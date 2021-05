Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm – to nowy duet, który legendarna marka z Mediolanu postanowiła sprezentować kierowcom. I wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że jest to jeden z ostatnich tak spektakularnych darów. Wszechobecna elektryfikacja powoli wybija samochody, których potencjał pochodzi wprost z mocnego silnika spalinowego. Wkrótce ze względu na bilans emisji CO 2 i związane z tym wysokie kary producenci nie będą mogli sobie pozwolić na fanaberię w postaci jednostki V6, nie mówiąc już o V8. Już dziś wiele zachodnich aglomeracji ogranicza wjazd tego typu aut do centrum. Era power cars przechodzi w zaświaty, a Alfa Romeo chce w niej zapisać się złotym śladem spalonych tylnych opon…

Giulia GTA i jej ekstremalna odmiana GTAm powstanie w limitowanej serii 500 egzemplarzy. Włosi w każdej numerowanej sztuce z certyfikatem odwołują się do tradycji. Przypominamy, że skrót GTA oznacza "Gran Turismo Alleggerita" i powstał w 1965 roku wraz z Giulią Sprint GTA, specjalną wersją stworzoną na bazie odmiany Sprint GT. Z kolei GTAm, czyli Gran Turismo Alergerita modificata to wersja stworzona przede wszystkim na tor, choć ma homologację drogową, wyposażona w dwa fotele kubełkowe z pasami szelkowymi i dodatkowy spoiler dociskowy.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm, jaki silnik i przyspieszenie

GTA i GTAm zawrócą w głowie osiągami jeszcze bardzie niż najmocniejsza obecnie odmiana Quadrifoglio (510 KM), na której powstały. Inżynierowie Alfy, wzorem kolegów z lat 60., odchudzili konstrukcję z zielonym listkiem koniczyny aż o 100 kg. Tak rekordowe ścięcie masy było możliwe dzięki wykorzystaniu hurtowej ilości włókna węglowego, z którego powstał wał napędowy, maska silnika i dach, zderzak przedni, nadkola przednie i elementy nadkoli tylnych oraz szkielet foteli. W oknach bocznych i tylnych zastosowano Lexan – żywicę poliwęglanową szeroko stosowaną w świecie sportów motorowych.

Efektem tych kombinacji jest masa własna auta równa 1520 kg. A jeśli do tego dodamy skonstruowany z Ferrari aluminiowy benzynowy silnik 2.9 V6 Bi‑Turbo, którego moc zwiększono o 30 KM do 540 KM, to wychodzi doskonały stosunek masy do mocy, wynoszący 2,82 kg/KM. GTA i GTAm szczycą się również najlepszym w swojej klasie stosunkiem mocy do pojemności skokowej, wynoszącym 187 KM/1 litr. Możliwości? Z wykorzystaniem procedury startowej Launch Control sprint do 100 km/h zajmie 3,6 s!

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm, jakie ceny w Polsce?

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm kosztuje w Polsce odpowiednio od 158 000 i 163 500 euro netto. Po doliczeniu 23 proc. podatku VAT i przeliczeniu po kursie euro 4,54 zł wychodzi, że GTA to wydatek brutto przynajmniej 882 tys. zł, a GTAm – od 913 tys. zł. Dla porównania Alfa Giulia Quadrifoglio (510 KM) to ledwie 404 tys. zł.

Z kolei na Porsche 911 GT3 (510 KM, 3,4 s do setki) trzeba mieć przynajmniej 865 tys. zł, za 911 Turbo życzą sobie 936 tys. zł (0-100 km/h w 2,8 s, 580 KM). I żeby Porsche nie zadzierało nosa, to wystarczy przypomnieć, że Giulia Quadrifoglio w 2016 roku na torze Nurburgring okazała się szybsza niż np. 911 GT3 RS. Do Alfy wskoczył wtedy Fabio Francia, zawodowo ujeżdżający Maserati. Wcisnął gaz i Giulia ustanowiła nowy rekord o 7 sekund lepszy od "poprzedniej życiówki" – 7 minut 32 sekundy.

Pięć z 10 aut sprzedano, zaliczka 50 tys. euro

Drogo? Nie dla wszystkich. Takie samochody kupują kolekcjonerzy, którzy postrzegają je jako lokatę kapitału. Obecny przydział na Polskę wynosi 10 sztuk. Dziennik.pl ustalił, że już pięciu tajemniczych klientów wpłaciło po 50 tys. euro zaliczki (ok. 227 tys. zł) na najnowsze dziecko Alfy Romeo.

Każdy swoją sztukę GTA lub GTAm odbierze w połowie roku. Oni też otrzymają pakiet powitalny, zawierający kask Bell w kolorze nadwozia GTA, zestaw ciuchów Alpinestars (kombinezon, rękawce i buty) oraz spersonalizowany pokrowiec na samochód Goodwool. Oprócz sprzętu przewidziano także kurs bezpiecznej jazdy przygotowany przez Alfa Romeo Driving Academy. Czyli jeszcze pięć osób ma szansę zainwestować i spełnić marzenie o aucie ze schyłku ery power cars. Kto pierwszy, ten lepszy...