyć na powierzchni blachy. Z przodu dominuje czarna osłona chłodnicy, która wypełnia całą szerokość auta. Znakiem szczególnym są światła LED ukształtowane w dwa bumerangi. Pod przezroczystym kloszem zamknięto sekcje lamp głównych. Z tyłu linia nadkoli delikatnie opada ku tyłowi i płynnie przechodzi w smukłe światła do jazdy dziennej, które otaczają nowe logo marki i napis Sportage.

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. W oczy rzuca się potężny bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości, na którym wyświetlane są wskaźniki oraz informacje systemu multimedialnego (dwa monitory pod taflą szkła). Producent obiecuje pierwszorzędną jakość wykonania, przyjemne tworzywa, innowacyjne technologie i łatwą obsługę.

Konsola środkowa wyłożona materiałem lakierowanym na wysoki połysk oferuje najróżniejsze schowki, uchwyty na kubki czy miękkie w dotyku przełączniki. Te ostatnie znajdują się na podwyższonym panelu obok pokrętła do obsługi trybów pracy automatycznej przekładni. Fotele kierowcy i pasażera z tyłu są wyposażone w zintegrowane wieszaki.

Po raz pierwszy w historii Sportage, w gamie znajdzie się model X-Line, wyposażony w inny zderzak, dodatkowe progi boczne i zakrzywione relingi na dachu. We wnętrzu do wyboru będzie tapicerka siedzeń w kolorze czarnym lub zielonym z eleganckim pikowaniem oraz inne elementy zarezerwowane tylko dla tej wersji.

Nowa Kia Sportage - jakie silniki?

W napędach Kia stawia na elektryfikację. Na polskim rynku tylko bazowa jednostka benzynowa turbo 1.6/150 KM (250 Nm) nie dostanie wsparcia elektronów z baterii schowanej pod tylną kanapą. Ten silnik zostanie połączony z 6-biegową skrzynią manualną.

Miękką hybrydę z instalacją 48V przewidziano w trzech odsłonach – do benzynowego 1.6 T-GDI o mocy 180 KM oraz turbodiesla 1.6/136 KM. W każdym przypadku napęd na koła przenosi automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia 7DCT.

Więcej frajdy dostarczy 230-konna hybryda, która łączy benzynową jednostkę 1.6 T-GDI, silnik elektryczny o mocy 44,2 kW, polimerowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny.

Nowa Kia Sorento pojawi się też jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Samochód dostanie silnik benzynowy 1.6 T-GDi oraz elektryczny o mocy 91 KM, natomiast układ hybrydowy wygeneruje 265 KM. W aucie zastosowano akumulatory o pojemności 13,8 kWh, a zmagazynowany w nich prąd wystarczy, żeby w trybie czysto elektrycznym pokonać dystans ok. 50 km.

Nowa Kia Sportage - jaka cena w Polsce?

Kia Sportage po raz pierwszy w 28-letniej historii zadebiutuje w wersji przeznaczonej wyłącznie na rynki europejskie. Premierę zapowiedziano na wrzesień. W Polsce nowy SUV pojawi się w styczniu 2022 roku. Cena? Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że będzie zdecydowanie niższa od kwoty jaką trzeba zostawić w salonie marki Hyundai – Tucson w bazowej wersji Pure kosztuje od 99 900 zł.