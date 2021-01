Jeep Gladiator to pierwszy od niemal 30 lat pickup amerykańskiej marki. Nowy model właśnie debiutuje na polskim rynku. Pod względem stylistycznym i technicznym pełnymi garściami czerpie z Wranglera obecnej generacji. Siedmioszczelinowa atrapa chłodnicy, okrągłe reflektory z techniką LED, kwadratowe lampy tylne, trapezoidalne nadkola, zewnętrzne zawiasy drzwi i zapinki maski, opuszczana przednia szyba, wyjątkowe zdolności terenowe, czy choćby demontowalny dach to elementy uznawane w motoryzacji za święte i niepodważalne, niczym wzór metra z Sevres. Ale po kolei…

Jeep Gladiator, Rambo wśród samochodów

Gladiator dotknięty magiczną ręką inżynierów Jeepa w boju jest jak Rambo – nie da się go zabić i również nie bierze jeńców. Jedno spojrzenie na zawzięty grymas twarzy zdradza jego naturę komandosa. Dzięki kątom natarcia 43,5 stopni i zejścia 26 stopni żadne wzniesienie nie jest mu straszne. Prześwit wynosi aż 28 cm, głębokość brodzenia 76 cm. Ochrona spodu, złożona z czterech płyt i orurowania, zabezpiecza reduktor, zbiornik paliwa i miskę olejową. Rozstaw osi Gladiatora wynosi niemal 3,5 m, czyli jest o ok. 50 cm dłuższy niż w przypadku Wranglera, stąd pikap najpewniej skuteczniej odizoluje poprzeczne uskoki. W wykrywaniu przeszkód może pomagać skierowana do przodu kamera offroadowa. Dzięki systemowi full-time Selec-Trac 4x4, obejmującemu dwubiegową skrzynię rozdzielczą o przełożeniu redukcyjnym równym 2,72:1, a także oś przednią i tylną Dana 44 heavy-duty trzeciej generacji z przełożeniem 3,73:1, Gladiator ma zapewnić niesamowite możliwości terenowe. I nie są to słowa rzucone na wiatr – pikap w każdej wersji nosi odznakę Trail Rated, potwierdzającą jego uzdolnienia.

Skrzynia ładunkowa o długości 153 cm

A w okazałym nadwoziu o długości ponad 5,5 m skrzynia ładunkowa stanowi 1,53 m. Na takiej pace spokojnie zmieszczą się dwa motocykle crossowe czy większy agregat prądotwórczy (ładowność od 556 do 613 kg). W razie potrzeby można złożyć wzmocnione siedzenia tylnego rzędu i zwiększyć możliwości transportowe. Do tego Mopar – dział specjalizujący się w tuningu i specjalnych dodatkach do Jeepów – wymyślił ponad 200 sprytnych rozwiązań na potrzeby Gladiatora. Zamykana przestrzeń ładunkowa jest oświetlona i opcjonalnie wyposażona w wodoszczelne gniazdko (230V). Na wartościowe przedmioty przeznaczono pięć zamykanych schowków. Kabina jest surowa jak skrzynka z narzędziami, do której ktoś przykręcił kierownicę i wstawił kilka ekranów.

Silnik Diesla, cztery wersje wyposażenia

Silnik jest jeden, ale za to jaki! To nowy turbodiesel 3.0 MultiJet V6, który zapewnia moc 264 KM i moment obrotowy o wartości 600 Nm. Jednostka współpracuje z 8-biegowym automatem.

Gladiator w Polsce jest dostępny w czterech wersjach: Sport, Overland, 80th Anniversary i Launch Edition (limitowana seria). Ostatni premierowy wariant występuje w kolorze czarnym, czerwonym Firecracker Red, srebrnym Billet Silver, białym lub grafitowym Granite Crystal. Spis frykasów wyróżniających ten model obejmuje 18-calowe alufelgi, ekskluzywne logo, twardy dach w kolorze karoserii, poszerzone nadkola, podłogę skrzyni ładunkowej wykończoną wytrzymałym lakierem, przegrodę i miękką osłonę skrzyni ładunkowej. W kabinie czekają czarne skórzane fotele, system Alpine Premium Audio z subwooferem i przenośnym głośnikiem bezprzewodowym (jest ładowany podczas jazdy i może pozostać zanurzenie w wodzie o głębokości do 90 cm przez 30 minut), system Uconnect z 8,4-calowym ekranem dotykowym, kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto, off-roadowa kamera przednia, monitorowanie martwego pola, wykrywanie obiektów na drodze cofania, system ostrzegania przed najechaniem na poprzedzający pojazd z układem hamowania awaryjnego, tempomat adaptacyjny z funkcją stop oraz automatyczne światła drogowe.

Cena? Jeep Gladiator kosztuje od 289 tys. zł (wersja Sport). Overland to wydatek 328 tys. zł. Wersje specjalne 80th Anniversary i Launch Edition (10 sztuk na polski rynek) to odpowiednio 344,8 tys. i 357,9 tys. zł.

Szanse? Są takie auta, o które nikt nie prosi, jednak gdy już debiutują, każdy chce nimi jeździć. I Jeep Gladiator należy do tego gatunku. W USA startowa seria ponad 4 tys. sztuk rozeszła się w jeden dzień. Samochód jest produkowany w zakładach w Toledo w stanie Ohio, w których od 1941 r. z taśm zjeżdżają Jeepy. Biorąc pod uwagę niesamowitą popularność Wranglera nad Wisłą można spodziewać się, że także polscy miłośnicy amerykańskiej legendy szybko wykupią cały zapas pikapów Jeepa. Co ciekawe, już zamówiono 80 sztuk i to bez dotykania czy jazdy próbnej. Auta jeszcze płyną do Polski...