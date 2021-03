Peugeot 308 jako pierwszy debiutuje z nowym logo. A na nim król zwierząt i francuskich samochodów kompaktowych znowu pokazuje płową grzywę i ostre zęby. Nie da się go pomylić z sylwetką żadnego innego modelu. Stylistom chwała też za to, że ujawnione auto od poprzednika można odróżnić nawet po omacku i nocą. A to zasługa m.in. nowej twarzy zdefiniowanej przez reflektory LED z charakterystycznymi kłami. Przód został spłaszczony, teraz węszy nisko nad jezdnią. Samochód powstał na zmodyfikowanej platformie EMP2, stąd urósł wzdłuż aż o 11 cm do 4,36 m. A rozstaw osi zyskał 5,5 cm i teraz wynosi 2,67 m, to więcej niż VW Golf.

Nowy Peugeot 308. Stylistyczne trzęsienie ziemi

Producent twierdzi, że każdy element nadwozia zaprojektowano od nowa i dopracowano aerodynamiczne. W efekcie dzięki obniżeniu sylwetki o 2 cm (1,44 m wysokości) i mocniejszemu pochyleniu przedniej szyby nowy Peugeot 308 nie tylko wygląda ekstra ale jest też bardziej opływowy. Współczynnik oporu powietrza Cx to tylko 0,28, a parametr SCx (iloczyn powierzchni czołowej S pojazdu i współczynnika oporu powietrza Cx) wynosi 0,62 m². Magia tych liczb dla kierowcy oznacza oszczędne zużycie paliwa oraz lepszy komfort akustyczny w kabinie.

Wnętrze z wyższej klasy. Ładnie nas urządzili

Przekroczenie progu nowego Peugeot 308 jest jak przepustka do świata totalnej cyfryzacji. Już na pierwszy rzut oka widać, że największy ciężar położono na multimedia oraz łączność. Miejsce pracy kierowcy zdominowały dwa ekrany i dopracowane detale. Tuż zza podwójnie spłaszczonej małej kierownicy 308 chwali się najnowszą odsłoną zestawu wirtualnych wskaźników i-Cockpit (10 cali), w którym informacje są wyświetlane w prawdziwej technologii 3D. Dotykowy ekran obok również ma 10-cali. Z nowym Peugeot można porozumieć się głosowo. Rytm do jazdy podaje audio Focal.

308 awansował też o klasę pod względem przestronności. Szczególnie dopieszczeni powinni czuć się pasażerowie tylnej kanapy – zyskali więcej miejsca na wysokości kolan. Bagażnik pomieści od 412 l (361 l w hybrydzie) do 1323 l po złożeniu tylnej kanapy. Do tego jest jeszcze 28-litrowy schowek. I znowu dla porównania Golf, którego standardowa pojemność kufra to 380 l, a maksymalna 1237 l.

Benzyna, diesel i hybryda plug-in

Silniki? Benzynowy trzycylindrowy 1.2 turbo zapewni 110 KM lub 130 KM.

Turbodiesel to czterocylindrowa konstrukcja 1.5 BlueHdi o mocy 130 KM. Seryjnie jednostki współpracują z 6-biegową skrzynią manualną, a jako opcję o najmocniejszych przewidziano 8-stopniowy automat.

Na szczycie gamy nowego 308 Peugeot stawia dwie hybrydy plug-in, czyli ładowane z gniazdka. W 180-konnej odmianie HYBRID 180 Francuzi połączyli turbobenzynową jednostkę 1.6 PureTech/150 KM, silnik elektryczny 110 KM, 8-biegowy automat oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 12,4 kWh. Ten model w trybie elektrycznym ma przejeżdżać ok. 60 km.

Najszybsza 225-konna wersja HYBRID 225 różni się benzynowym 1.6 o mocy 180 KM i zasięgiem EV do 59 km. System rekuperacji, który odzyskuje energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania, dodatkowo powinien zwiększyć wydajność całego układu.

Pełne ładowanie akumulatora odbywa się maksymalnie: w ciągu ok. 7 godzin ze standardowego gniazda (ładowarka 3,7 kW, 8 A), w ciągu 3 godzin i 50 minut z gniazda przyspieszonego ładowania (ładowarka 3,7 kW, 16 A) lub w niecałe 2 godziny w przypadku z dedykowanej ładowarki typu Wallbox (7,4 kW; 32 A).

Nowy Peugeot 308 w Polsce zadebiutuje pod koniec 2021 roku.