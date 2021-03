Kia EV6 to pierwszy z serii samochodów elektrycznych nowej generacji, które koreańska marka wprowadzi na rynek w najbliższym czasie. Powstał na specjalnie opracowanej platformie E-GMP (Electric-Global Modular Platform). W ramach koncernu korzysta z niej już IONIQ5. Ta architektura otwiera drogę do ładowania prądem o napięciu 800 V i umożliwi także ładowanie prądem o napięciu 400 V, bez potrzeby stosowania dodatkowych przewodów lub adapterów. Zdaniem producenta jego system wielokrotnego szybkiego ładowania jest pierwszą na świecie opatentowaną technologią tego typu, która obsługuje jednocześnie silnik i falownik, aby zwiększyć napięcie z 400 V do 800 V i zapewnić stabilne "tankownie elektronów".

EV6 GT z napędem na tylną oś i największym akumulatorem zapewni zasięg ponad 500 km. Na szczycie przewidziano opcjonalny napęd na wszystkie koła (AWD; dodatkowy silnik z przodu). Konstruktorzy zapewniają, że dzięki ładowarce 350 kW akumulator może być naładowany od 10 proc. do 80 proc. w zaledwie 18 minut. Po 5 minutach pod kablem nowy model ma przejeżdżać ponad 100 km. Samochód dostanie też technologię Vehicle to Load (V2L), która działa jako źródło zasilania (110/220 V).

Kia EV6 ma też imponować stylem, o czym mogą świadczyć charakterystyczne reflektory i tylne lampy w technice LED. Do tego elektryk zaskoczy przestronnością kabiny. Rozstaw osi sięga aż 3 m! To więcej niż w nowym Sorento (2815 mm) i lepiej niż w wielu limuzynach klasy średniej, dla porównania Skoda Superb ma 2,84 m. Nowa Kia nadwoziem przerośnie model CEED i zagra w lidze kompaktowych crossoverów, stąd na celownik trafi Skoda Enyaq iV (4649 mm) czy VW ID.4 (4584 mm).

Kia EV6 w Polsce w 2021 roku

– EV6 to pierwszy model, który trafi do sprzedaży z nowym logo Kia – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR Manager Kia Polska. – Na wszystkich pozostałych logo będzie zmieniane sukcesywnie w związku ze zmianami roku modelowego lub pełnymi zmianami poszczególnych modeli – dodała.

Kia EV6 zadebiutuje w Polsce pod koniec 2021 roku. Po niej nastąpi inwazja. Do 2025 roku, dzięki coraz liczniejszej gamie samochodów elektrycznych, Kia zamierza zwiększyć udział w rynku e-aut do 6,6 proc. Już rok później koreańska marka chce sprzedawać 500 tys. elektryków rocznie. A do 2027 roku dołączy siedem nowych modeli elektrycznych. Wśród nich będą hatchbacki, SUV-y i auta typu MPV, reprezentujące kilka segmentów.