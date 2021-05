Kia EV6 jest już dostępna w Polsce. Ten samochód elektryczny o niezwykłym designie oferuje cztery wersje mocy silnika (lub silników), dwa rodzaje napędu (na tylne lub na cztery koła), dwie pojemności akumulatora (58 kWh i 77,4 kWh) i cztery wersje wyposażenia (EV6, EV6 Plus, EV6 GT-Line i EV6 GT). Tak szeroki wybór jest konsekwencją wdrożenia nowej platformy E-GMP, która to do 2030 roku posłuży jako baza dla przynajmniej 11 kolejnych modeli bateryjnych. Wykorzystanie nowej architektury uwolniło również drogę do rewolucji we wnętrzu…

Jakie ma wnętrze Kia EV6?

Pierwsze zaskoczenie to wysuwana klamka z czujnikiem dotykowym schowana na równi z karoserią. To dla aerodynamiki. Miejsce kierowcy wita totalną cyfryzacją. Mistrzem pierwszego wrażenia jest potężny bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości, który łączy zestaw wskaźników i wyświetlacz systemu multimedialnego na konsoli środkowej. Ten przed kierowcą można właściwie dowolnie konfigurować – prezentowane na nim są takie informacje, jak prędkość, zasięg oraz stan naładowania akumulatora. Wyświetlacz obok obsługuje nawigację, multimedia oraz pozostałe funkcje. Obydwa mają przekątną po 12,3 cala, a przykrywa je tafla ze szkła wzmocnionego chemicznie, które gwarantuje większą wytrzymałość niż klasyczne szkło.

Kia EV6 i wyposażenie

Niżej także dotykowy panel sterowania klimatyzacją. Głęboko profilowane fotele pokrywa tapicerka z recyklingu – do jej wyprodukowania zużywa się 111 plastikowych butelek. Siedzenia można rozkładać niczym leżaki na plaży, a tylne także przesuwać. Lista bajerów obejmuje także bezkluczykowy dostęp do wnętrza i uruchamianie napędu, różne profile jazdy do wyboru. Do tego elektryk powinien zaskoczyć przestronnością. Szczodre wymiary, płaska podłoga, akumulator zamknięty pod nogami plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego) sprawiły, że EV6 obiecuje niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Pod karoserią są też dwa bagażniki (tylny 490 l, przedni 52 l).

Kia EV6 lepsza niż Tesla?

Kia EV6 może też zostać wyposażone w wyświetlacz head-up, który działa w rzeczywistości rozszerzonej – to oferuje Grupa VW, ale nie ma żadna Tesla. Dzięki tej technologii – na linii wzroku kierowcy, ale przed samochodem – wyświetlane są dane dotyczące jazdy, a także informacje z systemów nawigacji oraz asystujących.

Kia obiecuje, że materiały dźwiękochłonne, które znajdują się na podłodze oraz w nadkolach, drzwiach i pokrywie bagażnika, a także opony ograniczają hałas, który dociera do kabiny EV6. Do tego nie tylko szyba przednia, ale także szyby w drzwiach są wyposażone w dodatkową warstwę akustyczną, co powinno sprawić, że pod względem wyciszenia wnętrza koreański model dorówna autom klasy premium.

Ładowanie szybkie jak tankownie

EV6 jest pierwszym modelem Kia oferującym możliwości ładowania prądem o napięciu 400 V i 800 V (technologia chorwackiego partnera Rimac Automobili), bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Stąd akumulator będzie można naładować z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 4,5 minuty. Co ważne, taką prędkość Kia podaje dla obu akumulatorów.

Ceny Kia EV6 w Polsce