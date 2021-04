Skoda Fabia nowej, czwartej już generacji pierwszy raz zaprasza do wnętrza. Czesi pochwalili się właśnie szkicem kokpitu. Na pokładzie zawitała cyfryzacja. Symetrycznie zaprojektowana deska rozdzielcza z ozdobnymi elementami została podzielona na dwa poziomy. Górny z wirtualnym kokpitem zamiast analogowych zegarów oraz wielkim dotykowym ekranem na środku pełni funkcję informacyjno-rozrywkową. Dolna część odpowiada za obsługę klimatyzacji i pozwala bezprzewodowo zintegrować telefony z pokładowym systemem multimedialnym; przewidziano też ładowanie indukcyjne. Duże okrągłe kratki nawiewu po prawej i lewej stronie to nowe rozwiązanie – trzeba przyznać, że wyglądają fenomenalnie. Do tego mięsista dwuramienna kierownica niczym z luksusowych modeli Laurin&Klement. Fabia dostanie też nowe logo modelu z dwukolorowymi literami.

Nowa Skoda Fabia. Wymiary i pojemność bagażnika

Samochód zyskał bardziej sportowe proporcje, a to jeden z efektów wykorzystania volkswagenowskiej platformy MQB-A0 (Polo, Ibiza czy Scala i SUV Kamiq). Architektura przyczyniał się też do zwiększenia wymiarów – Fabia urosła o 11 cm wzdłuż i o niecałe 5 cm wszerz. Teraz długość wynosi 4107 mm, szerokość 1780 mm, a wysokość to 1460 mm. Rozstaw osi jest równy 2564 mm, czyli zyskał 94 mm, a to na drodze przełoży się na stabilne prowadzenie. W większym nadwoziu wygospodarowano przestronniejsze wnętrze - miejsca przybyło szczególnie z tyłu. Co ciekawe, mimo zwiększenia rozmiarów inżynierom udało się zachować wagę zbliżoną do tej, którą oferuje model trzeciej generacji.

Bagażnik? Ten Czesi wynaleźli na nowo, ponieważ w porównaniu do kufra schodzącej generacji kolejna Fabia zapewni aż 50 l więcej, czyli 380 l pojemności! To tyle co nowy VW Golf i lepiej niż Polo (351 l). Po złożeniu tylnych foteli nowa Fabia połyka aż 1190 l wobec 1150 l starego modelu.

Nowa Fabia będzie także lepiej przecinać powietrze. Wydłużony spojler dachowy z bocznymi lamelami, lusterka zewnętrzne o opływowym kształcie i aktywnie regulowane żebrowanie w dolnym wlocie w przednim zderzaku zapewniają niski opór. Producent twierdzi, że każdy element nadwozia zaprojektowano od nowa i dopracowano aerodynamiczne. Stąd współczynnik Cx został zmniejszony z 0,32 do 0,28 (to prawie jak Golf). Tyle zachodu ma przełożyć się na oszczędne zużycie paliwa (o 0,2 l mniej na 100 km podczas jazdy ze stałą prędkością 120 km/h) oraz komfort akustyczny w kabinie.

Szkice zdradzają też wygląd oświetlenia. Przednie reflektory w technologii Full LED przypominają ostro cięte bloki lodu i sięgają aż do osłony chłodnicy. Moduł świateł do jazdy dziennej ma kształt litery L - również posiada krystaliczne elementy wykończenia, tak samo jak płaskie tylne światła dostępne w wersji Full LED.

Skoda Fabia. Jakie silniki w Polsce?

Nowa Skoda Fabia zaoferuje cztery silniki benzynowe do wyboru. Przy okazji producent nie tylko poszerzył gamę dostępnych jednostek w porównaniu do poprzedniej generacji, lecz także zwiększył zakres mocy – od 80 KM do 150 KM.

W Polsce Skoda wprowadzi silnik benzynowy z wtryskiem wielopunktowym (MPI) i trzy warianty TSI z wtryskiem bezpośrednim.

Napęd wersji podstawowej to trzycylindrowy 1.0 MPI/80 KM (lubi LPG) połączony z pięciobiegową skrzynią manualną. Wyższa kultura pracy to silnik 1.0 TSI/95 KM w duecie z 5-stopniową przekładnią biegów. Mocniejszy 1.0 TSI/110 KM zamiast seryjnej 6-biegowej skrzyni ręcznej może dostać automatyczną 7-stopniową przekładnię DSG.

Najwięcej frajdy z jazdy za kierownicą nowej Fabii dostarczy czterocylindrowy silnik 1.5 TSI/150 KM seryjnie łączony z 7-biegową skrzynią DSG. W tej jednostce przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Przykładowo z Octavii dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy. Nie inaczej powinno być w nowej Fabii.

Wszystkie jednostki spełniają wymogi emisji zgodnie z normą Euro 6d.

Nowa Skoda Fabia. Kiedy w Polsce? Cena? Jakie spalanie?

Standardowy zbiornik paliwa pomieści 40 l benzyny. Skoda przewidziała możliwość zamontowania 50-litrowego baku i obiecuje, że wtedy zasięg nowej Fabii na jednym tankowaniu przekroczy 950 km! Przy spalaniu ok. 5 l na 100 km (w cyklu WLTP).

Nowa Skoda Fabia oficjalnie zadebiutuje już w maju 2021 roku. Cena? Będzie najtańszym autem czeskiej marki.

Fabia pierwszej generacji w ciągu ośmiu lat sprzedała się w ilości 1,79 mln egzemplarzy. Druga, zaprezentowana w 2007 roku, znalazła w sumie 1 704 000 chętnych. Trzecia odsłona wprowadzona w 2014 roku stała się drugim najpopularniejszym modelem Skody po Octavii w 2019 roku. Łącznie wyprodukowano ponad 4,7 mln sztuk.